Scenariul producţiei i-a purtat pe cei patru actori pe uliţa unui sat din apropierea Bucureştiului şi nu oricum, ci desculţi şi dezbrăcaţi. „Cred că suntem cu toţii de acord că cea mai notabilă secvenţă rămâne aceasta, în care printr-un concurs de împrejurări, numai noi, Gioni, Flavius, Emil şi Mario am fi capabili să ajungem: desculţi şi dezbrăcaţi, pe uliţa din sat, după ce nişte golani s-au prins că am venit să le stricăm combinaţiile cu fetele!”, dezvăluie Răzvan Fodor, interpretul lui Gioni în serialul de comedie de la Antena 1.

Cosmin Natanticu: „A fost stânjenitor, pentru că ne-am văzut trupurile dezvelite”

La rândul lui, Cosmin Natanticu, cel care îl joacă pe Flavius în producţia „Bravo, tată!” povesteşte amuzat: „A fost stânjenitor, pentru că ne-am văzut trupurile dezvelite unul altuia şi ne-am dat seama că nu avem tocmai un trup de zeu sau de invidiat.

Chiar domnul Fodor zicea că parcă avem corpul făcut din bucăţi. Toată secvenţa a fost una foarte grea, nu doar pentru modul în care eram «îmbrăcaţi», ci şi pentru că a trebuit să mergem desculţi o bună bucată de drum.

Nu ne puteam concentra la text, căci se auzea doar „au, au, au!”, când ne înţepau toate cele. Unde mai pui şi faptul că se uita lumea prin sat ciudat la noi, ce căutăm dezbrăcaţi pe uliţă, cu pungi de gunoi, colace de wc sau cartoane în jurul brâului.

Eu am fost cel mai oropsit, pentru că am o secvenţă în care intru în curtea unei doamne să fur nişte haine cu care să ne acoperim goliciunile, moment în care doamna mă prinde şi mă aleargă print-un pietriş… şi eu mai sunt şi foarte sensibil la picioruşe, nu înţeleg nici până în ziua de azi de ce am tras eu băţul scurt!”.

Despre „Bravo, tată!”, noul serial de la Antena 1

„Bravo, tată!” este un serial de comedie ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel. Patru bărbați din medii complet diferite devin prieteni prin prisma grădiniței pe care copiii lor o frecventează: un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații.

„În viața reală am trecut prin multe situații pe care voi le veți vedea în serial. Cred că pot să fiu o sursă de inspirație pentru scenariști! Îmi place foarte mult proiectul, e scris foarte bine, iar castul e… perfect! Să joc cu Fodor și cu Natanticu, care sunt prietenii mei de atâția ani, pare ceva super natural și cred că toată chimia dintre noi o vor simți și telespectatorii.

Cred că va fi un serial de comedie așa cum nu a mai fost de multă vreme!”, dezvăluie Liviu Vârciu, în vreme ce Răzvan Fodor completează: „Îmi place că povestea nu e despre un singur personaj, de data asta sunt patru, gașca e misto, de la echipă până la actori, ceea ce face ca atmosfera de la filmări să fie fix ce trebuie!

Cu ocazia acestui proiect l-am cunoscut și pe Ștefan Pavel, un băiat nemaipomenit și un super actor. Despre personajul meu pot să vă spun că e o combinație de tot ce vedem azi în online și la tv și nu ne place. O să vedeți voi despre ce e vorba!”.