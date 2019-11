De Andreea Romaniuc Archip,

Actrița și-a exersat calitățile de părinte pe cei doi căței, care au avut din prima clipă statutul de membri al familiei și s-au bucurat de atenție și răsfăț din partea stăpânilor. Lucrurile nu s-au schimbat nici după apariția fetiței în viața Laurei și a lui Cosmin.

Laura Cosoi și fiica ei, Rita

“Rita crește împreună cu doi căței. Evoluția Ritei e mult mai bună și mi se pare extraordinar să ai această șansă, să poți să-ți crești copilul alături de un animal de companie, se înțeleg foarte bine. Când era foarte mică, Rita îi imita în mișcări, se rostogolea, era supersimpatică. Cred că și imunitatea i se întărește, pentru că nu e un copil sensibil. Câinii sunt peste tot, se joacă cu ei. Am noroc că sunt yorkshire și nu lasă păr. E important de menționat relația ei de prietenie – vrea să îi plimbe pe amândoi în parc, se joacă, le aruncă mingea, știe cum îi cheamă, e fantastic”, a povestit, pentru Libertatea, Laura Cosoi.

Laura și Cosmin alături de cele două animale de companie

Deja își învață copila să fie responsabilă. “Îi hrănește, le dă bobiță cu bobiță”

Actrița și-a învățat de mică fetița cu responsabilitățile legate de cei doi parteneri ai săi de joacă.

Recomandări Simona Halep se căsătorește cu Toni Iuruc. Când e programată nunta

“Îi hrănește, le dă bobiță cu bobiță, e superimplicată cu apa. Știe exact că nu are voie să se joace în apa lor, are și ea o cratiță a ei, unde să se joace în apa ei, deci, cumva, încercăm să îmbinăm lucrurile, ca să îi lase și pe ei în pace. Recunosc că suntem cuceriți și la noi e foarte mare distracția în a doua parte a zilei, pentru că ajungem seara acasă. După ce am mers în parc, ne-am plimbat, urmează momentul acela de joacă zdravănă în living împreună cu cățeii, e foarte fain, râdem cu lacrimi în fiecare seară”, ne-a mai dezvăluit Laura.

Citeşte şi:

Poate fi răsturnat un avantaj de 14 puncte în turul doi al alegerilor prezidențiale? Ce arată analiza a 88 de alegeri prezidențiale din Europa

Cristian Tudor Popescu, după publicarea exit poll-urilor: ”Barna e perdantul zilei și merită asta!”

Rezultate pe județe: unde a câştigat Klaus Iohannis. Preşedintele, învingător în câteva fiefuri mari ale PSD

GSP.RO Țiriac și Halep, dialoguri incredibile: „Să-ți fie rușine când te uiți în oglindă! Du-te acasă!”

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2019. Este o zi încărcată de sensibilitate, pentru Tauri