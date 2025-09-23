Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins de oamenii legii la aproximativ 48 de ore de la producerea accidentului, iar acum tânărul se află în arest pentru 30 de zile, deoarece a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML), acolo unde s-a aflat că Toto Dumitrescu a consumat cocaină.

Dumitrescu-Badea Ilie este numele din buletin al lui Toto Dumitrescu

Chiar dacă toată lumea vorbește în aceste zile despre Toto Dumitrescu, puțini sunt cei care știu că numele real al fiului lui Ilie Dumitrescu este altul! În buletin, tânărul care în luna decembrie împlinește 28 de ani este trecut Dumitrescu-Badea Ilie.

Din câte se pare, Dumitrescu-Badea Ilie a fost denumit Toto încă din copilărie, pentru a nu fi confundat cu tatăl lui, fostul fotbalist Ilie Dumitrescu.

Încă de la o vârstă fragedă, Toto Dumitrescu și-a descoperit pasiunea pentru actorie, astfel că el a studiat teatrul la Goldsmiths, Universitatea din Londra, iar în anul 2014 și-a făcut debutul în coproducția româno-americană „Love by Design”.

Cel care în buletin apare Dumitrescu-Badea Ilie a mai jucat, printre altele, și în „Un pas în urma serafimilor” și „Hackerville”, dar și în serialul „Adela”, care s-a văzut la Antena 1.

Tânărul afirmă că a consumat substanțe interzise după producerea accidentului

După ce a fost arestat pentru că a fugit de la locul accidentului, Toto Dumitrescu le-ar fi spus anchetatorilor că nu a consumat droguri înainte de a se urca la volan, ci după ce s-a produs coliziunea.

„Ancheta în plină desfășurare privitoare la accidentul grav al cărui protagonist este Toto Dumitrescu se află în etapa în care procurorii trebuie să demonstreze dacă el consumase cocaină în momentul în care conducea mașina. Toto a declarat în fața judecătorului că el a consumat droguri după ce a făcut accidentul.

Avocații au făcut contestație împotriva măsurii arestului preventiv încă din timpul judecării acestei măsuri. Dacă se va dovedi că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor când a săvârșit accidentul, acuzația va fi una mult mai gravă, iar pedeapsa mult mai mare”, au precizat pentru Gândul unele surse judiciare.

