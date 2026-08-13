Ce este UE și cum a luat naștere

Uniunea Europeană (UE) este o uniune economică și politică formată în prezent din 27 de state europene, care se întind pe o suprafață totală de 4.233.262 km². Predecesoarea UE a fost înființată după cel de-al Doilea Război Mondial, iar primele măsuri s-au concentrat pe consolidarea cooperării economice între statele europene. Ideea de bază era simplă: dacă țările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic, șansele de reapariție a unui conflict armat se reduc semnificativ.

Drept urmare, la data de 25 martie 1957, a fost semnat așa-numitul Tratat de la Roma prin care a fost înființată Comunitatea Economică Europeană (CEE). Obiectivul inițial al CEE era consolidarea cooperării economice între cele șase state fondatoare: Belgia, Franța, Germania de Vest, Italia, Luxemburg și Olanda, se precizează pe site-ul oficial al UE. Ulterior, tot mai multe țări europene li s-au alăturat și a fost creată Uniunea Europeană. Astăzi 27 de țări fac parte din Uniunea Europeană. Aceasta facilitează libera circulație a oamenilor dintr-o țară în alta. Ei pot locui, studia sau lucra în orice țară din spațiul comunitar doresc.

Ce țări fac parte din UE

În iunie 2016, Regatul Unit a decis să nu mai facă parte din UE, iar începând cu 31 ianuarie 2020, a încetat în mod oficial să mai fie membru al Uniunii Europene. La 1 ianuarie 2021, Marea Britanie a părăsit Spațiul Economic European (SEE) în baza acordului de retragere post-Brexit. Este momentul care a marcat finalul perioadei de tranziție ce a urmat ieșirii oficiale a Regatului Unit din UE.

Ca urmare a acestei evoluții în cadrul Uniunii, statele membre sunt astăzi următoarele: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria. De asemenea, la 1 ianuarie 2002, a fost introdusă în circulație moneda europeană unică, denumită euro. În prezent, aceasta este folosită de cetățenii din 21 dintre cele 27 de state comunitare.

Cum se poate călători între statele membre UE

Pentru cetățenii români, deplasarea între statele membre UE este una dintre cele mai simple experiențe de călătorie în Europa, datorită dreptului la liberă circulație de care se bucură fiecare cetățean din țările comunitare, potrivit european-union.europa.eu.

Practic, acest lucru înseamnă că românii pot intra, ieși sau tranzita celelalte 26 de state membre fără să aibă nevoie de vize și fără formalități complicate. Tot ceea ce au nevoie este un document de identitate valabil, fie acesta carte de identitate ori pașaport. Pentru adulți, cartea de identitate este suficientă în marea majoritate a situațiilor, indiferent dacă deplasarea se face cu avionul, cu trenul sau mașina personală. Este important ca Actul să fie valabil, deoarece un buletin expirat este considerat act de călătorie nevalid.

De asemenea, începând cu acest an, au fost impuse standarde europene mai stricte, iar anumite acte de identitate simple, lipsite de cip electronic, nu mai pot fi folosite pentru călătorii în străinătate decât până la expirare sau cel târziu până în 2031.

În ceea ce-i privește pe copii, aceștia trebuie să aibă propriul document de călătorie, carte de identitate sau pașaport, după caz. Atunci când un minor călătorește doar cu unul dintre părinți, în anumite situații este necesară o declarație notarială de acord semnată de celălalt părinte, conform informațiilor publicate pe europa.eu.

În interiorul spațiului Schengen, controalele sistematice la frontierele interne au fost eliminate, ceea ce permite deplasări rapide între majoritatea statelor europene. Totuși, autoritățile pot reintroduce temporar controale la frontieră, în situații excepționale, în cazul unei amenințări grave la adresa siguranței publice, iar călătorii trebuie să aibă mereu asupra lor un document de identitate valabil pe care să-l prezinte când i se solicită.

Ce țări europene non-UE poți vizita doar cu buletinul

Așa cum am precizat anterior, cartea de identitate este suficientă pentru a intra în oricare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Fiind cetățean european poți să beneficiezi de dreptul la liberă circulație, ceea ce îți permite să tranzitezi, să locuiești ori să rămâi pe teritoriul acestor state fără restricții semnificative pe termen lung, fără să ai nevoie de viză, de pașaport sau de alte formalități speciale la intrare.

Trebuie să știi, însă, că nu toate statele membre UE fac parte și din Spațiul Schengen. Dintre cele 27 de țări, doar 25 fac parte și din Spațiul Schengen, inclusiv România. Cele două excepții sunt Cipru și Irlanda. Cu toate acestea, cele două țări pot fi vizitate tot pe baza cărții de identitate, deoarece apartenența la UE, nu la Schengen, este cea care determină acceptarea acestui document.

Acestora li se alătură alte patru țări europene din afara Uniunii. Este vorba despre Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Primele trei fac parte din Spațiul Economic European și participă la piața unică europeană, în timp ce Elveția are propriile acorduri bilaterale cu UE. Toate patru fac parte din spațiul Schengen. Acordurile Schengen, cele privind Spațiul Economic European și acordul bilateral dintre UE și Elveția oferă posibilitatea cetățenilor români drept de a călători liber, doar pe baza cărții de identitate, și de ședere în toate aceste state. Pentru a călători în aceste state, cetățenii români trebuie să dețină o carte de identitate sau un pașaport valabil la ieșirea din țară și să respecte condițiile stabilite de legislația națională a fiecărui stat de destinație.

Alte state europene non-UE în care poți călători cu buletinul

În țările pentru care nu este necesară viza de intrare, românii au dreptul legal de a rămâne, în fiecare stat în parte, între 30 și 90 de zile, într-un interval de 6 luni. Este permisă efectuarea mai multor călătorii în acest interval, cu condiția ca numărul total de zile de ședere să nu depășească limita legală, calculată de la data primei intrări în statul respectiv. Autoritățile române recomandă turiștilor ca, înainte de a pleca în străinătate, să contacteze ambasada țării de destinație, precum și ambasadele eventualelor state de tranzit, pentru a obține informații actualizate privind condițiile specifice de intrare și ședere prevăzute de legislația locală. Odată epuizată perioada legală de ședere, cetățeanul român are obligația de a părăsi teritoriul statului respectiv, putând reveni abia după finalizarea intervalului de șase luni calculat de la data primei intrări, potrivit politiadefrontiera.ro.

Printre statele europene din afara UE care permit intrarea pe baza cărții de identitate se numără Macedonia de Nord, Republica Moldova și Serbia (90 de zile), respectiv Muntenegru (30 de zile). Aceste țări au în prezent statutul de candidate la aderarea la Uniunea Europeană, aflându-se în diferite etape ale procesului de negociere pentru preaderare.

De asemenea, începând cu data de 21 mai 2024, în baza unui decret semnat de președintele Turciei, turiștii români pot intra pe teritoriul acestei țări folosind tot cartea de identitate valabilă, fără să mai fie necesară obținerea unei vize. Perioada maximă permisă pentru ședere în această țară este de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Ce trebuie să verifici înainte de plecare

Înainte de orice călătorie în afara țării, este recomandat să verifici valabilitatea documentelor tuturor membrilor familiei, inclusiv ale copiilor. Este important să te asiguri că actele nu sunt deteriorate și că statul în care urmează să călătorești acceptă cartea de identitate drept document de intrare. Pentru destinațiile din afara Uniunii Europene, verificarea condițiilor actualizate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (mae.ro) este obligatorie, deoarece regulile pot fi modificate de autoritățile locale de la un sezon la altul.

În 2026, vestea bună pentru turiști este că lista destinațiilor accesibile doar cu buletinul rămâne una generoasă. De la Grecia și Italia până la Turcia, Serbia sau Republica Moldova, românii pot călători fără pașaport în numeroase țări. Totuși, diferențele dintre vechiul buletin, noua carte electronică și varianta fără cip fac ca verificarea documentelor înainte de plecare să fie mai importantă ca oricând.

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