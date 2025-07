De unde îi vine porecla Jaguarul ispitei George Ivănescu de la Insula Iubirii 2025: „Am aplicat tehnica”

Încă de când au fost anunțate în mod oficial ispitele și cuplurile de la Insula Iubirii 2025, un personaj a reușit să iasă în evidență: George Ivănescu, zis și Jaguarul!

La doar 33 de ani, el este antreprenor în domeniul Horeca, cu mai multe afaceri de care se ocupă, dar și cu o experiență internațională amplă, după ce a trăit mai mulți ani din viață în Italia.

Potrivit descrierii pe care i-au făcut-o cei de la Antena 1, George Ivănescu este gata să aducă în emisiune energia lui pozitivă și șarmul incredibil. „Aduc zâmbete și distracție, sunt explozia de care ai nevoie. Arma mea cea mai puternică? Sinceritatea”, menționează cel poreclit Jaguarul.

George Ivănescu a primit porecla în Italia

Invitat la Antena Stars imediat după ce Insula Iubirii 2025 a debutat pe micile ecrane, George Ivănescu a dezvăluit de unde i se trage porecla Jaguarul.

„«Jaguarul» vine de la mine din Italia. Eu cu prietenii mei mergeam la club, când intram într-un club, prietenii mei se aruncau mereu pe fete. Eu stăteam mereu deoparte și fetele când vedeau chestia asta, veneau ele la mine și ziceau: «Cum de toți sar pe noi și tu stai aici?». Și atunci aveam mai mult succes ca ei. Și un prieten de-ai mei a zis «Ești ca un jaguar». Jaguarul stă la pândă și victima vine la el.

Am aplicat tehnica și la Insula Iubirii. Dar eu mereu sunt așa, nu sunt un actor. Sunt foarte sincer, îmi place să zic lucrurile pe față. Fetele au apreciat chestia asta. Pe mine mă atrag foarte mult brunetele. Dacă ești blondă, trebuie să te vopsești! Îmi place să văd că are foarte multă ambiție, la fel ca mine. Un fizic sportiv”, a spus tânărul.

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2025 a spus și cum a ajuns în show-ul de la Antena 1: angajatele lui de la cafenea l-au înscris la casting, fiind sigure că acesta va ajunge în Thailanda!

„Eu am o cafenea și stăteam la masă și am văzut că fetele îmi fac niște poze. De obicei când îmi fac pozele astea, noi avem un grup de WhatsApp, în care râdem unul de altul, suntem ca o familie. Și după aceea îmi sună telefonul și îmi zic: «Bună ziua, suntem de la Insula Iubirii»! Eu așteptam trei furnizori în ziua acea și zic: «Ok, ce-mi aduceți? Zahărul, gemul, aloe vera?». Angajata mă vede și îmi zice: «Shhh»! Și zic: «Sunați-mă după 10 minute». Iar angajata: «Jaguarule, tu ești făcut pentru asta»! Toată lumea în mall vorbește de tine, mergem la baie, fetele vorbesc de tine. Văd cum se uită clientele la rând. Tu o să ai mare succes». Și am zis să încercăm”, a mai spus George Ivănescu în direct la Antena Stars.

Cum se caracterizează Jaguarul în doar câteva cuvinte

Chiar dacă are foarte mare încredere în el, Jaguarul nu a fost ales de nicio concurentă la primul date din Thailanda. Iar ispita masculină afirmă că acest lucru s-a întâmplat deoarece femeile se tem că vor cădea în tentație, dacă îi vor da atenție la Insula Iubirii 2025.

„Nu am fost ales. Nu se poate așa ceva. Eram nervos, negru! M-am simțit pus puțin deoparte și pentru mine chestia aceasta nu există, din cauză că eu sunt mereu pe primul loc. Ghinion? Eu nu am ghinion! Se simt puțin amenințate, pentru că văd în mine o persoană foarte puternică! Le-a fost frică să iasă cu mine, să nu cadă în tentație”, a fost reacția lui George Ivănescu în timpul emisiunii Insula Iubirii 2025, după ce a văzut că nimeni nu l-a ales pentru date.

Într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea cu puțin timp înainte ca Insula Iubirii 2025 să debuteze la Antena 1, Jaguarul s-a caracterizat pe scurt: „Într-un singur cuvânt: George! George este mașina completă, full option, pe care o fată și-o dorește, un mix de explozie și emoții”.

