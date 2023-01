În urmă cu câteva săptămâni s-a aflat că Octavia Geamănu și Marian Ionescu au dormitoare separate. „Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal.

La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a mai zis Octavia Geamănu pentru OK! Magazine.

Acum, pentru playtech.ro, soții nu s-au ferit să recunoască că dorm separat, la 7 ani de când s-au căsătorit civil. „Păi omul a fost de acord. Dacă noi suntem identici, noi doi gândim la fel, simțim la fel, că tot au scos ei de curând un single cu Lidia”, a declarat soția lui Marian Ionescu.

„Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei nu am dormit. Fiecare cu camera lui”, a mai explicat Octavia Geamănu.

„Chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm”

Decizia de a dormi separat nu au luat-o de curând, ei dintotdeauna au procedat așa, fiecare cu dormitorul lui. Octavia Geamănu are un anumit program, în ultima perioadă nici nu se mai odihnește bine, așa că se trezește pe timpul nopții și nu ar vrea să-și deranjeze partenerul.

„Eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea. Somnul este sfânt pentru mine. Plus că, în ultimele luni, eu nu mai dorm cum trebuie. Dorm haotic, mă trezesc pe la 3.00 dimineața, pe la 4.00 fac pilates. Chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm.

Plus că mi se pare groaznic să stai să te foiești și să nu îl deranjezi pe celălalt și poate omul sforăie și poate te enervezi. Decât să mă trezesc dimineața nervoasă că nu am dormit, mai bine să mă trezesc fericită și îndrăgostită”, a mai declarat Octavia Geamănu pentru playtech.ro.

Povestea de iubire dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu

Abia acum, după 7 ani de căsătorie, vedeta a recunoscut că pe soțul ei, pe care îl cunoaște de 17 ani, nu îl vedea ca pe un bărbat atrăgător. „Suntem căsătoriți de 7 ani și ne știm din 2005, deci de vreo 17 ani. În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes. Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. «Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?».

Nu am avut nicio treabă cu el. Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună. Dar surprinzătoare sunt căile Domnului”, a declarat Octavia Geamănu pentru impact.ro.

„L-am văzut de multe ori cu ochi diferiți, ba buni, ba mai puțin buni. Cert este că într-un final, după vreo 8 ani în care ba suntem, ba nu suntem, ne-am căsătorit și iată-ne”, a mai spus ea.

