Ella Vișan, una dintre cele mai controversate concurente de la Insula iubirii 2025, a decis să rupă tăcerea și să le răspundă celor care au judecat-o aspru în ultima perioadă. După difuzarea imaginilor incendiare alături de ispita Teo, tânăra a ajuns în centrul unui val uriaș de critici, mesaje răutăcioase și chiar amenințări cu moartea.

Venită în show-ul difuzat pe Antena 1 alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, Ella a atras atenția încă de la început prin atitudinea sa directă, dar și prin aparițiile spectaculoase. Cu toate acestea, atmosfera exotică din Thailanda și chimia evidentă dintre ea și ispita Teo au dus la o apropiere neașteptată. Episodul a stârnit un val de reacții în mediul online, unde Ella a devenit rapid ținta comentariilor acide.

Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 a răbufnit

Într-o declarație recentă, Ella Vișan a mărturisit că a ales să nu mai tacă și să-și apere imaginea. „Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii. Dar ceea ce se întâmplă acum a depășit orice limită și nu mai are nicio legătură cu emisiunea.

1. Despre fotografii și manipulări – Au apărut poze distorsionate, departe de realitate și scoase din context. Persoana care le-a modificat ar trebui să știe că, indiferent câte VPN-uri îşi pune, IP-ul a fost deja detectat. Știu exact de unde au fost trimise și cum au ajuns la presă. Nu mă grăbesc. Am răbdare. Și asta e cel mai puternic atu al meu.

2. Despre operații, implanturi și sănătate – Aud zilnic acuzații: că mă prefac, că n-am implanturi, că am implanturi, că mă plâng de durere doar ca să joc un rol, că am slăbit prin operații… Haideți să lămurim: Nu m-am operat ca să slăbesc. Nu am făcut gastric sleeve, nu am micşorat stomacul, nu am recurs la niciun fel de intervenție pentru slăbit. Cine inventează asta, să își imagineze dacă o mamă şi-ar lăsa copilul minor să facă o astfel de operație. Aberaţii.

Da, am implanturi. Și nu am de ce să mă ascund când spun că nu mi-am dorit această operație nici măcar o secundă. Cine știe cum funcționează corpul înțelege că în urma unei intervenții nereușite, nu doar estetic ești afectată, ci implanturile pot provoca dureri reale. Iar eu, acum, resimt acele dureri.

E prima dată când durerea este reală și constantă, și nu o spun pentru milă, ci pentru adevăr. Operaţiile pe care le-am făcut în urmă cu ani nu au fost mofturi (nu înainte de emisiune, așa cum s-a lăsat să se înțeleagă). Una dintre ele a fost vitală. Dacă nu interveneam, septicemia îmi punea viața în pericol. Sunt dovezi medicale clare din anii 2016 şi 2019, deja în posesia avocatului.

3. Despre familie şi etichete – Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să ştii povestea completă. Eu am învățat să am răbdare pentru că am trecut prin pierderi reale, prin trădări, prin momente în care familia mea nu mi-a fost aproape. Am învățat să mă ridic singură. Și asta nu e slăbiciune. E forță”.

Ella Vișan de la Insula iubirii a fost amenințată cu moartea

Concurenta de la Insula iubirii a dezvăluit și că primește zilnic mesaje pline de ură, unele chiar amenințări cu moartea. Cu toate acestea, Ella spune că nu are de gând să se lase doborâtă de valul de hate și preferă să se concentreze pe propria viață.

„4. Despre mesaje și amenințări – Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine.

5. Despre «rolul» meu – Am fost numită «bau-bau». Accept eticheta dacă asta vă face pe unii să dormiți mai liniștiți. Dar să fie clar: nu joc niciun rol. Nu m-am ascuns niciodată. Doar am ales să am răbdare. Și cei care mă cunosc ştiu că atunci când răspund, nu o fac la întâmplare. Am înţeles! Sinceritatea și adevărul deranjează spuse într-un mod caracteristic mie. Și am mai înțeles și că cel care este mai «vocal» și «ţipă» mai tare are dreptate în ochii privitorului. Indiferent de cum este prezentată emisiunea, important este că acum sunt mai conectată ca niciodată la mine.

Vă rog, încetați să-mi mai scrieți să nu-l aduc pe Dumnezeu în discuție. Și nu vreau să spun mai multe! Este penibil! Frustrarea este că eu nu mă cert, nu jignesc, nu arăt cu degetul, nu sunt «victimă», nu fac «grupulețe».

lar mesajele de genu «Îmi vine să vomit la imaginile difuzate»… Aţi vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoaşteţi (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică în situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate dintre voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real”, a fost mesajul Ellei Vișan.

