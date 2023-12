Georgiana Lobonț a cumpărat o casă veche pe care a recondiționat-o. Cântăreața a muncit din greu pentru a-și îndeplini visul și acum așteaptă cu mare nerăbdare ca proiectul să fie gata. Pe rețelele de socializare, interpreta de muzică populară a postat pe rețelele de socializare cum va arăta vila ei atunci când va fi gata.

Mulți au spus că vila arată, de fapt, precum un palat. Georgiana Lobonț a apelat la ajutorul unui designer de interior. „Să avem casa noastră chiar e un vis pe care îl am de mică. Îmi doream să am familia mea, cariera mea și casa mea. Pe primele două m-a ajutat Dumnezeu să le am…dar, al treilea lucru e pe cale să se-ntâmple. A durat ceva, dar am știut că nimic nu vine pe gratis și trebuie să muncesc mult dacă îmi doresc să se întâmple ceva.

Fac această postare nu din lipsă de modestie și nu pentru a mă lăuda, ci pentru a sublinia un aspect foarte important.

Aceste imagini sunt randări din proiectul de design interior al casei noastre, o casă veche pe care am cumpărat-o și am muncit foarte mult, pentru a o recondiționa. Desigur că până a ajunge la «gata» mai avem de parcurs niște etape dar azi am finalizat ultimele discuții cu privire la proiectul de interior.

Mai avem de muncit până să ne mutăm în ea și să arate așa dar prin muncă orice se poate realiza!”, a fost mesajul postat de Georgiana Lobonț, pe contul ei de socializare.

„Nu e casă, e palat!”

Fanii au fost impresionați de imaginile cu casa artistei și au apreciat munca ei din toată această perioadă.„Foarte frumos. Doamne ajută să o finalizați cât mai curând”, „O casa superbă! O familie superbă! Multe bucurii să vă aducă și împliniri! La mine a fost întâi familia, apoi casa și acum sper cariera, să ajung unde mi-am propus. Sper să-mi citești mesajul. Felicitări”, „Superbă! Să o stăpâniți sănătoși! Sunteți o familie frumoasă! Chiar vi se potrivește acesta frumoasa casă! Vă dorim sărbători binecuvântate”, „Doamne, meriți totul! Ai muncit mult pentru asta, așa că prin munca voastră vin și rezultate!”, „Nu e casă, e palat!”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor, impresionați de noua casă a artistei.

Câți bani câștigă Georgiana Lobonț din muzică

Georgiana Lobonț face bani frumoși din muzică și muncește din greu la fiecare eveniment pe care îl are. Recent, un organizator a dezvăluit ce tarif are interpreta de muzică populară pentru a cânta.

„Georgiana și Vlăduța au mare succes în Ardeal, de acolo și sunt ambele. Ele cântă pe gustul celor de acolo, ca stil, ca ritm, nu merg doar pe horă și pe sârbă, ca la București. Cântă mai variat, mai bagă și o hațegană. Se dansează mai multe jocuri. În acea zonă, ardelenii sunt mai sociabili. Organizează mai multe petreceri. Sunt și mai culți, din punct de muzical. În școli se pune mare preț pe muzică. Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău au un onorariu de câte 1.500 de euro, pentru un recital solo.

Iar dacă vin cu instrumentiștii, onorariul lor sare de 5.000 de euro. Dar poate ajunge și la 7.000 de euro, depinde de contract. Georgiana Lobonț vine la petreceri cu zece oameni, în trupă. Normal că sunt alte prețuri. Ea vine cu microbuzul, cu o armată de oameni. Pentru cei 5.000 de euro, Georgiana are program de două ore, în reprize de câte 45 de minute”, a declarat un organizator pentru playtech.ro.

