Cei doi comedianți, care pot fi văzuți în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, în emisiunea The Ticket, au stat de vorbă cu Libertatea despre noul format din care fac parte.

Nelu Cortea, nedespărțit de prietenul său bun

Întrebați cum este să fie din nou împreună într-o emisiune TV, cei doi au precizat că nu au fost niciodată despărțiți, chiar dacă publicul nu îi mai văzuse de ceva vreme pe micile ecrane.

„Noi cred că nu ne-am despărțit niciodată. Noi am continuat să mergem în turnee după America Express. Am fost un pic și la iUmor împreună și tot așa. Adică spectacolele de stand-up comedy de la Sala Palatului le facem tot împreună… Pentru noi e o continuitate, doar că acum suntem într-un show super nou”, a spus Cătălin Bordea.

„Și dacă stăm câteva săptămâni și nu ne vedem, când ne întâlnim iar, e ca și cum nu ne-am despărțit niciodată. Povestim aproape zilnic, vorbim, mesaje…. Pentru noi e mult mai ușor că suntem împreună și în formatul ăsta, pentru că ne cunoaștem. E una dintre cele mai sănătoase relații de lungă durată pe care le-am avut vreodată”, a completat Nelu Cortea în exclusivitate pentru Libertatea.

Cătălin Bordea nu mai are încredere în nimeni

Ținând cont că a vorbit despre relații, nu am putut să nu întrebăm cum stă Cătălin Bordea cu acest aspect. „El e foarte bine, vă zic eu, din afară. E absolut foarte bine. Toată lumea îl întreabă asta, uitați-vă la el, înflorește”, a răspuns mai întâi Nelu Cortea.

Iar apoi Cătălin Bordea ne-a spus și varianta lui: „Da, n-am timp! După orice despărțire, este bine, mai ales dacă ești comediant, să tratezi lucrurile în spiritul umoristic, ca să zic așa. Pentru că ce era mai greu a trecut. Și acum deja e așa ca o, nu știu… În continuare n-am încredere în nimeni. Nici în Nelu Cortea n-am. Dacă îmi fură televizorul? E bine să fii precaut în viața asta”.

Nelu Cortea a intervenit și a spus că el chiar l-a rugat pe prietenul său să nu aibă încredere în el: „I-am zis eu să n-aibă încredere în mine! N-ai de unde să știi… Am pus ochii pe un ceas de-al lui de ceva timp. Nu zice, nu zice…”!

„E bine să-ți trăiești singurătatea până când o fi. Și, exact cum mi-a zis un om mult mai inteligent decât mine: o să intru într-o relație când o să consider că am fost prea mult timp singur, nu când o să mă simt singur”, a încheiat Cătălin Bordea interviul pentru Libertatea.

