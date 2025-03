La sfârșitul lui 2023, de bunăvoie, Irinel Columbeanu s-a mutat la azilul din Ghermănești al lui Ion Cassian, împins de problemele financiare și medicale. Timpul a trecut, fostul milionar s-a obișnuit cu traiul acolo, chiar și starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, după cum a recunoscut recent chiar el.

Se simte atât de bine, încât medicii i-au dat acceptul să călătorească. Astfel, Irinel Columbeanu plănuiește să plece toată vara de la azil și să o petreacă în America, la fiica lui, la Irina Columbeanu. „Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan.

Până de curând, medicii s-au împotrivit ca fostul om de afaceri să călătorească, starea lui de sănătatea era una precară și nu rezista drumului. Conform spuselor lui, Irinel Columbeanu și-a vizitat fiica în America și în urmă cu câțiva ani, însă nicio poză nu a fost făcută publică din acea călătorie.

„Îmi amintesc cum era să ratez acea plecare. Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii. Apoi am rezolvat problema acolo, la consulat. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, a mai spus Irinel Columbeanu.

Care e, de fapt, starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu

Ion Cassian, directorul azilului, a vorbit recent despre starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu. „Irinel se află acum într-o stare fizică și psihică bună, are un tonus ridicat, dar și poftă de mâncare, s-a mai și îngrășat câteva kilograme, iarna asta. E foarte bine, după cele 3 AVC-uri, după tratament”, a spus directorul Ion Cassian, pentru Click! despre fostul milionar, care a dezvăluit că la început acesta s-a împăcat greu cu noul lui statut.

„Nu plătise chiria la bloc, unde stătea, trebuia să plece. Dar unde se ducea? Era într-un moment critic al vieții, l-am ajutat, l-am găzduit la noi, la Ghermănești. Inițial, nu ne-am înțeles, avea atitudine de milionar, era obișnuit cu viața de lux, cu greu s-a împăcat cu ideea că nu mai are bani. Am stat de vorbă cu el, apoi ne-am înțeles tot mai bine. Acum suntem prieteni, îl invităm la noi, la masă, în familie”, a mai susținut directorul azilului.

Ce pensie are lunar Irinel Columbeanu

Luni la rând, prietenii i-au plătit lui Irinel Columbeanu azilul unde locuiește, însă, de ceva vreme, fostul milionar se bazează doar pe pensia pe care o primește de la stat, care nu e prea mare. „Are pensie de vreo 2.000 de lei, dar mai ia în mână numai 1.680 de lei, puțin peste 300 de euro.

La noi, cazarea și masa costă peste 4.500 de lei. Cu ce să achite aici, ce bani îi mai rămân în buzunar? Și nici prietenii nu mai dau năvală, ca la început. De la Revelion, încoace, numai un prieten l-a mai scos la masă, în oraș”, a adăugat Ion Cassian.

Nici fostele iubite, dar nici Irina Columbeanu, fiica lui din America, nu îl mai ajută cu bani. Se pare că tânăra ține legătura constant cu tatăl ei, însă nu îi mai trimite bani pentru azil. „Dintre fostele lui iubite, pe care, cândva, Irinel Columbeanu le-a răsfățat, niciuna nu îl ajută cu bani.

Nici fiica lui, Irinuca, nu i-a mai trimis, aș fi știut, căci vin direct la mine în cont. Slăbiciunea lui este Irinuca, vorbesc adesea la telefon. Este realizarea vieții lui, e cea care îi duce numele mai departe. Dar, deși nu-l mai ajută nimeni, i-am spus că îl vom găzdui mereu, atâta timp cât va dori să stea, aici, unde are toate condițiile pentru un nivel bun de trai”, a mai adăugat directorul azilului.

