La 12 ani de la dispariția marelui regizor Sergiu Nicolaescu, Dana Nicolaescu, ajunsă acum la 47 de ani, continuă să-i onoreze memoria cu gesturi emoționante. Pe 3 ianuarie 2025 s-au împlinit 12 ani de la moartea acestuia, iar recent, paparazzi Mediaflux au surprins-o pe Dana în fața casei pe care aceasta a renovat-o în ultimele luni, casa în care marele regizor a locuit și a creat.

După finalizarea renovărilor, pe fațada clădirii a apărut o placă comemorativă, pe care este inscripționat: „Aici a locuit și a creat regizorul Sergiu Nicolaescu 1930 – 2013”, alături de chipul acestuia. Este un gest emoționant prin care Dana păstrează vie amintirea soțului său, chiar și după mai bine de un deceniu de la decesul acestuia.

Deși viața a continuat pentru Dana, iar ea s-a recăsătorit cu medicul neurochirurg Dan Voinescu – cel care l-a operat pe Nicolaescu în 2008 – aceasta nu l-a uitat niciodată pe marele regizor. În 2013, la doar 35 de ani, Dana a rămas văduvă după o relație de aproape două decenii cu Sergiu Nicolaescu, cei doi fiind căsătoriți din 2005 până la decesul acestuia.

În ciuda suferinței și a scandalurilor care au însoțit decesul regizorului, Dana a reușit să își regăsească liniștea în brațele lui Dan Voinescu, cu care s-a căsătorit ulterior. Relația lor a fost ținută discretă, iar despre aceasta s-a aflat publicului doar câțiva ani după ce au început să fie împreună.

Cinci lucruri mai puțin cunoscute despre Sergiu Nicolaescu

1. A fost căsătorit de trei ori – ultima oară, cu Dana Nicolaescu, din 2005 până la moartea lui, în 2013 -, dar n-a avut urmași. Era însă convins că are un copil dintr-o relație extraconjugală cu o anumită Roxana. Idila s-a consumat „prin 1956”.

„A fost la un moment dat o fată foarte frumoasa, Roxana o chema, proaspăt căsătorită. Mi-a făcut curte. Am trăit împreună o perioadă, evident, doar ca amanţi, şi apoi a dispărut. Am căutat-o peste tot. Nimic. Am aflat ulterior că a plecat din ţară şi că a născut. Planul ei a fost să facă un copil cu mine, (fără falsă modestie, atunci eram frumos) şi să îl crească cu soţul ei. I-am respectat alegerea, într-un fel m-a flatat, dar m-a şi durut. Nu l-am căutat, însă, niciodată, n-am vrut să distrug viaţa nimănui. Iar acum e prea târziu, n-aş mai putea recupera nimic”, spunea maestrul în anul 2010.

2. Era un tip extrem de strâns la pungă. „La Brașov, după filmări, noi, actorii și cascadorii, mergeam la restaurant, Sergiu, invariabil, la împinge tava”, a rememorat, pentru Libertatea, Vasile Popa.

3. Un cinematograf din orașul său natal, Târgu Jiu, poartă numele „Sergiu Nicolaescu”. Acesta a fost inaugurat în 2012, în prezența prolificului regizor.

4. Era aromân după tată, iar numele de familie, Nicolaescu, e o reinterpretare a prenumelui părintelui său, Nicola Pantilimon, care a ajuns în Oltenia venind din Macedonia.

5. În adolescență, și-a pus pistolul la tâmplă! „Am vrut să mă împușc de trei ori. Era un revolver pe care îl aveam în casă. Chiar am apăsat pe trăgaci. De fiecare dată. Am avut noroc, se pare. De ce-am făcut-o? Nu știu. Mi-era lehamite de tot, mi-era indiferentă viața. Traumele războiului, probabil”.

