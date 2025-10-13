Olga Barcari, concurenta de la „Asia Express”, a vorbit deschis despre relația ei cu Cătălin Bordea. Prietena lui Karmen Simionescu, cu care formează echipă în aventura de la Antena 1, a explicat motivele despărțirii, de câte ori s-au mai întâlnit după separare și cum a decurs cea mai recentă întâlnire dintre ei.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a spus Olga.

Motivul pentru care Cătălin Bordea și Olga Barcari s-au despărțit

Hairstylista a ajuns în atenția presei odată cu relația cu Cătălin Bordea, devenind prima femeie cu care actorul a fost surprins după divorțul său de fosta soție, care l-a înșelat cu artistul Spike. Din păcate, popularitatea obținută atunci nu a fost deloc benefică.

„M-au afectat articolele apărute în CANCAN.RO, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin! M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la CANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…”, a mărturisit concurenta de la Asia Express.

Cum este Cătălin Bordea acasă, atunci când nu-l vede nimeni

Deși Cătălin Bordea pare mereu jovial și relaxat în fața publicului, Olga susține că acasă lucrurile stăteau diferit. „Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a explicat vedeta de la Antena 1.

Chiar dacă despărțirea a fost dureroasă, Olga nu exclude întâlniri ocazionale cu fostul partener. Cea mai recentă întâlnire a lor a avut loc după participarea la „Asia Express”, iar hairstylista mărturisește că a fost una politicosă și relaxată, fără tensiuni.

Olga Barcari, care și-a construit în ultimele luni o imagine publică solidă, pare să gestioneze acum cu maturitate faima și viața personală, concentrându-se pe noi proiecte și pe proiectul „Asia Express”.

