Program TV Crăciun 2020. Ce vedem la TV de Sărbători

Program TV de Crăciun la PRO TV

Program PRO TV 24 decembrie

În Ajunul Crăciunului, după știri, de la 20.30, este difuzat un episod special din ”Las Fierbinți”.

Apoi, de la 22.30, intră comedia ”De ce el?”. Povestea se petrece în timpul sărbătorilor de iarnă, când Ned (Bryan Cranston) își vizitează fiica, Stephanie (Zoey Deutch), și descoperă că are un iubit cam… nepotrivit din punctul lui de vedere. Laird (James Franco) lucrează în Silicon Valley, e milionar, dar are niște ciudățenii comportamentale care-l scot din minți pe Ned.

După miezul nopții intrăm complet în atmosfera de Crăciun cu ”De Crăciun nu stăm acasă!”, tot o comedie, difuzată de la 0.45, cu Reese Witherspoon, Vince Vaughn și Mary Steenburgen în rolurile principale. Kate și Brad sunt împreună de trei ani, sunt fericiți, dar nu au gânduri de căsătorie și făcut copii, iar Crăciunul au de gând să și-l petreacă pe plajă, în Fiji. Planurile le sunt însă date peste cap când se văd nevoiți să-și viziteze, pe rând, părinții divorțați. De-a lungul zilei de Crăciun, își amintesc de copilărie, ajung să se cunoască mai bine decât au făcut-o în cei trei ani de când sunt împreună și încep să realizeze că vor altceva de la viață…

Program PRO TV 25 decembrie

Filmul ”Magia zăpezii” deschide ziua de Crăciun la PRO TV, cei mici și cei mari care nu au somn fiind așteptați la 6.00 dimineața în fața televizoarelor, cu povestea lui Nick Snowden, care face tot posibilul să salveze un ren tânăr de la o grădină zoologică.

La 7.45 urmează filmul de aventuri ”Echipa de căţei: Aventuri în Alaska”, în care cinci pui de Golden Retrevier sunt adoptati de cinci familii prietene. Într-o zi când cei cinci căței se joacă împreună, în fața casei oprește un camion de înghețată, iar cățeii intră în el și astfel ajung în Alaska.

”O coroană de Crăciun”, difuzată de la ora 13.00, este o comedie despre Allie, care, după ce este concediată de la un hotel din New York unde lucra ca menajeră, acceptă fără tragere de inimă să fie dădaca unei fete care face parte dintr-o familie puternică din Europa.

Avem ”Crăciun cu scântei” de la 15.00, tot o comedie, cu Matthew Broderick, Danny DeVito, Kristin Chenoweth în rolurile principale. Într-un oraș din statul New England, doi vecini își declară război după ce unul dintre ei își decorează casa cu atât de multe luminițe de Crăciun, încât pot fi văzute din spațiu. Întreaga comunitate este întoarsă pe dos, pe măsură ce familiile încearcă să descopere adevăratul spirit al Crăciunului.

”Furios şi iute 8: Destin periculos” e programat seara, de la 20.30, pentru cei care vor să ia o pauză de la filmele festive și vor un pic de adrenalină. O femeie misterioasă (Charlize Theron) îl atrage pe Dom (Vin Diesel) în lumea interlopă și îl face să-i trădeze pe cei apropiați lui.

”Furios şi iute 8: Destin periculos”

”Super party la birou” urmează la 23.00, o comedie savuroasă cu Cu: Jason Bateman, Olivia Munn și Jennifer Aniston. Vedem cum Carol, managerul companiei, încearcă să oprească planurile fratelui său de a organiza o petrecere de pomină la birou, însă acesta reușește, cu ajutorul colegilor, să organizeze totul pe ascuns. De această petrecere depinde încheierea unui contract care ar salva joburile tuturor.

”Moșul cel rău” ajunge la PRO TV la 1 noaptea, marcând revenirea câştigătorului Premiului Oscar Billy Bob Thornton în postura anti-eroului preferat al Americii, Willie Soke. De această dată, mama lui i se alătură în încercarea e a da o lovitură de Crăciun.

Program PRO TV 26 decembrie

”Prietenii lui Moş Crăciun” vin în a doua zi de Crăciun la PRO TV, de la ora 9.00. În acest film de aventuri, perfect pentru cei mici, Santa Clause și ajutorul său, Santa Paws, sunt îngrijorați, deoarece au observat o scădere a Magiei Craciunului și a energiei în atelierul unde spiridușii creează jucăriile. Așa că trebuie să ia măsuri…

”Epoca de gheaţă: Ploaie de meteoriţi” începe imediat după, la 10.30. În cel de-al cincilea film de animație din celebra și îndrăgita serie, cursa epică după ghinda nărăvașă îl catapultează pe Scrat în univers, unde declanșează accidental o serie de evenimente cosmice ce transformă și pun în pericol lumea din Epoca de Gheață. Pentru a se salva, Sid, Manny, Diego și restul turmei trebuie să plece de acasă și să pornească într-o expediție plină de comedie şi aventură, în timp ce călătoresc spre noi ținuturi exotice și se confruntă cu o serie de personaje noi, pline de culoare.

”Epoca de gheaţă: Ploaie de meteoriţi”

De la 14.00, în ”Fără rețineri”, o comedie romantică, Kate (Catherine Zeta-Jones) este maestru bucătar şi îşi trăieşte viaţa în acelaşi stil în care lucrează şi în bucătărie, cu o intensitate care îi captivează şi îi întimidează pe cei de lângă ea.

”Karate Kid”, cu Jaden Smith și Jackie Chan, începe la 16.15. Dre Parker este un puști de 12 ani care se mută cu mama sa din Detroit în Beijing, după ce ea acceptă un loc de muncă în China. Vedem încercarea lui de a se adapta la noul mediu și toate greutățile prin care trece și pe care le depășește cu ajutorul disciplinei inoculate de artele marțiale.

”Pinguinii domnului Popper” ne poartă în lumea celor mici, de la 20.00. Adaptarea cinematografică a romanului pentru copii ”Mr. Poppers Penguins”, scrisă în 1938 de Richard și Florence Atwater, spune povestea unui pictor care visează să exploreze Antarctica și care devine, fără voia lui, proprietarul a 6 pinguini.

”Pinguinii domnului Popper”

La 21.45, o altă comedie: ”Spionul care mi-a dat papucii”. Audrey (Mila Kunis) și Morgan (Kate McKinnon) sunt două prietene vechi din Los Angeles, care se trezesc prinse în mijlocul unei conspirații internaționale.

Seara se încheie tot în notă comică, la miezul nopții fiind difuzată pelicula ”Mame bune şi nebune 2”, care continuă şirul provocărilor pentru cele mai simpatice prietene cu o nouă revoltă împotriva rigorilor societății, de această dată îndreptată împotriva marii sărbători a Crăciunului.

Program TV de Crăciun la Antena1

Program Antena 1 – 24 decembrie

”Regatul de gheață” dă startul sărbătorilor la Antena 1, la ora 20.30. Când o profeție malefică face ca un întreg regat să se cufunde într-o iarnă veșnică, tânăra Anna va trebui să facă echipă cu Kristoff, un alpinist plin de întrăzneală, pentru a porni în căutarea Crăiesei Zăpezii, singura care ar putea pune capăt blestemului. Călătoria le va scoate în cale troli, un amuzant om de zăpadă pe nume Olaf, ființe magice, dar și o mulțime de pericole. Anna și Kristoff vor fi nevoiți să le înfrunte în goana lor pentru a salva regatul de la un destin înfiorător.

La 22.15 urmează fantezia cinematografică ”Mary Poppins revine”, cu Emily Blunt, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Manuel Miranda și Meryl Streep. Michael și Jane sunt acum adulți. Michael, cei trei copii ai săi și menajera lor, Ellen, locuiesc pe strada Cherry Tree Lane. După ce Michael suferă o grea pierdere personală, enigmatica dădacă Mary Poppins reintră în viața familiei Banks și, împreună cu veșnic optimistul aprinzător de felinare stradale Jack, își folosește abilitățile magice unice pentru a ajuta familia Banks să redescopere bucuria și uimirea care lipseau din viața lor. Pentru asta, Mary Poppins le face cunoștință copiilor cu câteva personaje caraghioase și amuzante, inclusiv cu excentrica ei verișoară Topsy.

Emily Blunt în ”Mary Poppins revine”

Program Antena 1 – 25 decembrie

În seara de Crăciun e difuzat la Antena 1 cu un desen animat clasic, din 1937, “Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, povestea prințesei pe care mama vitregă o indiviază pentru frumusețe și vrea s-o otrăvească. Fugind de acasă și adăpostindu-se în pădure, în căsuța celor 7 pitici, prințesa ajunge, până la urmă, să se mărite cu un prinț și să trăiască fericită până la adânci bătrâneți.

La 22.00, urmează “Omul spectacol”, un musical cu Hugh Jackman, care celebrează naşterea showbiz-ului şi ni-l prezintă pe vizionarul care, apărut de nicăieri, a reuşit să creeze un spectacol devenit celebru în întreaga lume. Hugh Jackman este P.T. Barnum, supranumit Omul spectacol, fondator al circului ambulant Ringling Bros. și al Barnum & Bailey Circus.

“Omul spectacol”

Miezul nopții ne aduce un concert extraordinar Ștefan Bănică, ”Acasă de Crăciun”.

Program Antena 1 – 26 decembrie

”Crăciunul la palat”, un film romantic, deschide a doua zi de Crăciun la Antena 1, de la ora 9.00. În timp ce planifică un concurs de Crăciun pentru regatul San Senova, coregrafa Katie și regele Alex se îndrăgostesc. Dar oare oamenii din regat îi vor permite regelui să se însoare cu o străină?

La ora 14.00 începe ”Spărgătorul de Nuci și cele Patru Tărâmuri”, o fantezie cu Keira Knightley, Morgan Freeman, Matthew MacFadyen și Helen Mirren. Clara pleacă pe urmele unei chei unice în lume, care poate deschide cufărul ce adăpostește un dar extrem de prețios de la mama ei, plecată dintre cei vii. Un fir de aur, ce îi e pus în față la petrecerea de Crăciun a nașului ei, Drosselmeyer, o conduce la cheia mult dorită, care dispare însă apoi într-o ciudată și misterioasă lume paralelă. Pătrunzând în acea lume, Clara întâlnește un soldat pe nume Phillip, o ceată de șoricei și pe regenții care conduc trei Tărâmuri: Ținutul Fulgilor de Zăpadă, Ținutul Florilor și Ținutul Dulciurilor. Clara și Phillip trebuie să răzbească în sumbrul tărâm condus de tiranica Mother Ginger, pentru a recupera cheia și a reinstaura armonia în lume.

”Spărgătorul de Nuci și cele Patru Tărâmuri”

“Miracolul de pe Strada 34” se produce de la ora 17.00. Dorey Walker, director executiv al magazinului Marcy, și fetița ei nu cred prea mult în spiritul și atmosfera mirifică a Crăciunului. Doris e însarcinată să găsească cel mai potrivit Moș Crăciun pentru a împărți daruri copiilor în magazin. Cel ales este Kriss Kringle, care este convins că e chiar Moș Crăciun.

Un film de Oscar, “Hobbitul: O călătorie neașteptată”, e difuzat de la 20.00. Aventura urmărește călătoria personajului principal Bilbo Baggins, care ia parte la o expediție de proporții epice, pentru a redobândi de la fiorosul dragon Smaug regatul pierdut al gnomilor, Erebor.

“Hobbitul: O călătorie neașteptată”

Program TV de Crăciun la TVR1

Program TVR1 24 decembrie

La ora 12.00, în cadrul ”Opera comică pentru copii”, e difuzată ”Poveste de Crăciun 2020”, un spectacol cu cele mai îndrăgite melodii de Crăciun din repertoriul internațional, dar și românesc, cu o mulțime de spiriduși-cântăreți, cu reni-balerini, cu cete de colindători și bineînțeles cu personajul principal, Moș Crăciun. Vom fi martori la călătoria magică din Laponia spre România, prin Danemarca, Franța, Statele Unite ale Americii, Anglia și Germania, dar și prin sate și orașe din țară, pentru ca la final Moș Crăciun să poposească în Căsuța lui din București, ca în fiecare an, la Târgul ”Poveste de Crăciun” de la Opera Comică pentru Copii.

La ora 15.10, în cadrul emisiunii ”Akzente” sunt difuzate colinde și rețete de Crăciun și concertul de la Domul Catolic din Timișoara.

”Alina și picii ei”, emisiunea prezentată de cântăreața Alina Sorescu la TVR 1, e difuzată de la 16.15. În ediția din Ajun, dedicată, desigur Crăciunului, invitată specială este Paula Seling, care va cânta colinde și va povești întâmplări din copilărie. Paula Seling s-a născut chiar de Crăciun, pe 25 decembrie.

”Alina și picii ei”

La ora 21.00 începe emisiunea ”Nu uita că ești român!”, prezentată de Iuliana Tudor, în care sunt difuzate colinde tradiţionale româneşti interpretate de vedete ale folclorului şi de grupurile de colindători din întreaga ţară. În program: Matilda Pascal Cojocărița,Veta Biriș, Mariana Anghel, Ansamblul “Junii Sibiului”, Alina Pinca, Robert Târnăveanu, Ilie Medrea, Grupul Iza și colindători din Maramureș, Dumitru Teleagă, Mihaela Petrovici, Adriana Anghel, Ovidiu Homorodean, Răzvan Năstăsescu, Traian Stoiţă, Sebastian Stan, Caeta de Juni de la Gura Râului, Călin Brăteanu, Andra Matei, Angelica Flutur, Bogdan Toma, Grupul Burnasul, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru.

Filmul ”Un trandafir de Crăciun”, o comedie romantică, încheie seara de ajun. E difuzat de la 23.10. De generaţii, familia lui Andy se ocupă de decorarea carelor participante la Parada Trandafirilor de Anul Nou. Când tatăl ei se îmbolnăveşte, Andy trebuie să preia frâiele şi să predea la termen comanda unei companii importante, deşi Cliff, reprezentantul acesteia, îi dă mai multă bătaie de cap decât se aştepta.

Program TVR1 25 decembrie

O ediție specială a emisiunii ”Universul credinței” e difuzată la 9.45, în ziua de Crăciun. Grigore Leșe, invitatul ediției, na va povesti cum cum se colindă în Maramureș, cum arată bucuria marii sărbători, care sunt tradițiile și obiceiurile acestei zi unice.

Seara, la 21.10 e difuzată drama romantică ”Frumoasa și bestia”, cu Lea Seydoux, Vincent Cassel, Andre Dussolier și Eduardo Noriega. După ce i s-au scufundat vapoarele cu mărfuri, un negustor ruinat se retrage la ţară, împreună cu cei şase copii ai săi. Cea mai mică dintre fete se numeşte Belle, o tânără blândă, iubitoare şi plină de graţie. Într-o zi, negustorul se rătăceşte în pădure şi descoperă domeniul fermecat al unei bestii înfricoşătoare, care-l condamnă la moarte pentru furtul unui trandafir din grădina sa. Simţindu-se vinovată, căci ei îi era destinat trandafirul, Belle hotărăşte să se sacrifice în locul tatălui ei. Dar la castel n-o aşteaptă moartea, ci o viaţă ciudată, în care se amestecă clipe feerice cu momente de spaimă şi tristeţe. Frumoasa fată şi Bestia se întâlnesc în fiecare seară la cină, învăţând să se îmblânzească reciproc şi să-şi deschidă inimile.

”Un Crăciun de tot râsul” ne așteaptă de la 23.15, un show de stand-up comedy cu Marius Gheorghiu, Magda Chihaia, Cristi Poe, Cristina Strecopitov și Vlad Gălăţianu.

Program TVR1 26 decembrie

Un concert special al Filarmonicii din Viena e difuzat de la 11.40. În 2020, orchestra Filarmonicii din Viena l-a celebrat pe marele compozitor de muzică de film John Williams, invitându-l la pupitrul său pentru a-și dirija propria muzică. Solistă a fost violonista Anne Sophie Mutter, iar programul conține unele dintre cele mai îndrăgite teme muzicale scrise de John Williams pentru filme de mare succes, precum ”Războiul stelelor”, ”Harry Potter”, ”Fălci”, ”Jurassic Park”, ”E.T. Extraterestrul” sau ”Căutătorii arcei pierdute”.

Concertul special al Filarmonicii din Viena

”Silent Night”, un concert extraordinar de Crăciun, e difuzat de la 21.10. Programul reunește melodii de Crăciun din repertoriul internațional și colinde românești. Orchestra Simfonică Bucureşti şi Big Band-ul Radio, cu dirijor Andrei Tudor, grupul vocal „Acapella”, Corul de copii „Sunetul Muzicii” și soliştii Loredana, Monica Anghel, Luminiţa Anghel, Paula Seling, Irina Baianţ, Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Andrei Lazăr, Ionuţ Ungureanu și Aurelian Temişan iau parte la acest spectacol.

Loredana, la ”Silent Night”

Program TV de Crăciun la KanalD

Program Kanal D 25 decembrie

Între orele 15.00 și 17.00 e difuzată o ediție specială a ”Teo Show”. Artiști îndrăgiți iubiți își dau întâlnire în platoul emisiunii prezentate de Teo Trandafir: Vali Vijelie, Jean de la Craiova, Miki de la K-pital, Theo Rose, Emilia Dorobanțu, Whats up și Nicu Paleru.

Program Kanal D 26 decembrie

La ora 20.00 începe filmul ”Haos de Crăciun”, cu Olivia Wilde, Marisa Tomei, John Goodman, Ed Helms, Diane Keaton și Amanda Seyfried. Charlotte Cooper are o dorință simplă: vrea ca familia ei să aibă amintirea unui Crăciun perfect. Dar, de patru generații, adunarea clanului Cooper sub același acoperiș a fost oricum, numai perfectă nu – va ninge cu găleata, se va arunca peste tot cu mâncare și vor venit musafiri neașteptați.

Program TV de Crăciun la TVR2

Program TVR 2 – 24 decembrie

La ora 9.00, în Ajun, începe ”Magia Crăciunului”. Într-o sală cu 10.000 de oameni, într-un decor de poveste – o scenă uriaşă decorată cu sute de lumini şi o scenografie impresionantă -, Corul si Orchestra Tabernacle din Salt Lake City se reunesc pentru a celebra cel mai frumos moment din an, Crăciunul, interpretând câteva dintre cele mai iubite colinde americane, alături de invitati de exceptie de la Hollywood si nu numai. Invitată specială: soprana Renee Fleming.

La 9.30 începe filmul pentru copii ”Un cățel la Hollywood”, în care vedem cum Murphy, căţelul cu abilităţi „telepatice”, s-a săturat să fie o vedetă de film exploatată de producătorii hollywoodieni. Simpaticul patruped îşi ia lumea în cap şi, din fericire, dă peste un grup de copii care vor avea grijă de el.

”România.. în bucate”, cu o ediție specială de Crăciun, e difuată de la ora 17.00. Petrecem Crăciunul la Bilca, în Bucovina, cu colaci pentru colindători și cozonac cu umplutură de mac. Vedem cum bunătățile coapte în vatră și colindele bătrânești din zona Bucovinei conturează un tablou idilic, autentic, de sărbători.

”Vigilia di Natale” sau „Veghea de Crăciun” este celebrată de către Sanctitatea Sa Papa Francisc în Bazilica San Pietro (Sfântul Petru) din Vatican. La TVR2 este difuzată între orele 20.30 și 22.30. În studio, alături de prezentator, va fi, pentru comentarii, Francisc Doboş, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti.

Program TVR 2 – 25 decembrie

Colinde românești deschid ziua de Crăciun la TVR2, de la ora 7.00. Le interpretează Sofia Vicoveanca, Mariana și Adriana Anghel, Cornel Borza, Miruna Ionescu și colindători din Prahova, Marinela Baba și colindători din Alba, grupul folcloric ”Flori dâmbovițene”.

O nouă ediție a ”Magiei Crăciunului” de la Salt Lake City, alături de Corul si Orchestra Tabernacle, e difuzată la ora 9.00. Invitata de azi: actrița Jane Seymour.

”Un cățel detectiv”, film pentru copii, începe la 9.30. Cu ajutorul câtorva copii cu talent de detectivi, căţelul Murphy încearcă să dezlege un mare mister: originea talentului său telepatic. Dar situaţia devine şi mai misterioasă când detectivii amatori au de-a face cu agenţi secreţi şi cu… extratereştri.

Documentarul ”De la Ierusalim la Betleem” este difuzat de la ora 12.30, o călătorie spirituală pe calea Fecioarei Maria, de la nașterea sa până la cea a Pruncului Iisus.

Mesajul ”Urbi et Orbi” adresat de Sanctitatea Sa Papa Francisc celor adunaţi în Piaţa San Pietro (Sfântul Petru) din Vatican poate fi urmărit de la ora 13.00.

Un spectacol Cirque du Soleil, ”Amaluna”, din 2012, este difuzat la 15.30. Inspirat de „Furtuna” lui William Shakespeare, „Amaluna” ne invită pe un tărâm misterios, unde domneşte regina Prospera, călăuzită de ciclurile Lunii.

Cirque du Soleil, ”Amaluna”

Un musical intră pe post la 16.30, ”Condurul şi trandafirul: povestea Cenuşăresei, producție din 1976, cu Richard Chamberlain, Gemma Craven, Annette Crosbie și Eddie Evans. În micul regat Euphrania, regele şi curtea sa au o singură dorinţă arzătoare: să-l vadă însurat pe prinţul Edward, care, însă, visează la o mare iubire. În acelaşi timp, frumoasa Cenuşăreasa este silită de mama ei vitregă să devină servitoare în propria-i casă. Ca s-o consoleze, Zâna cea bună o trimite la balul regal, unde fata cucereşte inima prinţului Edward şi îşi pierde condurul… După îndelungi căutări, prinţul îşi regăseşte aleasa, dar care va fi soarta regatului dacă mariajul politic dorit de rege nu se va mai încheia?

Un alt spectacol Cirque du Soleil, ”Alegria”, din 2001, este difuzat la 22.10. Alegria e conceput ca o serie de metafore ilustrând lupta pentru putere şi energia proaspătă a tinereţii, cu decoruri şi costume inspirate de opera barocă.

Program TVR 2 – 26 decembrie

O comedie romantică, ”Crăciun la magazin”, e difuzată la 11.10. Noelle are parte de un ajun al Crăciunului cu peripeţii: blocată din greşeală în magazinul unde lucrează, e vizitată de o femeie care susţine că ar fi îngerul ei păzitor. Alături de ea, Noelle călătoreşte în timp, prin Crăciunuri trecute şi viitoare, învăţând din vechile greşeli şi primind chiar şansa unei iubiri adevărate.

Colinde de Crăciun cu Paula Seling pot fi urmărite, de la 12.50, la TVR2.

Paula Seling

La ora 15.00 începe o ediție specială de Crăciun a emisiunii ”Femei de 10, bărbați de 10”. Cornelia şi Lupu Rednic aduc o frântură din Maramureşul încărcat de tradiţii, printr-o colindă tradiţională. Iar Moș Crăciun şi Mary Christmas (Dan Helciug şi Cristina Cioran) îl vor desemna pe cel mai talentat dintre concurenţi: Hevito, reprezentând Republica Dominicana, Ianna Novac – Republica Moldova, Victor Yila – Congo, Nikos Papadopoulos – Grecia, Viorica Macovei – România, Brad V. Johnson – SUA, Fang Shuang – China și Biu – Cuba.

Filmul ”Sissi”, cu Romy Schneider”, e difuzat de la 20.10. În 1853, foarte tânăra prinţesă Elisabeta de Bavaria – care avea să rămână în istorie drept „Sissi” – călătoreşte împreună cu mama şi sora ei mai mare, Helene, într-o staţiune balneară din Austria. Totul a fost pus la cale de arhiducesa Sofia, mătuşa celor două fete, care are de gând să-şi însoare fiul, pe tânărul împărat Franz Iosif al Austriei, cu Helene. Adolescentei Sissi, în vârstă de doar 16 ani, nu i se permite să asiste la întâlnirea cu capetele încoronate, fiind considerată prea impulsivă şi necunoscătoare a protocolului imperial. Dar soarta dă peste cap planul arhiducesei; Franz Iosif şi Sissi se întâlnesc întâmplător la o plimbare prin pădure, atracţia reciprocă este instantanee, iar împăratul se îndrăgosteşte de frumuseţea şi prospeţimea fetei, fără măcar să ştie cine este. Mai târziu, cunoscând-o oficial, îşi declară hotărât intenţia de a o lua de soţie, în ciuda rezervelor mamei sale şi a ezitărilor lui Sissi. În aprilie 1854, la nici 17 ani, Sissi devine împărăteasa Austriei, începând o nouă viaţă pe care nu şi-o imaginase niciodată.

Romy Schneider” în rolul lui ”Sissi”

Program TV de Crăciun la Prima TV

Program Prima TV 24 decembrie

De la 12.00 putem petrece un ”Crăciun în Vestul Sălbatic”, cu Bud Spencer și Terence Hill. E povestea a doi frați, Moses și Travis, ambii vânători de recompense, însă cu metode diferite de a acționa, care caută criminali scăpați de lege în Vestul Sălbatic. Cei doi nu se împacă deloc bine unul cu altul, însă cu ocazia Crăciunului trebuie să facă pace, întrucât vor porni împreună spre casa mamei lor, unde vor sărbători în familie.

”Jack Frost”, o poveste pentru întreaga familie, începe la 19.30. Jack Frost (Michael Keaton) este pe cale să își împlinească una dintre cele mai mari dorințe, afirmarea talentului de muzician. Prețul pe care-l plătește este însă mare, căci Jack își petrece mult timp departe de Gabby (Kelly Preston) și Charlie (Joseph Cross), soția și fiul său. De Crăciun, când se grăbește să ajungă acasă la familie, moare într-un accident de mașină. Băiețelul îi simte foarte mult lipsa și dorința lui de a-și revedea tatăl este atât de mare, încât acesta se va întoarce… în omul de zăpadă din curtea casei.

”Jack Frost”

”Batman Forever” e difuzat de la 21.30, filmul fantastic în care Cavalerul Întunecat din Gotham City (Val Kilmer) se confruntă cu două personaje infame: Two Face (Tommy Lee Jones) și Riddler (Jim Carrey). Fost avocat, pe numele său adevărat Harvey Dent, Two Face îl consideră vinovat pe Batman de diformitatea sa, survenită în timpul unui accident dubios. Drept urmare, instaurează un regim al terorii în Gotham City, scopul său final fiind acela de a-l provoca pe Batman și, ulterior, de a-l prinde într-o capcană.

Program Prima TV 25 decembrie

Ziua începe cu filmul ”Un Crăciun regal”, la 8.00. Prințul Charles of Baltania nu are parteneră pentru balul de Crăciun. El pleacă în America pentru a se întâlni cu o fostă iubită din liceu și descoperă că această are un copil de 17 ani, cam toți atâția câți au trecut de la despărțirea lor…

La 14.00, plecăm în ”Croazieră de Crăciun”, o comedie în care o scriitoare în devenire găsește iubirea vieții ei în timpul unei călătorii pe ocean.

”Marea bulgăreală” e difuzată de la 20.00. Pentru a se distra în vacanța de iarnă, copiii dintr-un mic orășel pun la cale o bătaie cu bulgări de zăpadă memorabilă, care îi va antrena pe toți locuitorii într-o competiție fără egal. Marea Bulgăreală este o animație 3D pentru întreaga familie.

Comedia romantică ”Ceva, ceva tot o ieși”, difuzată de la 22.00, încheie ziua. Harry Sanborn (Jack Nicholson) este un burlac cu experiență, care are relații doar cu femei sub 30 de ani. În timpul unui așa-zis weekend romantic cu ultima lui cucerire, Marin (Amanda Peet), la casa de pe plajă a mamei acesteia din Hampton, New York, Harry are dureri toracice. Mama lui Marin, Erica Barry (Diane Keaton), o scriitoare de succes, divorțată, se lasă greu convinsă să îi acorde primul ajutor. Când rămân singuri, Harry descoperă cu surprindere că este atras de Erica.

Jack Nicholson și Diane Keaton în ”Ceva, ceva tot o ieși”

Program Prima TV 26 decembrie

”Marea bulgăreală 2: Supercursa săniuțelor” deschide a doua zi de Crăciun, la 12.00. Când se organizează cea mai spectaculoasă cursă de sănii în micul orășel, Frankie-Patru-Ochi și echipa sa, având-o pe Sophie la conducerea saniei, se înscriu cu gândul că își vor învinge competitorii, adică echipa formată din nou-sosiții Zac, misterios și dichisit, și vărul său atletic Charly. Dar sania fantastică proiectată de Frankie se dezintegrează chiar înainte de a trece linia de sosire. Este o pierdere amară pentru Frankie, care refuză să accepte că ar fi făcut greșeli de construcție. Împreună cu prietenii săi, el reușește să demonstreze apoi că Zac a trișat în timpul cursei.

Filmul ”Recompensa de Crăciun” e programat la 16.00. Fostă vânătoare de recompense, o tânără se angajează cadru didactic, hotărâtă fiind să ducă o viață normală. Ea se întoarce fără tragere de inimă acasă pentru Crăciun, unde, pentru a ajuta la salvarea afacerii familiei, va trebui să pună mâna pe o recompensă.

Ultimul film al serii, difuzat la 21.00, este ”Crăciun la mosia Ashford”. Slujba lui Lizzie Richfield (Danica McKellar) îi cere să conducă o proprietate extravagantă din Virginia. Pentru că proprietarii intenționează să o vândă, Lizzie vrea să le ofere sărbători memorabile aici și planifică ultima gală de Crăciun pentru familia Marley. Problema este că, în scurt timp, Lizzie captează interesul celor doi frați, Robert (Neal Bledsoe), un om de afaceri sobru, și Kip (Andrew Francis), petrecărețul familiei. Oare o să reușească să facă față tuturor problemelor și să ajute familia Marley să simtă spiritul sărbătorilor?

Program TV de Crăciun la Pro Cinema

Program Pro Cinema 24 decembrie

Primul film tematic e difuzat la ora 16.15, ”Eu sunt Moșul”. Lucy Cullins (Whoopi Goldberg), un producător de succes al unui post de teleshopping, angajează în preajma sărbătorilor de iarnă un actor pe nume Nick, pentru a-l interpreta pe Moş Crăciun.

”X-Men 2”, difuzat de la 20.30, e filmul serii. În momentul în care Nightcrawler, un mutant care se poate teleporta, atentează la viaţa preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Profesorul Xavier şi şcoala lui de tineri cu puteri extraordinare sunt luaţi în vizor.

Urmează, de la 23.00, ”Ajunul Crăciunului”, în care vedem cum o mamă singură se străduiește să le ofere copiilor săi un Crăciun perfect.

Program Pro Cinema 25 decembrie

”Ho Ho Ho 2: O loterie de familie”, o comedie românească de Crăciun, începe la 16.00. Ema (Patricia Poslusnic) este un copil care încă mai crede că visele pot deveni realitate. Ea locuiește într-un orfelinat condus de Ioana (Andreea Marin), o femeie căreia nu îi plac copiii. În film mai joacă Dragoș Bucur, Dana Rogoz, Gheorghe Visu, Mirela Oprișor și Cristi Ilinca.

E ”Greva de Crăciun” de la 20.30, o comedie în care Joy Robertson este o mamă care le face pe toate. Soțul și cei doi fii nu apreciază cât de mult muncește ea, mai ales în perioada Crăciunului.

Seara se încheie cu o dramă, ”Manchester de lângă mare”, difuzată de la 22.30. Lee, un tip singuratic și morocănos, se trezește că trebuie să-și crească nepotul, după ce fralele său moare.

Program Pro Cinema 26 decembrie

”Magia zăpezii 2” începe la 16.15. Mai sunt trei zile până la Crăciun, iar Nick Snowden, din cauza problemelor de la muncă, uită de Crăciun și de soția lui. După o luptă, Nick trece printr-o oglindă magică și devine amnezic. Acum este datoria soției lui să-l ajute să-și recapete memoria și să salveze Crăciunul.

Filmul serii, difuzat de la 20.30, e unul de acțiune, fără legătură cu Crăciunul: ”Foc sângeros”. În Norco, California, patru bărbați pun la cale jefuirea unei bănci, folosind arme periculoase pentru a intimida atât clienții, cât și poliția. Unul dintre angajați activează alarma, așa că infractorii ajung să fie urmăriți de poliție și de echipele SWAT. Bazat pe o poveste reală, filmul spune povestea uneia dintre cele mai sângeroase urmăriri din istorie.

Program TV de Crăciun la Național TV

Program Național TV 24 decembrie

Difuzat în două părți, de la 21.00 și de la 23.15, filmul ”Sfântul Petru” e programat în seara de ajun. Filmul urmăreşte evenimentele din viaţa sfântului Petru de la crucificarea lui Iisus până la moartea sa pe cruce. Sunt incluse fapte din Noul Testament, continuând cu despărţirea apostolilor şi întâmplările prin care Sf. Petru trece după ce ajunge la Roma.

Program Național TV 25 decembrie

”Crăciun fermecat”, un film de familie, începe la 11.30. Ursulețul Baby Bear se furișează în dimineața de Crăciun ca să găsească un cadou perfect pentru părinții săi, Mama și Papa Bear. Doar că se intersectează cu o vrăjitoare rea, care îl transformă în om.

La 21.00 e difuzat ”Jim Button și mecanicul de locomotivă”, o fantezie epică ce-l urmărește pe Jim Năsturel, un băiat orfan, pe Luke, cel mai bun prieten al lui și pe Emma, o locomotivă magică, în timp ce călătoresc prin lume căutând adevărul despre originea lui Jim.

”Un Crăciun Rock’n’roll” urmează, la 23.15. Izzi este o fetiță de nouă ani, foarte energică. Chiar înainte de vacanța de Crăciun, în ultima zi de școală, părinții nu ajung să o ia la timp. Viscolul complică lucrurile, dar nu atât de mult cât o fac cei doi răufăcători care apar într-o camionetă de înghețată. Îngrijitorul școlii este răpit de aceștia și doar Izzi îl poate salva.

Program Național TV 26 decembrie

Un film de animație intră pe post la 16.45, ”Micul vampir”. Bazat pe personajele cărților bestseller scrise de Angela Sommer-Bodenburg, acesta spune povestea lui Rudolph, un vampir de 13 ani, al cărui clan e amenințat de un vânător notoriu de vampiri. El îl cunoaște pe Tony, un muritor de vârsta lui, care e fascinat de castele vechi, cimitire și… vampiri. Tony îl va ajuta pe Rudolph în aventura plină de acțiune, dar și de umor, în care vor porni pentru a-și învinge redutabilii adversari, și, împreună, vor salva familia lui Rudolph, devenind, astfel, cei mai buni prieteni.

”Paddington” începe la 20.00. După ce un cutremur devastator îi distruge casa din pădurea tropicală peruviană, un tânăr urs vorbitor, pasionat de marmeladă, pleacă spre Londra, unde îi fusese promisă o existență îndestulată și o casă nouă. Este găsit de familia Brown, care acceptă să îl găzduiască pentru o scurtă perioadă de timp. Cu toate că în curând acesta devine îndrăgit de familia Brown, pe Paddington pune ochii și maniaca Millicent Clyde, care dorește să îl vadă împăiat.

Filmul ”Un Crăciun de pomină”, difuzat de la 22.00, încheie seara. Este povestea unei starlete în vârstă de la Hollywood, care îşi invită familia ciudată să petreacă sărbătorile la ea acasă. Iar Crăciunul se va dovedi unul de neuitat.

Program TV de Crăciun la HBO

Program HBO 24 decembrie

La ora 20.00, HBO difuzează ”Crăciun de la 9 la 17”, în care Jennifer Clarke (Tiya Sircar), o jurnalistă de investigație, care primește sarcina vieții ei: să descopere adevărata semnificație a Crăciunului. Când merge sub acoperire la un magazin și lucrează ca vânzătoare de la 9.00 la 17.00, în perioada dintre Vinerea Neagră și Ajunul Crăciunului, ea își descoperă adevărata menire și îl întâlnește și pe bărbatul visurilor ei.

Program HBO 25 decembrie

În ziua de Crăciun, filmul tematic e programat la 12.15: ”Întoarcere la Christmas Creek”. Amelia Hughes (Tori Anderson), care dezvoltă aplicații în Chicago și este foarte dedicată carierei, se întoarce în micul oraș natal, Christmas Creek, ca să redescopere spiritul Crăciunului. Acolo se reîntâlnește cu cel mai bun prieten din copilărie, Mike (Stephen Huszar), și cu unchiul ei, Harry (Steven Weber), cu care tatăl ei s-a certat când ea era copil. Pe măsură ce se implică în festivitățile de Crăciun și se îndrăgostește de Mike, Amelia începe să simtă spiritul…

Program HBO 26 decembrie

Și în a doua zi de Crăciun avem un film tematic la HBO, la 11.10, ”Rațiune, simțire și oameni de zăpadă”. Ella Dashwood (Erin Krakow) și sora ei Marianne (Kimberley Sustad) adoră tot ce ține de Crăciun și sunt proprietarele unei firme care organizează petreceri. Unul dintre noii lor clienți este o companie care face jucării și ele nu prea se înțeleg cu Edward Ferris (Luke Macfarlane), CEO-ul companiei.

Program TV de Crăciun la HBO2

Program HBO2 24 decembrie

Miniseria ”Poveste de Crăciun” e difuzată între orele 16.55 și 19.55. Ebenezer Scrooge, un bătrân ursuz, disprețuiește Crăciunul. În timpul nopții de ajun este vizitat de trei fantome care îi arată trecutul, prezentul și viitorul, în această adaptare originală a poveștii lui Charles Dickens.

Guy Pearce și Johnny Harris în ”Poveste de Crăciun”

