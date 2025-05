În ciuda celor spuse de acesta, frumoasa cântăreață a dezvăluit pentru Libertatea că este posibil ca în tabloide să mai apară fotografii realizate de paparazzi cu ei doi împreună.

Acum, la doar câteva zile de când s-a aflat că este din nou o femeie singură, Ioana Ignat apare pe YouTube alături de Keo, în videoclipul melodiei „Așa ne dă dragostea”, pe care cei doi artiști au lansat-o împreună.

„Mi-a plăcut timbrul Ioanei Ignat încă de cand s-a lansat în muzică si m-am gândit că vocile noastre ar suna bine împreună. Nu m-am înșelat, îmi place mult ce a ieșit”, a spus Keo despre colaborare.

Piesa este combinația perfectă între forță și sensibilitate și marchează un nou capitol, atât în carieră, cât și în viața personală a celor doi artiști. „Așa ne dă dragostea” a fost lansată imediat după ce Ioana Ignat s-a despărțit definitiv de Sebastian Dobrincu, dar a luat naștere în urmă cu un an, într-o perioadă în care artista și tânărul milionar erau tot separați.

„Uneori, dragostea nu rămâne, dar lasă în urmă inspirație. «Așa ne dă dragostea» a venit fix la momentul potrivit pentru mine, acum un an. Keo m-a invitat să cântăm împreună și am acceptat imediat. E un artist talentat și mă bucur că am făcut echipă pentru piesa asta”, a afirmat Ioana Ignat.

Single-ul „Așa ne dă dragostea”, este scris de Keo împreună cu Gabriel Maga, iar Ioana Ignat strălucește atât vocal, cât și vizual, într-un material video intens și artistic, realizat de Isabella Szanto și Nicu Drăgan.

„La filmările clipului ne-am distrat de minune și mă bucur că Ioana a acceptat să intre în universul meu, mai rock. «Așa ne dă dragostea» este o piesă în stilul primelor mele melodii, un single despre o dragoste care vine la pachet cu bucurii, dar și cu suferințe. Cred că toată lumea se va regăsi în mesaj”, a adăugat Keo.

