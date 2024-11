Marele anunț a fost făcut chiar de către Megan Fox pe Instagram luni, 11 noiembrie. În postarea sa, vedeta însărcinată poate fi văzută într-o ipostază inedită, cu burtica de gravidă la vedere, acoperindu-și corpul cu lichid negru, etichetându-l pe Machine Gun Kelly în fotografie.

Într-o altă poză, Magan Fox a arătat un test de sarcină pozitiv. „Nimic nu este pierdut cu adevărat. Bine ai revenit 👼🏼❤️”, a scris ea în dreptul postării, folosind versuri din piesa lui Kelly „Last november”, un cântec emoționant despre sarcina pe care actrița a pierdut-o în trecut.

Bebelușul va fi al patrulea copil al lui Megan Fox și al doilea al lui Kelly. Actrița este deja mama fiilor Noah, 12 ani, Bodhi, 10 ani, și Journey, 8 ani, cu fostul soț Brian Austin Green, în timp ce Kelly este tatăl fiicei Casie, 15 ani.

Povestea de iubire dintre Megan Fox și Machine Gun Kelly

Actrița și Machine Gun Kelly, pe numele real Colson Baker, s-au cunoscut pe platoul de filmare al peliculei „Midnight in the Switchgrass” în martie 2020. Cei doi și-au făcut publică relația după ce Fox a apărut în videoclipul „Bloody Valentine” al lui Kelly în mai 2020.

Videoclipul a apărut la doar câteva zile după ce Green, acum fostul ei soț, a confirmat că s-au despărțit după aproape 10 ani de căsnicie. În ianuarie 2022, actrița a anunțat logodna cuplului pe Instagram, împărtășind un videoclip cu artistul îngenunchind sub un copac banyan, care are o semnificație importantă în relația lor.

„În iulie 2020 ne-am așezat sub acest copac banyan”, a scris Fox în legenda postării sale. „Am cerut magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta împreună într-o perioadă de timp atât de scurtă și frenetică. Nu eram conștienți de munca și sacrificiile pe care relația le va cere de la noi, dar eram intoxicați de iubire. Și de karma.”

„Cumva un an și jumătate mai târziu, după ce am trecut prin iad împreună și am râs mai mult decât mi-am imaginat vreodată că ar fi posibil, m-a cerut în căsătorie”, a continuat ea. „Și la fel ca în fiecare viață dinaintea acesteia și ca în fiecare viață care va urma, am spus da….și apoi ne-am băut sângele unul altuia. 1.11.22 ✨.”

Megan Fox a pierdut o sarcină în 2023

Actrița a sugerat anterior ideea de a avea un copil cu Kelly când ea și Kourtney Kardashian l-au prezentat pe rapper și pe soțul lui Kardashian, Travis Barker, la MTV Video Music Awards în 2021.

„New York, vreau să fiți foarte zgomotoși pentru viitorii noștri tătici”, a spus Fox mulțimii. În noiembrie 2023, Megan Fox a mărturisit că a suferit un avort spontan, descriind experiența în două poezii prezentate în cartea sa „Pretty Boys Are Poisonous”. Într-o discuție la emisiunea Good Morning America, ea a vorbit despre avortul spontan, pe care l-a trăit alături de logodnicul ei.

„Nu am trecut niciodată prin așa ceva în viața mea. Am trei copii, așa că a fost foarte dificil pentru amândoi și ne-a trimis într-o călătorie foarte sălbatică împreună și separat… încercând să navigăm, „Ce înseamnă asta?” și „De ce s-a întâmplat asta?””, a împărtășit ea.

În carte, Fox a scris despre o ecografie a unei fetițe la 10 săptămâni și o zi, împărtășind: „Poate dacă nu ai fi… Poate dacă aș fi…”. În altă parte, ea a scris: „Vreau să te țin de mână / să-ți aud râsul”, iar mai târziu, „dar acum / trebuie să-ți spun / adio”.

