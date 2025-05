Actrița Eugenia Șerban a vorbit cu durere și sinceritate despre drama profundă care îi marchează viața de peste 15 ani: lupta disperată pentru salvarea unicului său fiu, Lorans, din ghearele dependenței de droguri și jocuri de noroc.

„Primul lucru pe care îl fac, de cele mai multe ori, este să aprind candela, pe care într-o anumită perioadă nu puteam să o aprind, pentru că eram supărată pe Dumnezeul meu și candela nu stătea aprinsă. Dar încet, încet am reînvățat drumul către Doamne-Doamne, partenerul meu de drum, cum îi spun eu, și după care îmi fac cafea. Și, pe urmă, îmi încep ziua, depinde.

Există ceva frumos pentru mine, prietenii, copilul. Cu toate supărările pe care mi le-a adus, indiferent de situație, îl voi iubi la fel de mult pentru că e copilul meu. A făcut 32 de ani. Mă supără. Des. Dar își aduce aminte destul de des să-mi spună că mă iubește. Și atunci, supărarea devine puțin mai lină. Nu este încă foarte bine, dar sper că va veni ziua în care să fie foarte bine. E un drum greu.”, a povestit Eugenia Șerban, în podcast la Bursucu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Omisiuni și inexactități în declarațiile de avere ale unei angajate APIA și ale soțului ei, un lider local AUR. Politicianul a trecut greșit de 13 ori prenumele nevestei sale

Eugenia Șerban nu și-a dorit să își piardă copilul

Drama actriței a început când Lorans era încă minor, însă Eugenia a reușit abia în 2024 să vorbească public despre calvarul prin care trece. După un episod violent, a fost nevoită să ceară un ordin de protecție împotriva propriului copil, în speranța că autoritățile o vor putea ajuta. Ordinul însă nu a durat mult.

Eugenia Șerban a trecut ea însăși prin momente grele. În 2019, a fost diagnosticată cu două forme agresive de cancer – ginecologic și la sân. Însă durerea legată de fiul ei este incomparabilă.

Actrița a mărturisit că pe lângă droguri, Lorans a dezvoltat și o dependență de jocuri de noroc. A început să vândă tot ce prindea în casă, pentru a-și hrăni viciile. Astăzi, Eugenia îi controlează fiecare pas – băiatul poate ieși din casă doar cu acordul ei, pentru că singura cheie e la mama lui.

„Nu mai există și nici nu l-am ținut până la capăt pentru că este copilul meu. Indiferent dacă sunt persoane care nu m-au înțeles de ce l-am reprimit acasă. L-am reprimit pentru că nu vreau să-l pierd. Am văzut o degradare foarte mare și nu îmi doream să-l pierd. Fiecare dintre noi reacționăm diferit atunci când suntem puși în anumite situații. Când primim un diagnostic de boală, cum este cancerul, când ne lovim de o astfel de problemă, așa cum este cea a băiatului meu, și reacțiile pot fi diferite. Dar toți spun că dacă s-ar întâmpla cu copilul meu, eu nu aș accepta. N-ai de unde să știi.

Recomandări Decizia luată de Ministerul Culturii după ancheta Libertatea privind biletele revândute de la Castelul Peleș: „Vom înainta raportul către organele judiciare”

„L-am ținut o perioadă chiar plecat din țară, pentru că riscul la recăderi este foarte mare”

De când au început primele probleme, au trecut 15 ani. Eu până anul trecut nu am vorbit niciodată despre asta. Foarte adevărat că până acum 2 ani nu a fost niciodată atât de rău. Acum 15 ani, el era încă sub tutela mea, pentru că era perioada aia când nu putea să decidă el tot, și atunci eu aveam un cuvânt de spus. Atunci am luat eu hotărârile și a fost bine o perioadă. Dar se știe că este un drum greu, anevoios. L-am ținut o perioadă chiar plecat din țară, pentru că riscul la recăderi este foarte mare”, a mai spus actrița.

Lipsa tatălui l-a afectat profund pe fiul Eugeniei Șerban

Cazul Eugeniei Șerban aduce în prim-plan suferința tăcută a multor părinți care duc aceeași luptă crâncenă cu dependențele copiilor lor. Cu un curaj rar, artista a decis să vorbească pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a-i susține pe cei care se confruntă cu aceeași durere.

„A contribuit foarte tare, da, pierderea tatălui. Un tânăr la 17-18 ani când își pierde unul din părinți și mai ales el fiind băiat tatăl, înseamnă dărâmarea fundației. Și e greu. Noi eram divorțați de când Lorans era foarte mic. Avea doi ani. Mi-a fost greu datorită suferinței lui Lorans, da. (…)

Recomandări Răsturnare de situație cu doar câteva zile înaintea turului doi între George Simion și Nicușor Dan – Sondaj AtlasIntel

Ei, există om care să nu se învinovățească în niciun fel? Era, de asemenea, perioada când filmam destul de mult. Nu era singur acasă. Întotdeauna am avut pe cineva în casă, cu el. Toți muncim. Nimeni nu-și permite să stea acasă și să crească pur și simplu copilul. Copilul nu se crește cu aer.

Numai că, într-adevăr, ceea ce trăim noi acum nu mai este ca pe vremea părinților noștri. Când aveau un program foarte clar de muncă, de opt ore, când weekend-urile erau în familie, când se potriveau de cele mai multe orele libere cu ale copiilor și făceau lecțiile împreună, pentru că nu era atât de grea viața ca acum. N-aveai ce să faci cu bani. Și dacă vroiai să cumperi foarte multe lucruri, n-aveai de unde. Și atunci ce puteai să faci decât să petreci timp cu copilul tău”, a mai explicat Eugenia Șerban.

Eugenia Șerban își ține fiul închis în casă

La 32 de ani, băiatul actriței este ținut, la propriu, sub cheie, în casa mamei sale, pentru a fi împiedicat să-și continue autodistrugerea. Deși a fost criticată pentru această decizie extremă, actrița susține că nu poate asista neputincioasă la prăbușirea fiului ei.

„Pentru viața lui, în primul rând. În fiecare zi îmi este teamă pentru fiul meu. Și dacă un părinte spune că nu-i adevărat, nu cred. Am sințit că nu este ok atunci când… când am hotărât să iau ordinul de protecție. Nu atunci a început să vândă lucruri din casă. Nu, atunci era apogeul. Când a început, a început acum 15 ani să vândă.

Întotdeauna un viciu atât de complicat nu vine singur. Ele vin mai multe la pachet. Consumatorii, marea majoritate, sunt și dependenți de casino. Pentru că ei au impresia că jucând la casino vor face foarte mulți bani și vor avea și mai mulți bani pentru droguri. Deci are și viciul ăsta.

Acum da, locuiește cu mine. Nu mai are cheia de la acasă. Nu intră și iese decât atunci când sunt eu.”, mai precizează, îndurerată, vedeta.

Urmărește-ne pe Google News