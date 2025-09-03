Maria și Marius Avram au avut parte de o ceremonie a focului plină de emoții și dezvăluiri neașteptate. Deciziile lor finale, dar și răsturnările de situație, au surprins pe toată lumea, inclusiv pe prezentatorul Radu Vâlcan.

Amândoi au picat în ispită

Maria și Marius au intrat în competiție cu dorința de a-și consolida relația și de a întemeia o familie. Maria căuta confirmarea că infidelitățile din trecut ale soțului nu vor mai afecta viitorul lor. În schimb, experiența de pe insulă a scos la iveală vulnerabilități și tensiuni neașteptate.

Pe parcurs, Maria a găsit sprijin în ispita Cătălin, care a ajutat-o să-și înțeleagă mai bine emoțiile. De cealaltă parte, Marius a avut interacțiuni cu mai multe ispite, dar s-a apropiat cel mai mult de Oana Monea, cu care a împărțit momente de intimitate, inclusiv un sărut și nopți petrecute împreună. Acest lucru a tensionat și mai mult relația cu soția sa.

În cadrul ultimei ceremonii, Maria și Marius au confruntat adevăruri dureroase. Maria a fost rănită de imaginile cu Marius și Oana, în timp ce acesta a acuzat-o de o apropiere romantică față de ispita Cătălin. Limbajul codat și bilețelele schimbate între Maria și Cătălin au fost subiecte de discuție aprinse.

Maria a explicat că aceste gesturi au făcut parte dintr-o strategie menită să testeze reacțiile soțului său. „Știam că lucrurile astea vor ajunge la tine. Din ce am observat eu, Marius s-a abținut foarte mult, deși simțea să facă altceva. (…) Am fost convinsă că el nu se va mai abține”, a declarat Maria. Totuși, ea a subliniat că sentimentele pentru Cătălin nu au fost autentice, ci doar o metodă de a face față situației dificile.

Maria Avram s-a sărutat cu ispita Cătălin

Tensiunea a crescut când imaginile de la întâlnirea de 24 de ore dintre Maria și Cătălin au arătat un sărut între cei doi. Maria a recunoscut că alcoolul a influențat momentul: „Nu vreau să dau vina pe alcool, dar am băut prea mult. (…) Dacă îmi doream să fac asta, o făceam mai demult”. Marius, vizibil afectat, a concluzionat: „Te-am văzut că erai o femeie îndrăgostită. De-aia am renunțat”.

Când Radu Vâlcan i-a întrebat cum doresc să părăsească insula, ambii au răspuns că vor pleca singuri. „Am luat decizia asta în momentul în care mi-am dat verigheta jos”, a explicat Marius.

Marius a plecat cu Oana Monea

După plecarea Mariei de la ceremonie, Marius a rămas singur la Bonfire, dar a avut parte de o surpriză. Oana Monea, ispita de care s-a apropiat, a apărut și a declarat că dorește să plece alături de el: „Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”. Marius a fost de acord, iar cei doi au părăsit insula împreună.

Ulterior, Maria a avut o ceremonie separată alături de Cătălin, unde a anunțat că dorește să plece singură. „Cum i-am spus și în apă, voi merge singură acasă și dacă eu voi reuși să-mi vindec sufletul, lucrurile vor continua și afară. Însă, pentru moment, voi decide să merg singură și sper să-mi respecți decizia”, a spus Maria.

La întoarcerea în vilă, Maria a fost șocată să o vadă pe Oana alături de Marius. Tensiunile au escaladat, iar Maria i-a reproșat lui Oana: „Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”. Oana a încercat să se apere, dar conflictul a rămas deschis.

Marius Avram si Oana Monea 4Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Marius și Maria s-au împăcat

După întoarcerea din Thailanda, Maria și Marius au apărut împreună, semn că au reușit să-și rezolve problemele. „După mai multe discuții serioase, s-au împăcat, fiind acum mai puternici și mai aproape unul de celălalt”, a relatat Marius.

Totuși, relația lui cu Oana nu a continuat. Aceasta a explicat: „Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost ok. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius.

Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”.

„(Povestea cu Oana) A durat vreo două-trei săptămâni”, a dezvăluit Marius, care a precizat, însă, că Oana Monea nu i-a cunoscut mama.

Maria a recunoscut că a avut conflicte cu Oana și Marius după emisiune, dar în cele din urmă, relația cu soțul său a prevalat. „El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate”.

