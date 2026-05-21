După întrunirile succesive am aflat că avem nevoie de un „premier vindecător”. Mai greu pe seceta asta, că nu are cu ce să te vindece, oricât ar vrea.

Într-un moment în care criza rămâne la fel de criză, demersul lui Dan e unul de adiere. Are ceva efecte de imagine în folosul lui, dar de scurtă durată. Însă, decizia de a se întâlni și cu acești parlamentari este bună. Democrația este cuprinzătoare și ignorarea unor actori nu este de folos celor dominanți și dă o nemeritată apă la moară celor ignorați.

Însă asta nu rezolvă problema. Și se mai arată un tur de pertractări cu marii tartori. Blocați în niște antipatii ce par ireductibile. Una dintre ele este cu nume de buletin, Ilie Bolojan. După cum am mai scris, în perioade rele, o persoană este cea mai țintită să fie paratrăsnet.

Și Bolojan întrunește cam toate condițiile. Pentru că aceia din jurul său îi întrețin iluzia că este sans reproche. Când ajungi să folosești motivul bunului-simț ca să justifici una-alta, fără să fie necesar, e semn că iluzia s-a agravat. Aș vrea să-l aud spunând că a greșit, pentru că unele împrejurări au fost cum au fost sau pentru că nu a gândit dincolo de limitele sale. Ar câștiga procente reale în prezent, nu știu dacă înmulțite în viitor, dar mai veritabile decât cele meșteșugite de INSCOP.

Și Sorin Grindeanu ar trebui să nu se împiedice de limitele sale. I-a supraviețuit lui Dragnea, Ordonanței 13 și a fost mai scuturat decât un covor pus pe bătător înainte de sărbători. Din benzina pe care o mai are poate își găsește aplombul unei rezolvări.

Iar nu acela să tragă scaunul delicat de sub rochie Deliei Velculescu. Ci acela să folosească briciul lui Occam.

Până să coboare Bolojan de pe mârțoaga albă și Grindeanu să își găsească curajul, prezidentul Dan a marcat prin întâlnirea cu aleșii bizari. Neconvențional și la îndemână.

Poate săptâmâna viitoare ne scapă și de leitmotivul cu guvernul solid, transformându-l în ceva aproape real.