Kim Kardashian a slăbit în doar trei săptămâni 7 kilograme pentru a încăpea în rochia lui Marilyn Monroe. Vedeta a dezvăluit ce dietă a ținut și a precizat că regimul a fost unul foarte strict. Ea a renunțat la carbohidrați și zahăr.

„Am purtat un costum de saună de două ori pe zi, am alergat pe bandă, am renunțat complet la zahăr și la carbohidrați, am mâncat cele mai puțin calorice legume și proteine. Nu m-am înfometat, dar am ținut o dietă strictă”, a spus Kim Kardashian la un eveniment, relatează Spynews.

Pentru a avea rezultatele dorite, ea a mai apelat și la alte trucuri. Kim Kardashian a făcut sport, iar de două ori pe zi purta un costum de saună care o ajuta să transpire.

„Am probat-o și nu m-a încăput. Le-am zis să îmi dea trei săptămâni. Am slăbit peste 7 kilograme. A fost o adevărată provocare, dar am fost hotărâtă să reușesc”, declara fosta soție a lui Kanye West.

Kim Kardashian a purtat rochia lui Marilyn Monroe

Starul a ales să îmbrace rochia purtată de Marilyn Monroe la ziua de naștere a președintelui John F. Kennedy, în 1962. Pe atunci, acesta împlinea 45 de ani, iar vedeta i-a cântat în public „La mulți ani, domnule președinte”.

Rochia a fost creată de Jean Louis și valora în 1962 aproximativ 12.000 de dolari. Se știe că rochia a fost expusă într-un muzeu, în Orlando, Florida. La momentul actual, rochia ar valora aproximativ cinci milioane de dolari, fiind cea mai scumpă rochie din lume.



