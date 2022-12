„Este locul în care ne simțim cel mai bine, pentru că dintotdeauna am considerat că o casă trebuie să fie acasă. Templul tău, locul în care toate întrebările își găsesc răspunsul și zona ta de echilibru. Stăm aici de când avea Andrei un an și jumătate. Acum are șase.

Am renovat-o complet, interior și exterior, și am făcut-o după chipul și asemănarea noastră. N-am apelat la niciun arhitect, nu ne-am inspirat din nicio revistă, ci pur și simplu am făcut-o după cum am simțit amândoi. Mi se pare o casă potrivită unor oameni cu suflet de artist”, a povestit vedeta de la Antena 1, care a fost fotografiată chiar în locuința ei. Pozele pot fi văzute AICI.

Octavia Geamănu mărturisește că ea și Marian Ionescu s-au implicat total în amenajarea casei. Au avut grijă să o decoreze cu tablourile lui. „O casă fără tablouri este foarte, foarte goală. Eu zic că n-ai nevoie de mobilă, dar de tablouri cu siguranță ai. N-am știut asta până când n-am descoperit talentul senzațional al lui Marian. Lucrările lui îmbracă orice încăpere, nu doar orice perete.

Ai observat că noi n-avem mobilă, ci doar canapele. Era visul meu, după ce, atunci când stăteam la părinții mei, ștergeam praful de pe nenumăratele polițe ale bibliotecii care ocupa un perete întreg. Am zis că eu, la casa mea, n-o să am mobilă. Și totuși, o casă fără mobilă, dar cu multe tablouri, e foarte plină”, a explicat ea.

„Terasa interioară e zona în care îmi petrec eu timpul atunci când vreau să mă relaxez sau să citesc, fără să fiu întreruptă. Dar n-am doar un loc în care mă simt bine. Mă simt bine în toată casa, în fiecare colț al ei. Așa zic și prietenii care vin la noi, că e o energie foarte faină în această casă, parcă timpul stă pe loc și nu le vine să mai plece”, a mai zis ea.

După renovarea casei, care are mai multe camere, Octavia Geamănu, Marian Ionescu și fiul lor au decis să aibă dormitoare separate. Spune că e important ca fiecare membru al familiei să aibă spațiul lui.

„În plus, și noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a mai zis Octavia Geamănu pentru OK! Magazine.

Povestea de iubire dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu

Octavia Geamănu, dincolo de cariera ei din televiziune, e soție și mamă. Prezentatoarea e căsătorită cu Marian Ionescu de 7 ani și împreună au un băiețel, pe Andrei. Pentru Impact.ro, vedeta a făcut dezvăluiri din culisele mariajului ei, a spus și cum reacționează când soțul ei artist e curtat.

În 2015, Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit civil. Cununia religioasă au făcut-o în 2020. Abia acum, după 7 ani de căsătorie, vedeta a recunoscut că pe soțul ei, pe care îl cunoaște de 17 ani, nu îl vedea ca pe un bărbat atrăgător.

„Suntem căsătoriți de 7 ani și ne știm din 2005, deci de vreo 17 ani. În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes. Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. «Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?». Nu am avut nicio treabă cu el. Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună. Dar surprinzătoare sunt căile Domnului”, a declarat Octavia Geamănu.

„L-am văzut de multe ori cu ochi diferiți, ba buni, ba mai puțin buni. Cert este că într-un final, după vreo 8 ani în care ba suntem, ba nu suntem, ne-am căsătorit și iată-ne”, a mai spus ea.

