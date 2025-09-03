În ediția anterioară, ceremonia focului dintre Marian Grozavu și Bianca Dan s-a încheiat fără a dezvălui rezultatul final. În seara decisivă, Radu Vâlcan a prezentat imagini suplimentare cu apropierea dintre Bianca și Mattia, în prezența ispitei masculine. Reacțiile au fost intense: Bianca părea amuzată, în timp ce Marian era vizibil furios.

Marian Grozavu spune că Bianca a picat testul

„Tu râzi?! (…) Ai picat testul! Tu ești conștientă de atingerile pe picior și declarațiile că pleci împreună cu el? Ai dus testul la final, nu? Asta vrei tu să demonstrezi, că n-ai picat în ispită! (…) M-ai văzut pe mine pe piciorul Teodorei, stând așa? (…) Nu ai avut respect față de mine niciodată! (…) Sper ca maică-ta să fie fericită când vede imaginile astea”, a spus Marian, provocând lacrimi din partea Biancăi.

Mattia a intervenit pentru a o apăra pe Bianca: „O să fie, dacă ai făcut ce simți! Dacă te iubește, maică-ta, o să fie fericită pentru tine”. Această replică a amplificat furia lui Marian. După retragerea lui Mattia, Bianca și Marian au fost invitați de Radu Vâlcan să ia o decizie finală.

Bianca a recunoscut că a realizat problemele din relația lor abia pe insulă: „Îmi pare rău că mă judecă, eu nu l-aș fi judecat, dar are tot dreptul să o facă (…) Până să ajung aici, eram fericită cu toate lipsurile și nu le conștientizam probleme. Aici am observat că noi avem probleme”.

Bianca Dan a decis să plece singură

Bianca a ales să plece singură, în ciuda faptului că Marian ar fi dorit să plece împreună: „Nu l-am respectat suficient. O să plec singură, urmând, dacă vei vrea acasă, dacă ai nevoie de explicații, să ți le dau. Iartă-mă! Nu trebuia să-ți fac asta, trebuia să mă abțin și să nu fac nimic”.

Marian a întins mâna către ea, demonstrând că sentimentele lui persistă. „Atunci când iubești o persoană, nu o lași. Eu aveam sentimentul acesta și o promisiune față de Bianca. Consider că merită înțelegere din partea mea și aș fi plecat împreună cu ea acasă”, a declarat Marian.

După plecarea lui Marian, Bianca a avut parte de un Bonfire special cu Mattia. În ciuda conexiunii lor, Bianca a ales din nou să plece singură: „Am avut o discuție în care am spus că ne vom cunoaște mai bine afară. Corect ar fi pentru mine să am timpul meu, cum i-am spus și lui. Tot singură vreau să plec, nu ar fi corect pentru mine. Mă pun pe mine pe primul loc, pentru că aș lua o decizie foarte greșită. (…) El, fiind aici lângă mine, aș fi tentată să spun că plec cu el, pentru că mă simt în siguranță. Dar eu trebuie să dau drumul la mână și să mă descurc singură”.

Mattia a înțeles decizia ei: „Mi-ar fi plăcut și să mergem acasă împreună, dar, cum ai exprimat problema, ai nevoie de timpul tău”.

Relația dintre Marian Grozavu și Bianca Dan după emisiune

După experiența din Thailanda, Bianca și Marian au decis să mai acorde o șansă relației lor. Conform A1.RO, cei doi s-au reîntâlnit în vilă, unde au redescoperit chimia dintre ei. „Lucrurile sunt foarte bune, chiar suntem mai bine ca niciodată. Cred că nici la început nu eram așa de bine”, a spus Marian.

Bianca a adăugat, cu umor: „Doamne! Dar unde mă duceam eu singură! Oricum cheile erau la tine. I-am zis lui ăla (Mattia) nu că plecăm, așteaptă-mă! Că dacă plec singură, mă așteaptă. Sunt nebună rău de tot, n-ai cum! Eu nici nu știam să merg prin aeroportul ăla pe acolo, unde plecam eu singură”.

Bianca a reflectat asupra lecțiilor învățate: „N-am fost realistă încât să-mi dau seama că mă atașez de cineva, dar el e posibil să își facă rolul. Am învățat o lecție, să nu-mi mai deschid sufletul și să nu mai las niciodată garda jos. Mi-am dat seama că oamenii nu sunt ceea ce par. M-am lăsat și dusă de val, dar și felul cum mi-o spunea, legat de lumea asta mare. Era ceva imaginar, dar mie mi-a insuflat așa dorința să văd lumea”.

Marian a concluzionat că această experiență le-a consolidat relația, iar gesturile tandre sunt acum o constantă între ei. În plus, el urmează să o ceară în căsătorie pe Bianca, inelul urmează să ajungă în România din străinătate.

