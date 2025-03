Luminița Anghel a vorbit, printre lacrimi, despre problemele care au existat între ea și fiul său adoptiv, David Pușcaș. Vedeta a dezvăluit fără rețineri că acesta a fost violent cu ea, dar și cu fetița pe care vedeta o avea în grijă în urmă cu mai mulți ani.

De asemenea, Luminița Anghel a susținut că fiul ei adoptiv avea reacții violente și față de copilul ei biologic, iar ea s-a temut întotdeauna ca micuțul să nu pățească ceva rău din cauza fratelui său.

„Îmi pare rău că plâng. Mi se pare ridicol și o să zică lumea că mă victimizez, dar nu este adevărat. (…) Când au început problemele, și au început devreme, deja din clasa a V-a, cu băiatul acesta căruia nu vreau să-i spun numele pentru că mi-a călcat în picioare toată onoarea de mamă, de femeie, de om, de artist. Dintr-o răzbunare de om fără suflet. Am fost o mamă normală, obișnuită. Care își iubea copilul și care și-a îngrijit copilul.

Nu s-ar fi schimbat nimic, niciodată, dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să-mi pună viața mie în pericol și viața lui Filip. Eu n-am putut să-l las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură.

Mi-a fost frică să nu-i pună pernă pe față. Eu am trăit un coșmar despre care oamenii nu știu și despre care n-am vrut să vorbesc. Asta e povestea adevărată, că n-am putut să-mi las propriul copil niciodată singur cu copilul adoptat.

Avea niște reacții atât de violente, se automutila. Se lovea cu capul de podea, spărgea totul în cameră. Când a aruncat prima dată cu o sticlă de parfum înspre scoica lui Filip, sticla s-a făcut țăndări. Copilul era în brațe la femeia aceasta din Anglia. Ăsta a fost norocul pentru care copilul nu a pățit vreo nenorocire”, a povestit, la podcastul lui Cătălin Măruță.

David nu este singurul copil pe care Luminița Anghel l-a adoptat. Măriuca s-a aflat în grija artistei mai mult timp.

„Cătălin Măruță: El a fost violent cu tine?

Luminița Anghel: Da, a fost violent tot timpul în ultima perioadă. Nu rezolvă, aceste amintiri rămân pe viață.(…)

Și cu Maria se purta rău. Din proastă și urâtă n-o scotea. O bătea peste obraji. Avea obrajii roșii și fierbinți și plângea. Îi spunea, că am ascultat de după ușă: dacă-i spui mamei, te omor! (…) Este o poveste de viață care nu este exemplu ceilalți părinți care vor să adopte pentru că nu pot face copii. Fiecare cu norocul lui. Eu am tras lozul greșit”, a mai mărturisit artista.

