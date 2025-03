Deși în spațiul public afișau un mariaj perfect, despre Cezar Ionașcu și soția Oksana s-a scris ieri că sunt în pragul divorțului, după ce el ar avea o amantă. Publicația Cancan a transmis Cezar Ionașcu și-a făcut bagajele și a părăsit casa în care locuia cu Oksana și cei cinci copii ai lor. Totodată, un motiv al despărțirii ar fi și faptul că acesta ar fi fost deranjat de unele „practici” ale soției sale.

Aceste speculații au ajuns și la urechile lui Cezar Ionașcu, care ieri a rupt tăcerea. A negat divorțul de soția Oksana, dar și că ar avea o amantă. ”Suntem bine, slavă lui Dumnezeu! Firește, ca orice alt cuplu, avem suișuri și coborâșuri în această perioadă a Postului Mare, mai ales de natură spirituală. Le voi încadra la capitolul încercări. Orice alte speculații, pe care le-am observat în această dimineață în spațiul public, la adresa mea și a familiei mele, sunt răuvoitoare și nefondate”, a declarat el.

De asemenea, într-un story postat marți pe contul său de Instagram, Cezar Ionașcu a negat clar zvonurile „că are amantă, amante, că pleacă de acasă și divorțează”. „Dacă atât vă duce capul, e ok, nu am ce să comentez, nu am niciun fel de comentariu! Niciun fel de comentariu!…”, a spus Cezar Ionașcu.

Oksana Ionașcu, prima reacție după zvonurile apărute

Pe Instagram, Oksana Ionașcu a scris primul mesaj după ce s-a zvonit că divorțează de Cezar Ionașcu, care ar avea amantă. Ea a vorbit la general despre lupte și pierderi. „Nu te împotrivi. Oricât de mari ar fi valurile – nu lupta cu ele. Oricât de tare ar bate vântul – nu încerca să-l ții pe loc. Lupta îți epuizează puterea. Rezistența face drumul mai lung. Când încerci să ții ceea ce este inevitabil, acesta te sfâșie.

Când te agăți de ceea ce pleacă, mâinile ți se strâng în pumni și îți pierzi capacitatea de a primi. Când te închizi din frică, fluxul nu poate trece prin tine. Dar dacă vei permite… Dacă vei permite ca totul să fie. Dacă îți vei permite să respiri.

Dacă vei permite vieții să se desfășoare așa cum dorește – vei vedea că furtuna nu distruge, ci purifică. Că haosul nu sperie, ci eliberează. Că pierderea nu este sfârșitul, ci începutul. Permite. Și privește cum totul își găsește locul potrivit. Cu Bucurie, Dăruire, Iubire și Recunoștință Oksana Ionașcu!”, a transmis soția lui Cezar Ionașcu, pe rețelele de socializare.

Cine e Cezar Ionașcu, care s-a iubit cu Ozana Barabancea

Cezar Ionașcu este avocat, dar a renunțat la această profesie pentru a se dedica pasiunii sale pentru modă și stil. Consultant în modă pentru bărbați, Cezar Ionașcu a devenit un influencer activ pe platforma Instagram, oferind sfaturi privind vestimentația și împărtășind gânduri și opinii cu comunitatea sa online și în ceea ce privește relațiile.

Cezar Ionașcu a fost asociat cu Ozana Barabancea, jurata emisiunii „Te cunosc de undeva”, într-o relație care a captat atenția publicului. Deși cei doi au decis să-și urmeze căi separate, Cezar a jucat un rol esențial în viața Ozanei Barabancea, oferindu-i susținerea necesară în procesul său de transformare fizică și mentală, scrie Click.

