Cea mai bogată administrație din istoria modernă

Administrația Trump a stabilit un record, fiind etichetată drept „cea mai bogată din istoria modernă”. Această evaluare include contribuția a 12 miliardari care au servit sau continuă să servească în cadrul guvernului de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, potrivit Washington Post.

Un factor semnificativ în această statistică este prezența celui mai bogat om din lume, Elon Musk, care ocupă o poziție de top în clasament. Cu toate acestea, noul record al lui Elon Musk, care a atins 600 miliarde de dolari, nu a fost inclus în calculul realizat de Washington Post, care se bazează pe datele din luna martie.

Mulți dintre membrii guvernului actual au făcut donații substanțiale pentru campania președintelui republican. Elon Musk, de exemplu, a contribuit cu 294 milioane de dolari. Alți membri sau foști membri ai guvernului au donat 52 milioane de dolari, fie direct pentru campanie, fie către Comitetul Național Republican.

Printre aceștia se numără secretari de stat, membri ai Pentagonului și trei ambasadori.

Donald Trump nu a fost inclus în această listă

Iar președintele american nu a fost inclus în această listă, a celor 12 miliardari care au făcut parte sau fac parte din cadrul Guvernului SUA.

Averea lui Trump este estimată la 5,1 miliarde de dolari, în creștere ca urmare a unor investiții dincolo de domeniul imobiliar, cum ar fi investițiile în criptomonede și platforma sa de socializare Truth Social.

Cei 12 miliardari ai administrației Trump

1. Elon Musk a părăsit oficial rolul său de conducere în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) la sfârșitul lunii mai 2025. Plecarea sa a marcat finalul unui mandat de aproximativ 130 de zile ca angajat guvernamental special în administrația Trump. Averea sa în luna martie 2025 era estimată la 342 miliarde de dolari. Între timp, conform datelor actualizate din decembrie 2025, averea sa netă este estimată la aproximativ 600 de miliarde de dolari.

2. Tilman Fertitta, proprietarul echipei Houston Rockets și al imperiului Landry’s, ocupă funcția de Ambasador al Statelor Unite în Italia și San Marino. El are o avere estimată de 11,3 miliarde de dolari.

3. Joe Gebbia, cofondatorul Airbnb, a fost numit ăn august 2025 de președintele Donald Trump ca primul „Chief Design Officer” al Statelor Unite, conducând un nou birou creat prin ordin executiv, numit National Design Studio. Acest birou funcționează în cadrul Casei Albe, iar Gebbia raportează direct șefului de cabinet al președintelui. El are o avere estimată la 8,3 miliarde de dolari.

4. Melinda Hildebrand deține funcția de ambasador al Statelor Unite în Costa Rica în a doua administrație Trump. Are o avere netă la 7,7 miliarde de dolari.

5. Stephen Feinberg ocupă funcția de secretar adjunct al Apărării și are o avere estimată la 5 miliarde de dolari.

6. Warren Stephens deține funcția de Ambasador al Statelor Unite în Regatul Unit, fiind unul dintre diplomații cheie ai lui Donald Trump în Europa. El are o avere netă de 3,4 miliarde de dolari.

7. Howard Lutnick, secretar în Departamentul Comerțului, are o avere estimată la 3,2 miliarde de dolari. El este responsabil pentru departamentul guvernamental care se ocupă de comerțul internațional, date economice, statistici, servicii meteorologice, recensăminte și politici industriale. Lutnick, fost CEO al firmei financiare Cantor Fitzgerald, a fost una dintre figurile centrale ale echipei de tranziție Trump după alegerile din 2024.

8. Linda McMahon ocupă funcția de Secretar al Educației în a doua administrație Trump și are o avere netă de 3 miliarde de dolari. Aceasta este fosta soție a lui Vince McMahon, care a deținut World Wrestling Entertainment (WWE).

9. Antonio Gracias, un aliat al lui Elon Musk care a lucrat alături de acesta la DOGE. În calitate de

„angajat special al guvernului”, pe bază de voluntariat, s-a ocupat în cadrul departamentului de securitatea socială. Antonio Gracias și-a încheiat oficial activitatea pe 1 iulie 2025. El are o avere netă de 2,2 miliarde de dolari.

10. Steve Witkoff, asistent al președintelui Donald Trump și trimis special pentru misiuni de pace, are o avere de 2 miliarde de dolari.

11. Kelly Loeffler, care deține funcția de administrator al Administrației pentru Afaceri Mici (SBA) în a doua administrație Trump, are o avere de 1,3 miliarde de dolari.

12. Paul Atkins ocupă funcția de președinte al Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC) în administrația Trump. El are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE