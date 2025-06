Florinel Coman și Ioana Timofeciuc au spus „DA” și în fața lui Dumnezeu, joi, 12 iunie 2025, în cadrul unei ceremonii religioase impresionante care a avut loc în Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” din Constanța. Data nu a fost aleasă întâmplător, ci are o semnificație specială pentru povestea lor de dragoste, fiind ziua care marchează un moment important din relația lor.

Cei doi îndrăgostiți au trăit emoții intense în timpul slujbei religioase. Momentul a fost oficiat de ÎPS Teodosie, iar cuvintele acestuia i-au copleșit atât pe miri, cât și pe invitați. Ioana a zâmbit aproape tot timpul, dar emoția i se citea în ochi, în timp ce Florinel a rămas fără cuvinte când și-a văzut mireasa pășind în biserică. Rochia Ioanei, elegantă, mulată pe corp și cu o trenă impunătoare, a atras toate privirile.

„Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu pentru mine. Aseară m-au copleșit toate emoțiile. Am dormit câteva ore pentru că mă tot gândeam la această zi. Când am intrat în biserică am fost copleșit de emoții. Aici e altceva, acolo (n.r. pe teren) suntem obișnuiți, aici te încearcă emoțiile, mai ales este gândul că, până la urmă, te însori. Sunt foarte fericit, Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți la biserică alături de noi. Înseamnă foarte mult pentru noi. Să ne distrăm la petrecere!”, a declarat Florinel Coman.

Mirel Rădoi este nașul lui Florinel Coman

Nașii celor doi au fost nimeni alții decât Mirel Rădoi și soția sa, Viviana. Fostul internațional a vorbit cu emoție despre rolul său de părinte spiritual și a mărturisit că acest eveniment i-a amintit de cele mai frumoase clipe din viața lui.

„A fost emoționantă. Chiar dacă am avut o relație foarte bună cu ei, cumva când vin cererile acestea chiar mă emoționez, pentru că îmi aduc aminte, chiar dacă au trecut câțiva ani din 2019, 2020, după aceea până în 2022, cât timp am fost și la echipa mare, am avut foarte bună cu jucătorii și în general am o relație foarte bună. Dar când vin momentele acestea chiar mă emoționez.

Spre rușinea mea nu știu al câtelea (n.r. fin), dar cred că, dacă nu mă înșel, al șaptelea. (…) Pe românește, casă de piatră! Nu pot să le spun exact cum este la olteni, că ar trebui să dați cu bip, să nu își bage nimeni nasul în ea, dar înainte de toate să fim oameni și să fim sănătoși. Cred că, mai ales că suntem și în fața bisericii, când vorbim de oameni, vorbim de credință și asta e cel mai important. Ei doi să se înțeleagă, ceea ce au făcut și până acum să facă în continuare. Sunt un cuplu minunat”, a declarat Mirel Rădoi.

Gigi Becali a venit la nunta lui Florinel Coman

Petrecerea de după cununia religioasă a avut loc la un local exclusivist din Constanța, decorat cu flori albe, lumânări și detalii rafinate, în ton cu stilul celor doi miri. Printre invitații speciali s-a aflat și Gigi Becali, patronul FCSB, care a atras toate privirile la intrare. Îmbrăcat într-un costum elegant, Becali a făcut un gest neașteptat: a intrat în biserică și s-a așezat direct în strană, alături de preoți, ținând strâns crucea de la gât pe tot parcursul slujbei.

„Am venit pentru că e un băiat la care am ţinut, a şi jucat, mi-a adus bucurii şi bani. Vreo 6 milioane. E un om cuminte, respectuos, cu bun simţ. Acum am venit doar la cununia religioasă. La distracţii şi la alea nu. Eu nu mai merg. La Hagi e altceva. Dar în alte părţi, la alte distracţii, nu mai merg. Să nu se întoarcă (n.r. acasă). Să ia banii de acolo şi să facă rostul familiei. După să se întoarcă”, a declarat Gigi Becali.

Petrecerea a avut loc într-un local de lux din Constanța

Seara a continuat cu un moment special pregătit de Florinel și Ioana: artista Feli a fost invitată să cânte una dintre cele mai romantice piese ale sale, acompaniind dansul mirilor. Momentul a fost completat de apariția fiicei lor, Kasia, în vârstă de doi ani, care a venit pe ringul de dans alături de părinții ei, spre încântarea tuturor invitaților.

Nunta lui Florinel Coman și Ioana Timofeciuc a fost un eveniment plin de emoție, rafinament și bucurie, cu invitați de seamă, un decor spectaculos și o poveste de dragoste celebrată în cel mai frumos mod cu putință.