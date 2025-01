Misha a povestit cu mândrie despre petrecerea fiicei sale și a subliniat maturitatea fetiței sale. De asemenea, artista a dezvăluit că micuța și-a creat deja propriul stil vestimentar și preferă să se îmbrace conform propriei imaginații. La petrece a participat și Connect-R, care este foarte implicat în creșterea fiicei sale.

„Am sărbătorit la un loc de joacă, nu a fost ceva special, dar având în vedere că în anii trecuți o duceam mereu undeva în vacanță, nu și-a mai sărbătorit ziua cu copiii de câțiva ani. Am fost în familie, Maya și-a chemat prietenii și colegii din clasă. Ea este înnebunită după tot ce înseamnă animeuri, manga, figurine, cărți, asta și-a dorit cel mai mult. A primit cadouri drăguțe, haine, a început să mai primească și cadouri de domnișoară, tot felul de parfumuri, luciuri de buze, cutiuțe de bijuterii, produse de îngrijire corporală”, a mărturisit Misha pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Recomandări Culisele concedierilor de la Senat. În ultimii doi ani și jumătate, peste 50 de angajări au fost pe filieră PNL

„De mică a fost un copil supermatur în gândire și înțelept și liniștit”

Artista are o relație foarte strânsă cu fiica ei, care este foarte înțeleaptă pentru vârsta ei. „Trecând peste aspectul fizic, pentru că mi se pare că s-a înălțat foarte tare și că s-a dezvoltat foarte mult, Maya de mică mi s-a părut înțeleaptă, nu neapărat acum, pentru vârsta ei. De mică a fost un copil supermatur în gândire și înțelept și liniștit. Vorbesc cu ea super deschis și mă înțeleg cu ea ca și cu un adult. Este super înțeleaptă și matură pentru vârsta ei. Într-un cuvânt, eu nu eram așa la vârsta ei. E un copil super bun!”, a mai completat mămica ei despre Maya.

„Cu cât crește cu atât își dorește să petrecem mai puțin timp împreună”

Extrem de talentată și pasionată de muzică, Maya a moștenit înclinațiile artistice ale părinților săi, însă preferă pianul în locul vocii. La această vârstă, și-a descoperit o nouă pasiune: muzica K-pop. Fascinată de acest gen, Maya și-a exprimat dorința de a se muta, la un moment dat, în Coreea de Sud pentru a fi mai aproape de idolii săi muzicali.

„Maya face muzică în continuare, este la liceul de muzică, la pian, dar dacă o întrebi ce vrea să se facă, spune cântăreață de K-pop și că vrea să se mute în Coreea. Ea mereu îmi spune: «Când o să fiu mare o să mă mut în Coreea și o să fiu cântăreață de K-pop!» Este înnebunită de tot ce înseamnă zona asta de artiști de K-pop și toată această cultură.

Recomandări Marcel Ciolacu s-a înfuriat și dă vina exclusiv pe Olanda pentru furtul tezaurului românesc din Muzeul Drents: „Dacă asta s-ar fi întâmplat în România, eram făcuţi praf”

Cu cât crește cu atât își dorește să petrecem mai puțin timp împreună. Este în perioada de preadolescentă în care vrea să stea cu fetele, să vorbească cu ele. Înainte petreceam mai mult timp împreună. Nu mai vrea să facem chestii de copii. La film îi place să mai ieșim, la mall. A crescut. Acum are păreri și doleanțe, nu o mai îmbrac cu ce vreau eu. Are stilul ei, numai cu pantaloni largi, adidași, bocanci, tricouri largi, are stilul ei și doar îi mai dau câte o părere, nu mă mai bag. Este un copil super bun și e ascultătoare”, ne-a mai spus Misha despre fiica ei și a lui Connect-R, Maya.

Connect-R și Misha s-au căsătorit în 2013 și au divorțat după cinci ani, însă au păstrat o relație apropiată pentru a-i oferi Mayei un mediu familial armonios. Artistul a recunoscut într-o carte că infidelitatea sa a dus la destrămarea mariajului, dar niciunul dintre cei doi nu a fost văzut ulterior cu un alt partener.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News