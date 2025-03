După ce paparazzi i-au surprins de mai multe ori împreună în ultima perioadă, cei doi nu au vrut să ofere niciun detaliu despre presupusa lor împăcare. Mai mult decât atât, Sebastian Dobrincu a afirmat că nu dorește să mai vorbească public despre relațiile lui.

Sebastian Dobrincu nu vorbește despre relație

„Se scriu multe, se zvonesc și mai multe. Sănătoși să fim. Vreau să-mi trăiesc viața, până la urmă. Să fim fericiți, indiferent lângă cine și în ce context. E bine să ții pentru tine ce trăiești”, a spus Sebastian Dobrincu la PRO TV.

Pe lângă declarațiile tânărului, iată că Ioana Ignat a venit cu o nouă melodie însoțită de videoclip, „Parfum”, în care pare că vorbește chiar despre relația ei cu Sebastian Dobrincu.

„Încerci să te ascunzi, dar nu poți să mă uiți”, „Mă vrei și nu mă poți uita, încă mai simți parfumul meu pe pielea ta / Încerc să-ți uit și eu atingerea, dar încă simt parfumul tău pe pielea mea”, „Tu erai un fel de Rai, poate trebuia să mai stai, dar tu mai mult o complicai”, „În cap îți faci doar filme, jocuri de iubire”, „Aș fi jurat că totul o să țină, dar așa e că nimeni n-are nicio vină” și „Tu aveai ceva ce mă ducea prea high, poate trebuia să-ți spun «Bye-bye», până la următorul «Hy»” sunt doar câteva dintre versurile pe care Ioana Ignat le cântă în „Parfum”.

Artista se regăsește în versurile melodiei „Parfum”

În exclusivitate pentru Libertatea, cântăreața a dezvăluit că se regăsește în versurile melodiei „Parfum” și că acestea sunt inspirate chiar din viața ei.

„«Parfum» este o piesă foarte personală pentru mine, iar inspirația vine din lucrurile care mă definesc zilnic. Mirosul de portocală este un element important pentru mine, deoarece folosesc un parfum cu acest miros și, în același timp, îmi place foarte mult să mănânc portocale.

Versurile piesei sunt scrise de mine, împreună cu Silvia Tache, și reprezintă o combinație de momente și sentimente trăite de amândouă. Mă regăsesc complet în versuri, deoarece sunt inspirate direct din experiențele mele, dar și din ceea ce am simțit eu și Silvia la un moment dat”, ne-a dezvăluit Ioana Ignat.

Întrebată cum este ea în viața de zi cu zi și dacă s-a împăcat cu Sebastian Dobrincu, ținând cont de imaginile apărute în mediul online, tânăra artistă a spus că preferă să se concentreze pe cariera ei, decât să vorbească despre relația ei.

Ioana Ignat vrea să se concentreze pe carieră

„În viața de zi cu zi sunt o persoană foarte optimistă și veselă. Îmi place să fiu înconjurată de oameni pozitivi, care mă inspiră și mă fac să râd. În același timp, sunt o persoană foarte muncitoare și ambițioasă, care își pune tot sufletul în fiecare proiect.

Am văzut și eu acele fotografii care au apărut în presă, dar sincer, mi se par trucate. În momentul ăsta, mă concentrez pe carieră și pe proiectele muzicale pe care urmează să le lansez”, a mai spus Ioana Ignat în exclusivitate pentru Libertatea.

Pe lângă schimbările pe care le-a făcut în viața personală, Ioana Ignat a mai vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în carieră. Ea a schimbat casa de discuri și pregătește melodii noi alături de alți artiști talentați.

„Am ales Cat Music pentru că am simțit că există o chimie reală între noi și că avem o viziune comună pentru viitorul meu muzical. Am simțit că aici pot să mă exprim pe deplin și că pot să cresc alături de oameni care îmi împărtășesc aceeași pasiune pentru muzică. Anul acesta am multe planuri și sunt extrem de entuziasmată de ceea ce urmează.

În afară de piesele solo pe care le lansez, voi colabora cu artiști foarte talentați. Am o piesă care urmează să iasă alături de Zubi, iar în viitorul apropiat voi lansa și piese cu Edward Sanda, cu sora mea și cu alți colaboratori foarte dragi mie. De asemenea, sunt multe surprize pe care le pregătesc”, ne-a mai spus Ioana Ignat.

