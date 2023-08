După ce pe 5 august Cătălina Grama – Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit civil, acum două zile, pe 21 august, cei doi soți au devenit soț și soție și în fața lui Dumnezeu. Într-o postare în mediul online, actrița Cătălina Grama sau Jojo, cum e cunoscută publicului larg, a dat marea veste.

Aceasta a postat mai multe fotografii de la eveniment, unde a îmbrăcat două rochii de mireasă. Și mirele a fost foarte elegant, el a purtat un costum alb, la sfatul stilistului Adina Buzatu. Mireasa a făcut și câteva declarații despre marele eveniment.

Jojo, despre nunta cu Paul Ipate: „A fost un vis frumos pentru noi”

„Dumnezeu ne-a unit ieri în cea mai frumoasă zi! 🙏🏻🤍Ne simțim binecuvântați pentru că i-am avut alături pe cei mai dragi și iubiți prieteni și familia noastră”, a transmis actrița, care a oferit mai multe detalii despre nunta din România cu Paul Ipate.

„Visul unei nopți de vară a fost tematica nunții noastre care a devenit realitate datorită creativității lui Dhaniel Nora. Daniel a gândit întreg conceptul nunții și a creat o pădure magică. Am purtat două rochii pe care le ador, iar Paul a îmbrăcat o ținută de la prietena noastră Adina Buzatu. (…)

A fost un vis frumos pentru noi și totul s-a petrecut într-o atmosfera foarte relaxată. La un moment dat pe seară ne-au vizitat și câteva căprioare ca într-o adevărată poveste. Te iubesc, soțul meu minunat, Paul Ipate”, a încheiat mesajul Jojo.

De ce Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit prima dată în Italia

Cătălina Grama – Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit civil în Martina Franca, în Italia, pe 5 august. Toate detaliile pentru acest eveniment special au fost ținute secret de către cei doi actori. Povestea lor de dragoste durează deja de 9 ani și au împreună o fetiță, pe Zora. Vedeta are și un băiat, pe Achim, dintr-o altă căsnicie.

Cununia civilă a fost spectaculoasă și a avut loc într-un cadru de poveste. Cătălina Grama – Jojo a purtat trei rochii de mireasă în ziua cea mare, fiecare având o poveste aparte. Actrița a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ales să se căsătorească în Italia.

Alături de cei doi au fost prietenii apropiați și familia, care s-au bucurat enorm pentru ei. Jojo și Paul Ipate s-au îndrăgostit iremediabil de Italia în urmă cu un an, atunci când au ales să meargă în Puglia, într-o scurtă vacanță.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători.

Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifice ale locurilor, frumusețea fiecărui colțișor din acest rai ne-au inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. «Dolce far niente» este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem.”

