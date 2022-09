Ioana Ginghină a luat o decizie neașteptată înainte de a se căsătorit cu Cristi Pitulice. Actrița nu își mai dorește să își schimbe numele de familie și vrea să-l păstreze pe al ei. Ea a dezvăluit care este motivul pentru care nu vrea să ia numele de familie al viitorului soț.

„Deci am atâtea probleme acum pentru că mi-am schimbat numele din cauza faptului că eu când ies cu Ruxi din țară, pe certificatul ei de naștere scrie Ioana Papadopol. Eu tot timpul trebuie să plec cu un teanc de acte: și de divorț, și cu certificatul de naștere și cu declarația lui Alexandru, pe când el trebuie să plece doar cu declarația mea. De aceea nu îmi mai schimb numele după căsătorie, gata, asta a fost”, a declarat, pentru Impact.ro, Ioana Ginghină.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Actrița are domiciliul în buletin la adresa unde locuiește Alexandru Papadopol în prezent. După divorț, actorul a plecat din vila de lângă București și a lăsat-o pe fosta soție să locuiască acolo cu fiica lor, în timp de el s-a mutat într-un apartament pe care îl aveau în Capitală.

Recomandări Cuvintele de neuitat scrise de noul rege al Angliei, Charles a III-lea, despre români

„Practic, apartamentul unde am buletinul nu mai e al meu, e al lui Alexandru. Și ar trebui să mă mut de acolo, adică să îmi schimb domiciliul la mine aici și să își schimbe și Cristi, așa ar fi normal”, a explicat actrița.

„Eu la divorț am cumpărat jumate de casă și curtea și încă 500 de m de la foștii socri”

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice și-au cumpărat împreună un teren. De fapt, actualul partener al vedetei este proprietar al unui care a aparținut foștilor socri ai actriței.

„Nu ne-am schimbat buletinele. Noi practic am cumpărat o bucată de teren împreună, deci are și el spațiul lui cum ar veni, probabil că o să-l iau la mine în casă ca să nu stăm la numere diferite. În principiu e și el proprietar, terenul e la comun. Nu, nu ne-am mărit curtea, am cumpărat-o de la foștii socri. Deci eu la divorț am cumpărat jumate de casă și curtea și încă 500 de m de la foștii socri ca să păstrez curtea mare. Și el e proprietar la terenul cumpărat de la ei. Eu cu niciun soț nu am stat în aceeași casă conform buletinelor. Ar fi o premieră!”, a declarat, pentru sursa mai sus menționată, Ioana Ginghină.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce spune Cristian Tudor Popescu despre divorțul Simonei Halep. „Bine că n-a divorțat Simona de...”

Playtech.ro ȘOC! Ce avere COLOSALĂ avea Regina Elisabeta! Suma halucinantă pe care a lăsat-o în urmă

Observatornews.ro Adolescenţii români îşi cumpără droguri "îndoite" cu insecticide sau otravă de șobolani: ''E cumplit pentru părinte să vadă cum copilul cumpără moarte''

Știrileprotv.ro Ce se va întâmpla imediat după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Informațiile secrete dezvăluite după o scurgere de informații

FANATIK.RO Dani Oțil, revoltat de postările despre moartea Reginei Elisabeta: “Câte glume poți să faci?”

Orangesport.ro Secretul Simonei Halep care l-a scos din sărite pe Toni Iuruc. Relaţia lor a luat-o la vale din acel moment. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 9 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să fie cât pot ei de rezonabili și de calmi, ca să nu-și provoace singuri pagube în relații

PUBLICITATE Legătura dintre regina Elisabeta a II-a si regele Mihai! Gest impresionant al acesteia la Jubileul de Diamant