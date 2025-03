Emily și soțul său, Andrei, au deja doi copii, însă nu și-au ascuns niciodată dorința de a mai avea încă unul. Vedeta a profitat de ocazia specială – Ziua Mamei – pentru a împărtăși această bucurie cu fanii și telespectatorii.

„Sunt însărcinată! Pentru noi, aceasta este cea mai mare binecuvântare, o poveste de iubire care prinde viață din nou, mai frumoasă ca niciodată!!!”, a scris Emily pe Instagram.

Cum a reacționat soțul lui Emily Burghelea când a aflat că va deveni tată din nou

Fosta asistentă de la Acces Direct a povestit cum a reacționat și soțul ei când a aflat că va deveni tată pentru a treia oară. Andrei este foarte atașat de cei doi copii ai săi, iar bucuria a fost enormă la aflarea veștii că familia lor se va mări.

„Andrei s-a bucurat foarte tare. A fost o surpriză cumva!(…) Abia aștept să îi văd privirea mamei soacre, nu știa nimeni, nimeni, nimeni! (…) Mă simt hormonală. Imediat după ce am aflat, am dormit două săptămâni. Mi-a dat Dumnezeu o sarcină ușoară”, a declarat Emily Burghelea.

Fanii au reacționat imediat cu mesaje de felicitare și gânduri bune pentru viitoarea mămică. Cu energia sa debordantă și optimismul caracteristic, Emily Burghelea continuă să inspire și să împărtășească momente speciale din viața sa cu cei care o urmăresc.

Emily Burghelea și-a dat demisia în direct de la „Acces Direct”

Pe 15 iunie 2020, Emily a luat decizia de a demisiona în direct, refuzând să mai fie părtașă la ceea ce considera o formă de tăcere complice în fața abuzurilor. Momentul a generat un val de reacții în presă și pe rețelele sociale, iar Emily a devenit o voce puternică împotriva nedreptăților.

„Nu m-aș mai duce la acel casting”, a spus Emily. Și a continuat: „Erau lucruri care se întâmplau de ceva timp. O invitată permanentă era agresată de soțul ei. Ei știau asta, dar, pentru a putea continua, cumva încercau să minimizeze și să acopere. Nu am fost de acord cu treaba asta. (…)

Le-am spus că nu sunt de acord cu asta și că este sub demnitatea umană să faci așa ceva. Dacă nu spui nimic, practic, ești parte din problemă. Mă bucur că am trecut prin experiența asta, dar și că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume. Mi-a fost extraordinar de frică în momentul în care am spus, în direct, că demisionez. Dar a fost o eliberare”.

„Nu regret nicio secundă că mi-am dat demisia”

Fosta asistentă de la „Acces Direct” mărturisește că nu regretă nicio secundă că și-a dat demisia în direct, însă nu putea să închidă ochii la abuzul din spatele camerelor de filmat.

„Nu regret nicio secundă că mi-am dat demisia. Visul meu era să lucrez în televiziune. Îmi plăcea foarte mult. Țin minte că am avut momente frumoase și acolo, când aduceam Bravo, ai stil! la acțiuni – făceam ținute interesante din tot felul de materiale, cum ar fi saci de gunoi sau cârpe. Îmi plăcea să fiu creativă”, a mai spus Emily.

„Niște amenințări care s-au întâmplat atunci, în direct, pentru că au fost foarte supărați că am vorbit”

Un subiect de interes major pentru public a fost relația actuală dintre Emily Burghelea și Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”. Aceasta a declarat că nu mai păstrează legătura cu prezentatoarea TV.

„Nu sunt într-o relație cu Mirela Vaida. Pe lângă niște amenințări care s-au întâmplat atunci, în direct, pentru că au fost foarte supărați că am vorbit despre ce se petrecea acolo – mai exact, despre violența domestică. Ei erau mulți. Eram practic singură împotriva lor”, a declarat Emily Burghelea.

Astăzi, Emily Burghelea face parte din echipa emisiunii „Vorbește lumea” de la PRO TV, unde moderează o rubrică de parenting. Potrivit acesteia, diferențele dintre cele două experiențe sunt evidente.

