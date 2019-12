De Livia Lixandru,

Întâlnirea de luni, 30 decembrie, de la ora 20:00, din Studioul “Câştigă România!” este încărcată de nostalgie, amintiri, dar şi de momente pline de umor.

„De câte ori mă întorc la TVR îmi amintesc de începuturile carierei mele, momente frumoase ca actor și am confirmarea că mi-am ales bine drumul în viață. Este extraordinar ce forță are TVR, locul pe unde au trecut cele mai importante nume ale filmului și teatrului românesc”, spune Marian Râlea.

Pentru Cătălin Măruţă începuturile în televiziune sunt legate de televiziunea publica, iar întâlnirea cu foştii colegi a fost emoţionantă.

„TVR este acasă! Locul unde am învăţat televiziune, locul unde mi-am făcut prietenii adevărate şi durabile! Sunt multe momente deosebite pe care nu le pot uita, prezentarea Eurovisionului, nopţile albe de la Galaţi, Plaja lui Măruţă, Garsoniera lui Măruţă… Multe amintiri frumoase.

Campanii de strângere de fonduri în perioada inundaţiilor… energia şi implicarea celor din echipă, sunt de neuitat şi de nepreţuit!”, spune Cătălin Măruţă.

„TVR este televiziunea cu care am crescut, aici am văzut primele desene animate, primele filme cu Stan şi Bran, Chaplin şi preferatele mele: filmele româneşti şi piesele de teatru tv. Mă uitam ca la icoane la actorii români, visând că asta voi face şi eu şi iată că asta fac. Tot la TVR am debutat pe “sticlă” în 1992, în emisiunea pentru copii “Clovnissimo”.

A urmat “Ping-Pong în familie”. Apoi, în 2005, am intrat în echipa “Iartă-mă”, duceam buchetul de flori şi scuzele aferente :)… În 2013 s-a reluat Teatru tv şi am jucat în “Goana după fluturi”, fiind spectacolul cu care a redebutat Teatrul la TVR.

Asta m-a bucurat şi onorat nespus. Apoi, anul trecut, în “Primăverii”, serialul care abia aştept să se reia”, spune actorul Alexandru Conovaru.

Citeşte şi:

Am fost de Crăciun într-un centru pentru victimele violenței în familie. Aici ajung femeile doar cu hainele pe ele, copii de mână și coșmaruri care le urmăresc ani buni

Irina Rimes face Crăciunul de două ori! “Cu bandul meu pe 25 și cu părinții și fratele, pe 7 Ianuarie”

Irina Rimes face Crăciunul de două ori! “Cu bandul meu pe 25 și cu părinții și fratele, pe 7 Ianuarie”

GSP.RO Florin Călinescu: „Are dreptate Gigi?! Ce urmează? Echipe gay?"

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2019. Racii au probleme cu partenerii