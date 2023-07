Ruxi, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, a obținut rezultate bune la Evaluarea Națională, astfel că meditațiile făcute până acum au fost de mare ajutor. Adolescenta în vârstă de 14 ani își dorește să își urmeze pasiunea pentru artă și să se înscrie la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza din București, unde va avea oportunitatea de a-și dezvolta talentul în domeniul artelor, așa cum dezvăluia mama sa în urmă cu câteva luni.

„Mămica e mai terifiată ca niciodată, copilul s-a relaxat și iese în fiecare zi”

Ioana Ginghină a declarat pentru ego.ro că are mari emoții pentru fiica ei și speră că Ruxi va fi admisă la liceul pe care și-l dorește.

„Mămica e mai terifiată ca niciodată, copilul s-a relaxat și iese în fiecare zi. M-a sunat acum că se îndreaptă spre casă, e plecată de pe la 11 de acasă. Ea s-a relaxat, gata, a terminat. Mi-a și zis: «Auzi, mama? Mie nu îmi vine să cred că nu îmi mai zici să merg în cameră, să învăț! Mă uit așa la tine și nu înțeleg de ce nu zici nimic!». Eu sunt în mega-priză, parcă mai tare ca înainte de examen, ca să fie la liceul pe care și-l dorește. Nu au început încă înscrierile. Treaba stă bine, dar, până nu vezi cu ochii tăi…”.

„A luat note bune pentru cât a muncit”

Actrița nu a vrut să spună concret care au fost notele obținute de Ruxi, dar a menționat că rezultatele sunt pe măsura a ceea ce a învățat. „A luat note bune pentru cât a muncit. Nu ne așteptam la notele acestea! A luat note mai mari decât se aștepta și ea, decât se aștepta toată lumea. Ruxi nu a fost niciodată un copil care să învețe foarte mult și ne-a surprins acum cu note mari, deci a fost bine”.

Ruxi pare că s-a descurcat foarte bine în timpul examenelor de Evaluare Națională, obținând note excelente la toate disciplinele. Cu toate acestea, pentru a fi admisă la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, Ruxi trebuie să se pregătească pentru două examene de admitere la desen. Familia o susține în drumul ales de ea și este impresionată de determinarea și pasiunea pe care adolescenta le manifestă în atingerea obiectivelor sale.

„Ce făceam dacă lua 10, o urcam pe stele? Hai să fim raționali!”

Ioana Ginghină, mândră de fiica sa, a declarat că o va sprijini în orice fel posibil în acest drum al său. Actrița i-a promis lui Ruxi că o va duce la Paris, în vacanță, dacă va reuși să fie admisă la liceul pe care și-l dorește.

„Dacă intră la liceul pe care și-l dorește, că nu e ca și cum l-am ales eu, mergem la Paris cu cea mai bună prietenă a ei, poate îmi iau și eu o prietenă. Da. (n.r. – plătește ea) Doar nu o să pun copilele, nici nu mi-am pus problema! S-a dus, mă duc eu cu prietena la Paris. (n.r. – dacă nu intră unde își dorește) Eu mi-am educat foarte bine copilul! Nu există negociere la anumite chestii. Eu am o relație foarte frumoasă cu Ruxi, am mare încredere în ea, după ce facem înscrierile vrea să plece la mare. I-am zis OK, nu am nicio problemă! Dar la mine lucrurile stau foarte clar. A luat note mai mari decât ne așteptam și toată familia a fost: «WOW! Bravo, felicitări, extraordinar!». Am zis și eu: «Bravo, WOW». La un moment dat, am văzut că toată lumea zicea așa și am spus: «Eu zic să ne oprim puțin! Totuși, nu a luat 10!». Ce făceam dacă lua 10, o urcam pe stele? Hai să fim raționali! Ea a făcut, într-adevăr, un mare efort, s-a adunat pe ultima sută de metri, dar hai să ne oprim! Am înțeles! Nu vreau să le zic. (n.r. – notele) Ea nu învață, copilul nu a învățat! Dacă vezi un copil că nu învață, zici: «Aia e!»”.

