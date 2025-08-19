Ella și Teo au întreținut relații intime la Insula iubirii 2025. Imaginile surprinse de camerele de filmat

Surpriză de proporții la Insula iubirii 2025. Ella și ispita Teo s-au apropiat tot mai mult în timpul unui date de 24 de ore și, la un moment dat, au decis să dea frâu liber sentimentelor. Cei doi nu au mai ținut cont de camerele de filmat și au întreținut relații intime în baie.

Deși nu se aștepta la o astfel de întorsătură, Teo a mărturisit că este atras de Ella și că a descoperit o compatibilitate între ei și pe plan intim. „În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi eram prea mare. A renunțat la inhibiții atât ea, cât și eu”, a declarat Teo, la Insula iubirii.

Ella de la Insula iubirii a recunoscut apropierea de Teo

Inițial, Ella a vorbit doar despre o apropiere între ea și Teo, fără a recunoaște explicit ce s-a întâmplat. Ulterior, concurenta a confirmat că între ei a fost „ceva mai mult decât o simplă apropiere”, explicând că a făcut ceea ce a simțit pe moment.

„Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus Ella.

Totuși, Ella a precizat că nu știe în ce direcție ar putea evolua legătura cu Teo, evitând să vorbească despre o posibilă relație. Înainte de aceste momente, ea mărturisise că simte că Andrei, partenerul ei oficial, „nu este omul potrivit”.

