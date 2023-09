Mircea Badea a surprins pe toată lumea când a anunțat în emisiunea pe care o prezintă la Antena 3 că nu a mai băut apă de 30 de ani. Partenerul lui Carmen Brumă spune că el consumă foarte multe energizante și sucuri, deși știe că nu sunt deloc sănătoase.

„Eu beau căldări de energizante pe zi și mă culc. Eu nu vă spun să faceți ca mine, Doamne ferește! Beau căldări de energizante de peste 25 de ani. Eu când citesc astfel de știri, mă întreb cum de mai sunt pe planetă.

Eu am consumat energizante de zici că-s acționar. Nu mai zic cât cico am băut… Nu contest adevărul acestor articole, doar că uneori mă întreb cum de mai sunt în viață“, a spus Mircea Badea la Antena 3, potrivit playtech.ro.

Prezentatorul spune că și medicii sunt uimiți atunci când le mărturisește că nu bea apă deloc. „Mai vorbesc ocazional cu câte un doctor și îi zic că nu beau apă. Se uită la mine mirat: «poftim?! Nu beți apă?! Nu este bine, trebuie să beți apă». Și eu îi zic: «nu am băut apă de 30 de ani».

Mai beam apă când făceam sport, dar în rest, nu. Apoi, dacă mă vede cu un energizant, se crispează când aude că beau trei pe zi. Deocamdată nu am nimic. Bine… nici nu mi-am mai făcut analizele că poate le dau aparatele peste cap”, a mai adăugat vedeta de televiziune.

Mircea Badea spune că dă mulți bani pe energizante, pentru că acestea sunt destul de costisitoare. „Nu contest știrile care spun că mor tinerii din cauza energizantului, dar eu beau cisterne în fiecare lună. De-asta nici nu am bani, că astea costă. Nu trebuie să faceți ca mine. Nu fac o pledoarie pentru energizante”, a conchis realizatorul TV.

Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu se căsătoresc

În urmă cu mulți ani, Carmen Brumă și Adina Halas au fost asistentele lui Mircea Badea în emisiunea pe care el o prezenta. De la colegi la iubiți a mai fost un pas apoi. În prezent, Mircea Badea și Carmen se mândresc cu o relație de lungă durată, care a adus-o pe vedetă mereu în atenția publicului.

„Meseria asta pe care o avem noi, care presupune foarte multă expunere, este una cu părți pozitive și părți negative. Eu când l-am cunoscut și am decis să fiu cine sunt astăzi, n-am simțit niciun fel de pistol la tâmplă, nu m-a obligat nimeni să fac asta, nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta, eu de bunăvoie am ales.

Și atunci, mi s-ar părea nepotrivit, chiar indecent să mă apuc să mă plâng, adică, da, fix ca-n orice meserie, ai părți bune și părți rele. Ești capabilă să le suporți pe alea mai nasoale, bine, nu ești capabilă, next, poate vrea doamna, ia uite ce coadă avem în spate”, a spus Carmen Brumă în emisiunea FRESH by UNICA.

În cadrul emisiunii, Carmen Brumă a vorbit și despre posibila căsătorie cu Mircea Badea. De multe ori a fost întrebată când își oficializează relația, însă acum a lămurit că nu vor face nuntă, ea nu îți dorește. „N-am vrut! Eu n-am avut niciodată această fantezie cu mine mireasă, dar de mică.

Adică, nu e ceva recent. Nu am avut eu asta, cu eu să fiu mireasă, eu să fiu soția cuiva, nu am avut-o! Nu mi-am dorit! Așa a fost modelul, așa a fost materialul, prea târziu să mai schimbăm materialul”, a mai declarat Carmen Brumă pentru Unica.

