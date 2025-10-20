Vestea a fost dată chiar de către Gabriela Cristea, prin intermediul rețelelor de socializare.

Gabriela Firea, pentru prima dată bunică

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! «Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu»”, a scris fostul primar al Capitalei pe Instagram.

În doar câteva ore, postarea ei a strâns sute de like-uri și câteva zeci de comentarii. În imaginile de pe Instagram apar atât tinerii părinți, cât și Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele.

„Multe binecuvântări”, „Să vă trăiască și să fie sănătoasă”, „Felicitări părinților si bunicilor” și „Să vă bucurați de ea” au scris unii dintre fani în dreptul imaginilor în care fostul primar al Capitalei își arată nepoțica, însă peste fața căreia a pus o floare, pentru ca fanii să nu-i poată vedea chipul.

„Acasă" la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor"
„Acasă" la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor"

Fostul primar al Capitalei are trei băieți

Tudor este fiul pe care Gabriela Firea îl are din prima ei căsătorie, cea cu Răsvan Firea, cel care i-a fost soț între anii 1993 și 2010, până când bărbatul a murit.

Apoi, fosta prezentatoare TV și-a refăcut viața alături de Florentin Pandele, bărbat alături de care mai are doi băieți: pe David Petru și pe Zian-Mihail.

CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
O tânără din București, găsită moartă în masivul Piatra Craiului. S-a prăbușit 250 de metri pe Brâul de Mijloc
Știri România 11:11
O tânără din București, găsită moartă în masivul Piatra Craiului. S-a prăbușit 250 de metri pe Brâul de Mijloc
Rusia a cerut României extrădarea unui ucrainean acuzat de „propagandă a terorismului". Ce decizie au luat autoritățile române
Analiză
Știri România 11:00
Rusia a cerut României extrădarea unui ucrainean acuzat de „propagandă a terorismului". Ce decizie au luat autoritățile române
MasterChef 20 octombrie 2025. Concurenții părăsesc bucătăria de la Pro TV și ajung într-un loc special. „Nu e bine să-ți iei oamenii buni lângă tine"
Stiri Mondene 10:43
MasterChef 20 octombrie 2025. Concurenții părăsesc bucătăria de la Pro TV și ajung într-un loc special. „Nu e bine să-ți iei oamenii buni lângă tine"
Mesajul Laviniei Pîrva pentru Ștefan Bănică jr, care a împlinit 58 de ani: „Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten"
Stiri Mondene 10:20
Mesajul Laviniei Pîrva pentru Ștefan Bănică jr, care a împlinit 58 de ani: „Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten"
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă - CURS
Politică 11:12
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă – CURS
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 00:25
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
