Actrița Millie Bobby Brown, în vârstă de 21 de ani, și soțul ei Jake Bongiovi, în vârstă de 23 de ani, au devenit părinți! Cuplul a anunțat pe Instagram că a adoptat o fetiță. În postarea lor, cei doi au scris: „Vara aceasta am întâmpinat-o pe micuța noastră fetiță prin adopție. Suntem extrem de încântați să începem acest frumos nou capitol al parentalității în liniște și intimitate”.

Millie și Jake și-au început povestea de dragoste în iunie 2021, când Bongiovi a postat un selfie cu actrița pe Instagram. Într-un interviu pentru Wired în 2022, Brown a dezvăluit că au fost prieteni pentru o perioadă înainte să înceapă să se întâlnească. Cuplul s-a căsătorit în secret în mai 2024.

În octombrie, cei doi au împărtășit pe rețelele sociale imagini de la celebrarea nunții lor la Villa Cetinale din Italia, alături de familie și prieteni. „Pentru totdeauna și mereu, soția ta”, a scris actrița în descrierea pozelor care prezentau cele două rochii de mireasă impresionante.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Planuri de familie

Într-un episod al podcastului Smartless din martie, Brown a vorbit despre dorința ei de a-și întemeia o familie cu Bongiovi. Actrița a mărturisit că visează să devină mamă încă de când era mică, inspirată de propria ei mamă care a avut primul copil la 21 de ani. „Jake știe cât de important este acest lucru pentru mine și, desigur, vreau să mă concentrez pe stabilirea mea ca actriță și producătoare, dar consider că este foarte important să-mi întemeiez o familie”, a spus Brown.

Cuplul plănuiește o familie numeroasă, ambii provenind din familii cu patru copii. „Vreau cu adevărat o familie. Vreau cu adevărat o familie mare”, a împărtășit vedeta din „Stranger Things”.

Într-o apariție la podcastul Call Her Daddy, Brown a dezvăluit că i-a plăcut atât de mult experiența de a-și rade capul, încât vrea să o repete – în special când va deveni mamă pentru prima dată. „Îi spun mereu lui Jake că pentru primul meu copil vreau să-mi rad părul”, a spus actrița.

Recomandări Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

„Nu știu. Pur și simplu simt că a fost cu adevărat eliberator. L-aș sugera oricui, oricărei fete”. Brown a explicat că ar face acest lucru chiar înainte de a naște, considerând că părul poate fi o corvoadă. „De ce să mă ocup de părul meu? Cred că este o experiență atât de eliberatoare, ca femeie”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi sunt acum părinți și se bucură de această nouă etapă a vieții lor împreună. Fanii cuplului le urează toate cele bune în această frumoasă călătorie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE