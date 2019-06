Filme SF – Top 20 de filme SF pe care să le vezi într-o viață

De mai bine de un secol, filmele SF sunt printre cele mai vizionate filme pe marile ecrane. Îți propunem topul celor mai bune filme SF pe care să le vezi oricând deoarece au un concept original, dar și o importanță majoră pentru dezvoltarea genului SF.

Top 20 de filme SF pe care să le urmărești

Film SF – Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Filmul cunoscut și sub denumirea Războiul stelelor – Episodul V: Imperiul contraatacă, este un film epic al anului 1980 regizat de către Irvin Kershner, Lawrence Kasdan și scenaristul George Lucas. În urma unui sondaj la care au participal peste 250.000 de cinefili, aceștia au stabilit că filmul Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back este unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile.

Darth Vader împreună cu Imperiul reușește să zdrobească rebeliunea și să pună capăt acestora în galaxie. Vor reuși oare să restabilească pacea în galaxie?

Urmărește trailerul filmului Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back AICI

Film SF – The Matrix – anul 1999

Este filmul științifico-fantastic scris și regizat de către frații Wachowski și lansat pe marile ecrane în anul 1999. Tema principală a filmului este aceea că oamenii trăiesc într-o lume virtuală, creată de inteligența artificială în urma războiului dintre oameni și mașini. Filmul tratează o serie de ideologii diferite, filosofice și religioase și a câștigat patru premii Oscar, dar și multe alte premii, inclusiv Premiul BAFTA.

Urmărește trailerul filmului The Matrix AICI

Film SF – Back to the Future – anul 1985

Filmul cu cele mai mari încasări ale anului 1985, Back to the Future, a avut încasări de peste 210 milioane de dolari în Statele Unite ale Americii și peste 170 de milioane de dolari în alte țări. A luat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original, dar și pentru cel mai bun mixaj sonor.

Vei urmări povestea unul adolescent american care locuiește împreună cu părinții și cei doi frați în Valley, un oraș imaginar din California. Într-o noapte din octombrie 1985, acesta este trimis, în mod accidental, înapoi în timp în anul 1955, pe data de 5 noiembrie, într-o mașină a timpului.

Urmărește trailerul filmului Back to the Future AICI

Film SF – Star Trek II: The Wrath of Khan – anul 1982

Filmul american științifico-fantastic este bazat pe serialul Star Treck creat de Gene Roddenberry și este al doilea film din seria de filme Star Trek: The Wrath of Khan. Filmul continuă povestea celui de-al 22-lea episod din Star Treck: Seria originală, sezonul I, Space Seed, acolo unde Khan este exilat pe o planetă din sistemul Alpha Ceti.

Urmărește trailerul filmului Star Trek II: The Wrath of Khan AICI

Film SF – Jurassic Park – anul 1993

Filmul bazat pe romanul cu același nume scris de Michael Crichton îl prezintă pe filantropul miliardar John Hammond și o echipă de oameni de știință ai companiei sale, care creează un aprc de distracție cu dinozauri clonați, pe o insulă ficțională din apropierea statului Costa Rica.

Urmărește trailerul filmului Jurassic Park AICI

Film SF – Terminator 2: Judgment Day – anul 1991

Filmul SF regizat, co-scris și co-produs de James Cameron din a cărui distribuție fac parte și Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton și Robert Patrick. Povestea filmului începe la zece ani după evenimentele petrecute din ”Terminatorul” și are în prim plan pe Sarah Connor, fiul ei de zece ani și un protector din viitor, care încearcă să prevină Ziua Judecății, o zi din viitor în care mașinile vor începe exterminarea rasei umane.

Urmărește trailerul filmului Terminator 2: Judgment Day AICI

Film SF – Planet of the Apes – anul 1968

Filmul SF american care este ecranizarea romanului ”La planete des singes”, din 1963. Este primul film din seria Planeta Maimuțelor, iar acțiune se desfășoară atunci când astronauții, Taylor Dodge și Landon ajung cu o navă spațială, care a atins aproape viteza lumii, pe o planetă necunoscută. Nava se scufundă în apă, iar cei doi rămân într-o lume complet necunoscută.

Urmărește trailerul filmului Planet of the Apes AICI

Film SF – Starship Troopers – anul 1997

Film thriller științifico-fantastic militar bazat pe romanul Starship Troopers de Robert A. Heinlein, este primul film din franciza Starship. Povestea filmului are în prim plan peripețiile unui soldat tânăr în cadrul Infanteriei Mobile, o unitate militară din viitor. Tânărul avansează în carieră de la recruter, la subofițer și urmează să devină ofițer, pe fondul unui război interstelar între omenire și o specie arahnoidă numită ”gândaci”.

Urmărește trailerul filmului Starship Troopers AICI

Film SF – Her – anul 2013

Un film care ne prezintă povestea unui bărbat complex, care își câștigă existența scriind scrisori personale pentru alți oameni. După un mariaj eșuat, acesta se interesează tot mai mult de un nou sistem de operare care răspunde comenzilor vocale și devine un fel de entitate de sine stătătoare.

Urmărește trailerul filmului Her AICI

Film SF – Godzilla – anul 1954

Film SF japonez regizat de Ishiro Honda pentru compania Toho, care prezintă povestea unei bestii cu aspect de dinozaur. Din cauza testelor americane cu bombe nucleara, apare această creatură care transformă orașul Tokyo în ruine.

Urmărește trailerul filmului Godzilla AICI

Film SF – Men in Black – anul 1977

Film SF care se bazează pe seria de benzi desenate Men in Black de Lowell Cunningham. Premiera filmului a fost pe data de 2 iulie 1997, iar încasările filmului au fost de peste 500 de milioane de dolari, la un buget de 90 de milioane de dolari.

Urmărește trailerul filmului Men in Black AICI

Film SF – Predator – anul 1987

Film SF american distribuit de 20th Century Fox. Povestea filmului prezintă acțiunea unei echipe de elită a forțelor speciale, într-o misiune de salvare a ostaticilor de pe un teritoriu de gherilă din America Centrală. Aceștia sunt vânați, fără știrea grupului, de o formă de viață extraterestră avansată tehnologic.

Urmărește trailerul filmului Predator AICI

Film SF – Twelve Monkeys – anul 1995

Armata celor 12 maimuțe este un film științifico-fantastic care prezintă povestea unui condamnat. Acesta trăiește într-o lume din viitor devastată de boli și este trimis înapoi în timp pentru a strânge informații despre persoana care a produs virusul, ce a omorât majoritatea populației umane de pe planetă.

Urmărește trailerul filmului Twelve Monkeys AICI

Film SF – The Martian – anul 2015

Film SF american regizat de Ridley Scot, după un scenariu scris de Drew Doddard, după un roman omonim care a câștigat Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film. Filmul prezintă povestea unui astronaut care, din greșeală, este considerat mort și lăsat pe planeta Marte. Acesta luptă pentru supraviețuire.

Urmărește trailerul filmului The Martian AICI

Film SF – 2001: A Space Odyssey – anul 1968

Film SF care se remarcă prin realismul științific, dar și prin efectele speciale folosite în premieră. Acțiunea filmului are în prim plan evoluția umană, tehnologia, inteligența artificială și viața extraterestră.

Urmărește trailerul filmului 2001: A Space Odyssey AICI

Film SF – Blade Runner – anul 1982

Vânătorul de recompense este un film științifică-fantastic bazat pe romanul ”Visează androizii oi electrice” scris de Hampton Fancher și David Peoples. Filmul prezintă oameni prefabricați genetici denumiți și replicanți. Aceștia seamănă identic din punct de vedere fizic cu oamenii normali, dar sunt folosiți drept sclavi pe coloniile din sistemul solar.

Urmărește trailerul filmului Blade Runner AICI

Film SF – Moon – anul 2009

Genul filmului este dramă, mister și thriller SF. Filmul îl prezintă pe Sam Bell, care lucrează de mai bine de 3 ani la o companie privată care se ocupă cu extragerea Helium 3, gaz prețios despre care acesta crede că poate soluționa criza energetică de pe Pământ.

Urmărește trailerul filmului Moon AICI

Film SF – Arrival – anul 2016

Film american cu un scenariu scris ca o adaptare a povestirii Story of Your Life. În povestirea Story of Your Life, Louise Banks este înrolată într-un proiect militar de stabilire a comunicării cu o rasă de extratereștrii sferici, care au contactat omenirea.

Urmărește trailerul filmului Arrival AICI

Film SF – Ex Machina – anul 2014

Un film SF psihologic de mister cu două nominalizării la Oscar. Povestea filmului îl are în prim plan pe un programator care este invitat de către angajatorul său, un miliarda excentric, la locuința sa retrasă, pentru a administra testul Turing unui robot android cu inteligență artificială.

Urmărește trailerul filmului Ex Machina AICI

Film SF – The Fifty Element -anul 1997

Film științifico-fantastic cu o puternică influență franceză de comic storytelling. Costumele din film au fost create de designer-ul francez Jean Paul Gaultier. În film vei urmări răul și aliatul său, lordul corporativ Zorg, cum plănuiesc distrugerea Pământului. Al cincilea element (Milla Jovovich) are alt plan, acela de a salva lumea de la cucerire.