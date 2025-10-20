Vestea a fost dată chiar de către Gabriela Cristea, prin intermediul rețelelor de socializare.

Gabriela Firea, pentru prima dată bunică

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! «Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu»”, a scris fostul primar al Capitalei pe Instagram.

În doar câteva ore, postarea ei a strâns sute de like-uri și câteva zeci de comentarii. În imaginile de pe Instagram apar atât tinerii părinți, cât și Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele.

„Multe binecuvântări”, „Să vă trăiască și să fie sănătoasă”, „Felicitări părinților si bunicilor” și „Să vă bucurați de ea” au scris unii dintre fani în dreptul imaginilor în care fostul primar al Capitalei își arată nepoțica, însă peste fața căreia a pus o floare, pentru ca fanii să nu-i poată vedea chipul.

Fostul primar al Capitalei are trei băieți

Tudor este fiul pe care Gabriela Firea îl are din prima ei căsătorie, cea cu Răsvan Firea, cel care i-a fost soț între anii 1993 și 2010, până când bărbatul a murit.

Apoi, fosta prezentatoare TV și-a refăcut viața alături de Florentin Pandele, bărbat alături de care mai are doi băieți: pe David Petru și pe Zian-Mihail.

