Nadia Comăneci, în vârstă de 61 de ani, și soțul ei, Bart Conner, trăiesc împreună o poveste de iubire de mai bine de 27 de ani de ani. Cei doi s-au căsătorit în 1996, la Mănăstirea Cașin, iar petrecerea de nuntă s-a ținut la Palatul Snagov, unde au avut peste 700 de invitați.

Cei doi au un singur copil împreună, pe Dylan Paul Conner, în vârstă de 16 ani. Tânărul a făcut furori alături de iubita lui la un eveniment organizat de părinţii lui. Nadia Comăneci şi soţul ei, Bart Conner, organizează de 26 de ani în Oklahoma „Hall of Fame”.

Cine e iubita băiatului Nadiei Comăneci

Astfel, la cea mai recentă ediție a evenimentului care a avut loc acum câteva zile, Nadia Comăneci a surprins cu apariția ei, dar și cu o fotografie postată pe Facebook. În poză apar ea, celebra noastră campioană, soțul ei, Bart Conner, dar și fiul lor, Dylan, şi cu iubita acestuia.

Tânăra, care ar putea deveni nora Nadiei Comăneci, este colegă de școală cu băiatul campioanei. „Se înțeleg foarte bine și asta mă bucură cel mai mult. Sunt colegi de școală”, a declarat Nadia Comăneci pentru prosport.ro despre relaţia lui Dylan.

„A fost un eveniment deosebit. Cei onorați să facă parte din Hall of Fame au fost foarte emoționați. Aș putea spunea că au fost momente emoționante, de aducere aminte”, a mai declarat Nadia Comăneci despre evenimentul pe care l-a organizat alături de soţul ei, Bart.

Nadia Comăneci, mândră de fiul ei

Într-un interviu de acum un an, Nadia Comăneci spunea despre băiatul ei: „L-am lăsat să-și aleagă singur ceea ce dorește să facă, fără ca eu sau tatăl lui să-l influențăm. Am fost însă mereu alături de el și de fiecare dată am avut grijă să ne facem programul în așa fel încât cel puțin unul dintre noi să rămână acasă cu el”.

Recent, Dylan a împlinit 16 ani, iar de ziua lui a primit o călătorie VIP, de trei zile, la faimoasa competiție de curse Indy 500 în Indianapolis. El a practicat multe sporturi. A făcut și gimnastică, o perioadă, ca o bază bună de mișcare.

În prezent conduce, are prietenă, pe care o și cunoaștem, ambii învață la aceeași școală, și participă, ca hobby, la miniraliul Legends Car”, a declarat Nadia Comăneci pentru Impact.

