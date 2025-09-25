În 2009, scena Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) a găzduit un episod de neuitat, care a rămas în memoria cinefililor. Două nume uriașe ale cinematografiei, Florin Piersic și Claudia Cardinale, au fost celebrate pentru întreaga lor carieră și au oferit publicului clipe pline de emoție și farmec.

Îmbrăcată într-o elegantă ținută albă cu accente argintii, Claudia Cardinale a primit premiul pentru întreaga carieră, distincție înmânată de Tudor Giurgiu, președintele festivalului. Într-un gest simbolic, marea actriță i-a oferit la rândul său lui Florin Piersic premiul dedicat unei personalități marcante din cinematografia românească.

Momentul solemn s-a transformat rapid într-unul savuros. După ce a primit distincția, Florin Piersic a surprins audiența și pe Claudia Cardinale cu un gest spontan și tandru: un sărut pe obraz. Sala a izbucnit în aplauze, iar actorul a condimentat scena cu o glumă în stilul său caracteristic: „Recunosc, mi-a scăpat”.

Acest episod rămâne unul dintre cele mai memorabile din istoria TIFF, îmbinând emoția premiilor cu naturalețea și carisma lui Florin Piersic și eleganța Claudiei Cardinale.

Claudia Cardinale s-a stins din viață la 87 de ani

Actrița Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei italiene și internaționale, s-a stins din viață marți, 23 septembrie, la vârsta de 87 de ani, în Nemours, lângă Paris, Franța. Cu o carieră ce s-a întins pe mai bine de șase decenii, Cardinale a rămas în memoria publicului ca o prezență inconfundabilă pe marile ecrane și ca un adevărat simbol al anilor 60.

Născută la 15 aprilie 1938, în La Goulette, Tunis, dintr-o familie de origine siciliană, Claudia Cardinale a atras atenția în 1957, când a câștigat titlul de „Cea mai frumoasă fată” din Tunisia. Premiul – o excursie la Festivalul de Film de la Veneția – i-a deschis drumul către cinematografie.

Debutul său a avut loc cu filmul I soliti ignoti (1958), iar consacrarea a venit în anii 60, odată cu rolurile din Otto e mezzo (1963, regia Federico Fellini) și Il Gattopardo (1963, regia Luchino Visconti).