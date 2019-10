De Daria Maria Diaconu,

Deși s-au despărțit, Kylie Jenner și Travis Scott nu pot sta departe unul de celălalt.

Conform TMZ, citat de tvnotas.com.mx, sora cea mică a lui Kim Kardashian și fostul ei iubit ar locui din nou împreunăî, la casa lor din Beverly Hills.

Surse din apropierea celor doi au afirmat că cei doi, care au împreună o fetiță, Stormi, sunt gata să dea o nouă șansă relației lor.

„Nu au anunțat nimic oficial, însă toată lumea crede căsunt din nou împreună”, au declarar surse din anturajul cuplului.

Kylie Jenner, în vârstă de 22 de ani, este cunoscută pentru apariția în reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians”, alături de părinții ei, de surorile Kim, Khloe, Kendall și fratele Rob. Kylie Jenner deține compania Kylie Cosmetics. În martie 2019, revista Forbes a inclus-o pe Kylie Jenner pe lista miliardarilor, averea ei fiind estimată la un miliard de dolari.

FOTO: Hepta

