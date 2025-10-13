„Sunt însărcinată! Pentru noi, aceasta este cea mai mare binecuvântare, o poveste de iubire care prinde viață din nou, mai frumoasă ca niciodată”, spunea la acea vreme vedeta.

Emily Burghelea a născut

Acum, Emily Burghelea a născut și a postat pe Instagram prima fotografie în care apare cel de-al treilea urmaș al ei. În imagine, vedeta își ține în brațe bebelușul, dar nici de această dată nu spune dacă este băiețel sau fetiță.

„Am reușit”, a scris Emily Burghelea pe Instagram, iar postarea a adunat în doar o oră aproape 30.000 de like-uri și peste 700 de comentarii.

Printre cei care au felicitat-o pe Emily Burghelea s-au regăsit și unele vedete din țara noastră. „Felicitări! Recuperare ușoară”, i-a scris Roxana Vancea, în timp ce Alexandra Stan i-a trimis mai multe inimioare.

„Felicitări! Bine ai venit pe lume, minune! Fiți binecuvântați” Vlăduța Lupău, a fost mesajul scris și de Vlăduța Lupău în dreptul postării. Iar Andrei, soțul lui Emily Burghelea, a dezvăluit că este fericit că familia lui i se mărește constant: „Te iubesc enorm! Mulțumesc pentru familia minunată pe care mi-ai oferit-o și pe care o mărești constant”.

Le-a cerut fanilor să-i ureze noroc

Cu aproximativ 12 ore înainte să nască, Emily Burghelea a postat la story pe Instagram o fotografie din spital, în care părea că se îndreaptă către sala de nașteri.

„Wish me luck” („Urați-mi noroc”), a scris ea peste imagine.

