După un mariaj eșuat, Dan Badea recunoaște că s-a îndrăgostit la prima vedere. A știut din prima seară că ea este aleasa!

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: În septembrie, tu și Mădălina ați împlinit doi ani de la nuntă. Cum ați sărbătorit?

Dan Badea: Am sărbătorit cu familia și prietenii în curte, la piscină, am avut și tort cu cifra 6 pentru Arias, care pe 3 septembrie a împlinit 6 luni.

Dan Badea și Mădălina s-au căsătorit în 2017

Tu și Mădălina v-ați cunoscut în Vama Veche, iar cererea în căsătorie a avut loc în Las Vegas. După cât timp ai făcut marele pas?

Eram în vacanță și am simțit că erau momentul și locul potrivite. Noi vorbeam cam la 3 luni de când ne-am cunoscut despre copil și casă, dar cererea a fost făcută după un an și jumătate.

Veneai după un mariaj încheiat la notar… ți-a fost teamă de un nou eșec?

Dacă persoana este cea potrivită, nu are de ce să-ți fie frică, așa că nu ai de ce să îți iei măsuri de nici un fel.

Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că Mădălina e femeia potrivită pentru a fi mama copiilor tăi?

Știu că o să pară ca în filme, dar am simțit asta în momentul în care am văzut-o în acea seară în care ne-am cunoscut în Vama Veche.

Cum s-a schimbat viața voastră de cuplu de când a apărut Arias Dan?

Ne simțim cu adevărat împliniți acum. Nu simțim că ne lipsește ceva din viața de cuplu. Vacanțele care ne plac mult acum le vom face împreună cu Arias.

Ați apelat la ajutorul bunicelor pentru creșterea băiețelului sau la clasica bonă?

Bunicile au fost și sunt de bază, ca în orice familie.

Mădălina alături de Arias

Care a fost cea mai mare panică pe care ai trăit-o în ipostaza de tătic?

Am crezut că nu o să ne descurcăm la prima băiță, dar a fost un moment foarte frumos, pe care îl repetăm cu drag în fiecare seară.

Ai titulatura de comediant, acasă cum destinzi atmosfera? Cât de mult se râde în familie?

Se râde foarte mult la noi în casă, mai ales că Mădălina este primul meu critic, dar să știți că și ea este foarte funny și mă face să râd mereu.

Cu cine dintre cei trei jurați de la „iUmor” vorbești aceeași limbă? În sensul că ai descoperit că există mai multe afinități?

Pe Delia o știu de când avea 16 ani și am și cântat împreună. Cu Bendeac plănuiam să lucrez de mult și oricum vorbim aceeași limbă. Pe Cheloo l-am descoperit și ca om și m-a surprins plăcut. Dar surpriza cea mai mare a fost Șerban, cu care am avut chimie din prima clipă și cu care am devenit prieten bun.