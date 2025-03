La începutul lunii martie, în podcastul lui Cătălin Măruță, s-a aflat că Sebastian Dobrincu s-a despărțit de Otniela Sandu, vedeta alături de care forma un cuplu de doar câteva luni. Tot atunci, Sebastian Dobrincu a fost surprins de Cancan cu Ioana Ignat, cântăreața care i-a fost iubită câțiva ani. Cei doi au coborât din mașina milionarului, în apropierea unui supermarket. Au intrat și, preț de câteva minute, au făcut cumpărăturile, iar apoi au urcat în mașină și au mers acasă la el. Vezi AICI imaginile.

Întrebat într-o emisiune la Pro TV dacă s-a împăcat cu Ioana Ignat, el a preferat să nu ofere prea multe detalii atunci. „Fiecare să se iubească în pătrățica lui, în privat”. „Se scriu multe, se zvonesc și mai multe. Sănătoși să fim. Vreau să-mi trăiesc viața, până la urmă. Să fim fericiți, indiferent lângă cine și în ce context. Toate relațiile din viața mea le-am încheiat amiabil, nu am niciun inamic.

Nu există războaie. Iubire e un cuvânt greu. Nu știu dacă a fost iubire. Am învățat că suntem foarte diferiți ca oameni și e greu să găsești un om cu care să rezonezi din toate punctele de vedere. E bine să ții pentru tine ce trăiești”, a mai spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

Cum au apărut împreună Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat

Acum, paparazzi publicației Spynews l-au surprins din nou pe Sebastian Dobrincu alături de Ioana Ignat, în timp ce se plimbau împreună într-un parc din București. Dacă inițial păreau să se comporte ca doi prieteni, și nu ca doi îndrăgostiți, în cele din urmă s-au luat de mână, semn că s-au împăcat și formează din nou un cuplu. Vezi AICI imaginile.

Până la acest moment, nici Sebastian Dobrincu, dar nici Ioana Ignat nu au făcut declarații despre împăcare, își trăiesc în mare discreție povestea de iubire.

De ce s-au despărțit Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat

În 2024 s-a aflat că Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit după 3 ani de relație. Fără a oferi detalii exacte despre motivele care au condus la această decizie, Sebastian Dobrincu a declarat la momentul respectiv că viața merge înainte, indiferent de orice, sugerând că există momente grele în relația lor care i-au condus la această decizie inevitabilă.

Invitat în emisiunea „La Măruță”, prezentatorul TV l-a întrebat pe Sebastian Dobrincu despre iubita lui, fără să știe că aceștia nu mai formează un cuplu. „Ioana cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întrebi pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice! Noi suntem apropiați, foarte apropiați! Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte, cu bune și cu rele”, a spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”.

Ulterior, Sebastian Dobrincu a lămurit totul într-un mesaj postat pe contul lui de Instagram. „Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram.

