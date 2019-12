De Denisa Macovei,

“Pasul ăsta nu l-am făcut de capul meu. Am explicat foarte clar despre ce e vorba. Eu sper ca de sărbători, având în vedere că avem un copil, el să fie prezent, întrucât așa este normal. Om vedea ce ne rezervă viitorul. Repet și vreau ca lumea să înțeleagă foarte clar eu nu am vorbit despre divorț. Nici o secundă. Am spus foarte clar că este o separare și că nu știm ce ne rezervă viitorul. Toată lumea a zis că deja am divorțat, ceea ce este o aberație. Nu am divorțat, nu am depus încă divorțul, doar ne-am separat”, ne-a povestit Oana Roman, în exclusivitate, pentru Libertatea. Vedeta a completat că nu este exclusă împăcarea, dacă vor ajunge la un numitor comun și dacă fiecare dintre ei se va arăta dispus să facă anumite schimbări:

“Între noi, la un moment dat, lucrurile nu au mai funcționat, în ceea ce privește cuplul nostru, și am ajuns la concluzia că separarea este cea mai bună variantă, deocamdată. Deci nu a vorbit nimeni de infidelitate, nu a vorbit nimeni despre bani, nu a vorbit nimeni despre divorț. După cum observi, am verigheta pe mână”.

Trece bine peste această perioadă

Chiar dacă este într-una dintre cele mai proaste perioade ale vieții ei, Oana Roman nu stă în casă să-și plângă de milă, ci muncește poate mai mult decât o făcea până acum. Pe Oana am întâlnit-o la o ședință foto pentru lenjerie de pat, pe post de model pentru brandul prietenei sale Vica Blochina. “Nu mă las de PR niciodată. Am făcut ședință foto pentru că mi-am lansat o colecție de rochii și azi (n.r. – ieri) sunt model, cum ar fi. Nu știu dacă înțelegi. Pentru că m-a chemat prietena mea Vica să pozăm niște lenjerii de pat. Prima ședință foto am zis să i-o fac cadou să vedem ce impact are și, de acum înainte, când mai vrea, doamna Vica să plătească”, ne-a spus amuzată Oana. Chiar dacă nu vrea să facă o meserie din asta, vedeta ne-a mărturisit că se simte foarte bine la ședințele foto, mai ales de când a slăbit:

“Faptul că Vica a spus că vrea să facem poze pentru lenjerie de pat pe mine m-a bucurat. Acum doi ani, când aveam aproape 100 de kilograme, probabil că nu m-ar fi chemat. Acum, când am mult mai puține kilograme și arăt mult mai bine pentru că sunt în acest proces de remodelare corporală, normal că-mi dă așa o stare de bine”, ne-a mai spus vedeta.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu