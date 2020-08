Iulia Albu declară război influencerilor din România. “Doamne ferește să vă întâlniți pe stradă cu majoritatea persoanelor care se consideră influenceri”

Iulia Albu i-a luat în colimator pe influencerii momentului și nu a ezitat să le aducă acuzații serioase celor care-și câștigă existența exclusiv de pe urma postărilor de pe Facebook și Instagram.

“Foarte mulți oameni cred că Instagramul este doar despre a te preface că ciocnești un pahar cu șampanie sau de a-ți aplica Face App (n.r. – o aplicație care modifică trăsăturile feței) pe o fotografie și a încerca să pari o zână din povești, când tu nu ai nici manichiura făcută. Am văzut. Doamne ferește să vă întâlniți pe stradă cu majoritatea persoanelor care se consideră influenceri. Cred că ar trebui să le numim influenceuze pentru că există influenceri și influenceuze. Așa cum există creatori sau designeri și createuze”, ne-a declarat Iulia Albu. Prezentatoarea rubricii “Marțea neagră cu Iulia Albu” din cadrul emisiunii “La Măruță” este conștientă că nu va reuși să schimbe ceva prea curând, însă speră ca publicul online să învețe să-și selecteze bloggerii și persoanele publice cărora le acordă credit. “Eu consider că Instagramul este o unealtă foarte importantă pentru a influența oamenii să facă și alte lucruri decât să cumpere două perechi de chiloți și o cremă pentru față. Dar bineînțeles nu consider că lucrurile se vor schimba radical, în momentul ăsta, doar prin faptul că 5 influenceri fac lucrurile diferit. Important e ca cei care contează să facă lucrurile la un nivel care să fie inspirațional pentru cei care îi urmăresc”, ne-a mai spus criticul de modă.

Evită să meargă în aceleași locuri cu influencerii

Iulia a recunoscut faptul că și înainte de pandemie a evitat să iasă la evenimente mondene, tocmai pentru că nu se regăsește în noul peisaj, alături de bloggeri și influenceri.

“De ce să mă duc la un eveniment, să arunc câteva mii de euro pe o ținută, să arunc câteva sute de euro pe cameraman, în condițiile în care toată lumea vine acolo cu rochii împrumutate pe care le returnează a doua zi?! Este o insultă. Prefer să mă duc la Fashion Week, acolo am alte așteptări, alte rezultate. La Fashion Week-ul din Italia, desigur, căci la București nu există Fashion Week”, a mai spus Iulia Albu.

