Claudia Cardinale a murit. Cine a fost „diva tăcută care vorbea cu ochii”, declarată cea mai frumoasă femeie din lume

Peste 150 de filme, o carieră impresionantă

Actrița lasă în urmă o carieră monumentală întinsă peste șase decenii, cu mai mult de 150 de filme, interpretări memorabile și o eleganță care a marcat o epocă. Rămâne un simbol al frumuseții mediteraneene, fiind preferată de regizori precum Luchino Visconti, Federico Fellini, Sergio Leone și Werner Herzog.

Tinerețea ei a fost marcată și de un eveniment dramatic: o sarcină secretă, rezultatul – potrivit mărturiei ei – al unei relații abuzive. În 1958, a născut un fiu, Patrick, la Londra, care timp de mai mulți ani a fost prezentat ca fratele ei mai mic și crescut de părinții ei.

Născută la Tunis pe 15 aprilie 1938, sub numele de Claude Joséphine Rose Cardinale, fiica unor părinți de origine siciliană, a crescut între două culturi și două limbi, aducând un farmec unic pe ecran: solară și misterioasă, delicată și senzuală, așa cum au scris despre ea criticii francezi. Avea aerul languros al unei muze brunete și o senzualitate naturală, contradictorie, lipsită de apărare și mușcătoare.

Cardinale a reușit să se impună într-o lume dominată de Sophia Loren și Gina Lollobrigida

A interpretat femei puternice, capabile să impună respect, spațiu și putere, cu mult înainte de era feministă. Dar Claudia Cardinale a fost o femeie cu o mare timiditate. Rezervată până la exces, acorda rar interviuri, chiar dacă acestea reverberau în media internaționale..

Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”
Recomandări
Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Cardinale a reușit să se impună într-o lume dominată de Sophia Loren și Gina Lollobrigida, distingându-se printr-un stil de actorie mai subtil și modern, departe de caricaturile vremii. Presa internațională a numit-o „cea mai frumoasă femeie din lume” în anii ’60, un deceniu în care a cucerit publicul larg, devenind un simbol al unei Italii în schimbare, între emanciparea femeilor și revoluția culturală.

Claudia Cardinale participă la premiera filmului „Effie Gray” la Teatrul Paris din New York, pe 30 martie 2015. Intr-o tinuta neagra de gala cu un colier cu perle rosii la gat
Claudia Cardinale, Foto: Profimedia

Începutul: a câștigat un concurs de frumusețe la Tunis

Debutul ei în cinema datează de la mijlocul anilor ’50, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în Tunis, premiu care i-a adus o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția. La începutul carierei sale, vocea ei era dublată în filmele italiene, deoarece, crescând într-o familie în care se vorbea dialectul sicilian și fiind educată într-o școală franceză, nu vorbea bine italiana. Marea ei șansă a venit odată cu filmul lui Mario Monicelli „I soliti ignoti” (Big Deal on Madonna Hill). De acolo, a jucat o serie de roluri care au consacrat-o ca muză a celor mai mari regizori italieni: a fost seducătoarea Angelica în „Il Gattopardo” (The Leopard) al lui Visconti, soția tăcută în „8½” al lui Fellini și misterioasa Jill în „Once Upon a Time in the West” al lui Sergio Leone.

A lucrat și cu Mauro Bolognini, Valerio Zurlini, Luigi Comencini și Damiano Damiani, alternând între comedii, drame și producții istorice, fără a-și pierde niciodată semnătura stilistică: o femeie puternică, independentă, departe de clișeele feminine ale vremii, capabilă să se impună într-un mediu adesea dominat de bărbați.

Claudia Cardinale a murit. Cine a fost „diva tăcută care vorbea cu ochii”, declarată cea mai frumoasă femeie din lume
Claudia Cardinale, 1967 © JRC /The Hollywood Archive

Marginalizare și renaștere

În anii ’70, cariera ei a suferit un regres după încheierea relației cu producătorul Franco Cristaldi și începutul unei lungi relații amoroase cu regizorul Pasquale Squitieri, cu care a avut o fiică, numită tot Claudia, dar cunoscută drept Claudina.

Rănit de despărțire, Cristaldi a exercitat presiuni asupra industriei cinematografice italiene pentru a o marginaliza pe Cardinale. Un exemplu a fost refuzul lui Visconti de a-i oferi un rol în „L’innocente” (1976), ultimul său film. „A fost un moment foarte delicat. Am descoperit că nu mai aveam niciun ban în cont”, a spus actrița despre acea perioadă.

Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
Recomandări
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Franco Zeffirelli a venit în ajutorul ei, distribuind-o în miniseria „Iisus din Nazaret” (1977). De acolo, ea a revenit la colaborarea cu regizori europeni de renume.

O carieră internațională alături de giganții cinematografiei

Claudia Cardinale a fost una dintre puținele actrițe italiene care au obținut un succes internațional adevărat, jucând alături de actori de calibrul lui John Wayne, Sean Connery, Henry Fonda, Orson Welles și Burt Lancaster, și regizată de cineaști precum Blake Edwards, Werner Herzog, Manoel de Oliveira și Abel Gance. Versatilitatea ei a dus-o și pe scena teatrului, și la televiziune, rămânând însă mereu legată de marele ecran, unde a lăsat unele dintre cele mai intense interpretări din cinematografia europeană a secolului al XX-lea.

Premii și moștenire artistică

De-a lungul carierei sale, Cardinale a primit cinci premii David di Donatello, cinci premii Nastri d’Argento, trei Globuri de Aur, premiul Pasinetti la Festivalul de Film de la Veneția, precum și prestigioase premii pentru întreaga carieră, precum Leul de Aur la Veneția, Ursul de Aur la Berlin și Premiul Lumière în Franța.

În 2011, Los Angeles Times a numit-o una dintre cele mai frumoase 50 de femei din istoria cinematografiei. Dar Claudia Cardinale era mult mai mult decât un chip frumos: era o martoră a schimbării culturale din Italia, o femeie care știa să-și afirme libertatea, atât pe ecran, cât și în afara lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.RO
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
GSP.RO
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Avantaje.ro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”
BREAKING NEWS
Știri România 09:26
Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”
Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf”
Știri România 08:45
Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf”
Parteneri
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Adevarul.ro
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Stiri Mondene 09:26
Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Stiri Mondene 09:17
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
ObservatorNews.ro
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Mediafax.ro
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Pedepse usturătoare pentru șoferii care au filmat cum un bărbat a murit într-o Dacie pe o autostradă din Germania
KanalD.ro
Pedepse usturătoare pentru șoferii care au filmat cum un bărbat a murit într-o Dacie pe o autostradă din Germania

Politic

CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 23 sept.
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 23 sept.
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!