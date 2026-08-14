Aflată pe litoralul italian, vedeta a fost răsfățată încă de la primele ore ale dimineții de soțul ei, Tavi Clonda, care a mers la o brutărie locală pentru a cumpăra produse proaspete de patiserie. Experiența i-a oferit ocazia de a vorbi despre simplitatea rafinată a obiceiurilor italiene.

Ce a mâncat Gabriela Cristea la micul dejun în Sicilia

Gabriela Cristea s-a arătat impresionată de calitatea produselor de patiserie din regiune și de modul în care artizanii locali își păstrează rețetele autentice. Vedeta a povestit cum decurg diminețile în Sicilia și ce detaliu de culise i-a atras atenția în mod deosebit.

„În Sicilia, micul dejun poate fi periculos de simplu: un cornetto și un espresso. Atât. Dar ce cornetto! Tavi a venit de dimineață cu „provizii” și mi-a adus un cornetto umplut generos cu cremă de fistic. Evident că a trebuit să facem și degustarea… doar suntem oameni serioși și verificăm ce mâncăm”, a povestit Gabriela Cristea.

Totodată, fosta prezentatoare TV a subliniat efortul pe care localnicii îl depun pentru ca produsele să fie impecabile la prima oră.

„Și am aflat ceva ce mi-a plăcut tare mult: în multe brutării și laboratoare artizanale din Sicilia, nonele (bunicile) încep lucrul în toiul nopții, ca dimineața cornetti să ajungă proaspeți și calzi pe tejghea. Iar fisticul… aici e altă poveste. Cremă din belșug, aromată, catifelată și atât de bună încât începi să înțelegeți de ce italienii nu simt nevoia de prea multe lucruri la micul dejun. Cornetto + espresso = mic dejun în stil italian. Eu am început cu fisticul… și presimt că „documentarea” trebuie să continue”, a adăugat aceasta.

Cum își menține Gabriela Cristea silueta în vacanță

Deși s-a bucurat de un desert generos umplut cu cremă de fistic, vedeta nu a ezitat să răspundă curiozităților celor care o urmăresc în privința felului în care își păstrează forma fizică în timpul călătoriilor. Gabriela Cristea a explicat că nu își impune interdicții drastice, ci mizează pe un control strict al cantităților. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că această strategie a dat roade de fiecare dată, permițându-i să se bucure de orice preparat fără să acumuleze kilograme în plus.

„Păi gata, eu am mâncat trei guri și… Ăsta e micul meu dejun, foarte bun! Mă întrebați cum de nu mă îngraș aici. Mănânc trei guri, dar din ce-mi place! Adică nu m-am abținut de la absolut nimic, dar nu în cantități. Și chiar din Bulgaria m-am întors cu jumătate de kilogram mai puțin, ca să înțelegeți, și acolo am avut all inclusive. Ce mic dejun a fost! Mulțumesc că te-ai gândit să pleci așa de dimineață”, a explicat Gabriela Cristea.