Ideal ar fi să devii slugarnic. Să lași naibii coloana vertebrală dreaptă, principiile, profesionalismul, valorile (n-au nicio valoare, nu te-ai convins?) și bunul-simț. Să fii slugarnic. Cu alte cuvinte, un lingău, un yes-man, un lingușitor sau un pupincurist sadea. Alege ce vrei tu din această enumerare, avantajul este de partea ta. 

Costul slugărniciei este redus. Cât te costă să spui șefului, în orice ocazie, cu entuziasm: „Da, da, da!”? Efortul este minim. Nu există riscuri de consum nervos, intelectual și material. Dimpotrivă. În România, cererea de lingăi este mare.

Nicolae Ceaușescu, în timpul regimului său, s-a înconjurat numai de lingăi. Nu i-ai cunoscut, dar ai citit în cărțile (bune) de istorie despre lingăii lui Ceaușescu. Multă vreme, după ce alți lingăi l-au împușcat pe Ceaușescu, ai crezut că pupincurismul de partid și de stat este specific comunismului. Te-ai înșelat amarnic.

Pupincurismul a ajuns un mod de existență în societatea: politică, administrație, multinaționale (amazing!), firme private mici și mari. Acolo unde există un șef (patron), trebuie să fie și o mână de pupincuriști. Nu este o invenție românească și nici o trăsătură a specificului local. Lumea este plină de lingăi. Intră și tu în această lume! Ai numai de câștigat.

Mare noroc ai avea dacă ți-ai găsi și tu un stăpân (șef) care să se înconjoare de lingăi. Să faci efortul minim (costuri reduse) ca să intri în atenția acestuia. N-ai nevoie de pregătire și competență profesională, pentru că, obligatoriu, un lingău este o mediocritate, o nulitate, un incompetent. Deci practica lingușirii, din cap până-n picioare, nu necesită să dai dovadă de competențe. Trebuie să fii valoros în lingușire, mă rog, în pupincurism. 

Comportamentul contează: să lauzi în permanență persoana, să n-o contrazici, să-i confirmi orice idee pe care o debitează, să-i ascunzi anumite probleme delicate (fă-te că nu vezi!), să fii obedient până la epuizare, să execuți repede și cu sârg toate ordinele, sarcinile, task-urile, indiferent cât de tâmpite sunt. Cum să te gândești la deciziile proaste? Nu există așa ceva pentru tine. Nimic din ceea ce zice șeful nu este greșit.

Important: nu mai e cazul să gândești cu mintea ta. Spiritul critic dăunează grav societății. Mult mai sănătos este să gândești cu mintea șefului pe care trebuie să-l lingușești, să-l slugărești… Inițiative proprii? Pierdere de vreme, aruncă-le la gunoi! Este mult mai comod să trăiești, să muncești și să respiri așa cum ți se spune. Energia ta trebuie concentrată într-o singură direcție: pupincurismul.

Discursurile motivaționale sunt surse de inspirație pentru devenirea ta slugarnică. Hai să-ți prezint o mostră de discurs motivațional pe care să-l rostești cu voce tare, într-o ședință a colectivului:

„Pe mine, unul, mă face să vreau să fiu mai bun, mai responsabil și mai creativ în fiecare zi. Pentru mine, personal, contează mereu încrederea și sprijinul necondiționat al liderului meu. Sunt cele mai bune motivații ca să fiu mai bun, mai profesionist și să mă simt un om împlinit în acest colectiv. Puterea mea îmi vine, așa cum a venit dintotdeauna, de la un zâmbet și o față senină pe care tu mi-ai afișat-o mereu…”. 

Indicație de regie: te întorci spre șef și-i spui pe nume! O să-i placă. Întotdeauna să-i spui numai ce îi place să audă! Dacă nu te pricepi la cuvinte, atunci ceri ajutorul Inteligenței Artificiale; nu-i mare efort să spui din sufletul tău de lingău ce îți dictează… inteligența.

Discursul se poate îmbunătăți pe parcursul devenirii tale de lingău, dar contează foarte mult comportamentul. Laudă-l excesiv chiar și pentru lucruri banale; aprobă-l când greșește evident; evită orice critică; încearcă să ghicești ce vrea „șeful” să audă; schimbă-ți opiniile după interes; critică-i pe alții pentru a dovedi că ești loial; nu ezita să faci gesturi teatrale când îți expui admirația. Antrenează-te și performează, concurența este acerbă. Avantajele, recompensele și gratificațiile vor veni firesc. Nu există lingău care să nu rămână nerăsplătit.

Viața de lingău este plină de recompense, iar istoria n-o să te consemneze tocmai pe tine drept un mare pupincurist. Ai să fii și tu unul modest, în rândul lumii noi. Nu-i un păcat să fii lingău pentru cauze în care nu crezi. 

Așa ai să trăiești mai bine, participând la schimonosirea acestei lumi. Ce-ți pasă de lume! Ai să trăiești în slugărnicie și ai să mori ca un om împăcat, căci nu vei putea să lingușești moartea. Abia atunci poate vei avea o revelație: demnitatea. Măcar atunci vei putea porni pe lungul drum în căutarea demnității pierdute.              

Moravurinoi 22.05.2026, 10:57

E un subiect facil pt logica rudimentara dar de fapt cu multe nuante: incompententa si incultura in zilele noastre sunt imbracate in haina\"razvratirii\"

LiliMoran 22.05.2026, 12:34

In principiu aveți dreptate. Dar această amplă acțiune este cumva pe grade, pe nivele.Nu toți cei pe care i-ați descris ajung sus .Din propria mea experiență... Imediat după 90, toți cei care am inceput să ne criticăm șefii am fost dați afară.Eu am rămas doar la prima etapă, nu am mai criticat. Ca să pot să- mi păstrez un loc de muncă. Nu am trecut la etapa de laude. etc Existau persoane care lăudau excesiv Când s-a desființat respectiva firmă, am plecat toți: și cei care lăudau, si cei care nu. Treaba s-a repetat de vreo șase ori - șase firme diferite. Așa am \" târâit-o\" până la pensie A fost și este greu pentru un om simplu să-și păstreze demnitatea. Si nu toți cei care erau obedienți au ajuns ceva. Eu nu am comentat la articolul Dvs ca să vă contrazic, eu vă apreciez foarte mult A fost doar o față a acestei lumi hâde.

Inginerul 22.05.2026, 12:59

Din păcate, un articol foarte realist. Dacă ești exact opusul, spui ce gândești, ai părerile tale, aduci contrargumete, ai demnitate și coloană, vei avea parte de marginalizare, trădări și excluderea din organizație. Dar ce mai contează când 90% dintre oamenii din jurul tău sunt pupincuristi și lingăi, așa e națiunea romana din păcate, niște căciulari fără demnitate, așa ajungi să trăiești dezamăgirile vieții tale și să spui: am eu o problemă ? Wtf ??

