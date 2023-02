În cariera lui, Radu Ștefan Bănică a fost și este în continuare susținut de mama lui, Camelia Constantinescu, dar și de tatăl lui, celebrul Ștefan Bănică jr, cu care oamenii îl și compară. Nu se teme de această paralelă tată-fiu, căci tânărul spune că deși are aceeași meserie ca tatăl lui și ca bunicul, celebrul actor Ștefan Bănică, el are stilul său.

„Semănăm ca meserie, dar nu semănăm ca stil”

„Mă compară lumea și o să mă compare toată viața, e inevitabil. Nici eu nu mi-am ales un drum ușor, dar e drumul meu, e ceea ce îmi place să fac. Eu sunt la început, dar eu sunt convins și simt că suntem destul de diferiți și ca actori și ca posibil cântăreț. Avem stiluri diferite și asta e frumos, că semănăm ca meserie, dar nu semănăm ca stil”, a dezvăluit la Pro TV Radu Ștefan Bănică, care a cântat la un concert de Crăciun alături de tatăl lui, pentru prima dată.

„Pe viitor dacă am face un duet, chiar s-ar vedea diferența”, a mai explicat Radu. Peste doar câteva luni, el va fi și actor cu acte în regulă, căci termină UNATC. „Acum, în vară, o să am diplomă – licențiat actor, și gata. Adult oficial. A trecut foarte repede timpul. Eu oricum sunt printre cei mai mici din clasa mea, deci eu am terminat 12 ani de liceu și trei de facultate, deci 15 ani de școală”, a mai zis el.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN CHIȘINĂU. Crește tensiunea în Republica Moldova. Demonstranți proruși blocați la intrarea în Capitală

În prezent, Radu poate fi văzut pe scena Teatrului Național din București, la spectacolul „O noapte furtunoasă”, unde joacă rolul lui Spiridon. Ștefan Bănică jr a fost la premieră, dar nu a văzut piesa de teatru cu băiatul lui. „A venit la premieră, dar fix când am eu spectacol, are și el. Și nu prea ne intersectăm, dar are timp”, a zis tânărul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am un musical la Operetă, 7 luni ne-am pregătit intens”

Radu Ștefan Bănică este, așadar, antreprenor, căci are o cafenea în București, este actor, dar și cântăreț. La începutul lunii februarie va avea un musical în București, la Teatrul Național de Operetă și Musical.

„Mereu mi-am dorit să îmbin aceste două lumi, cum face tata și altfel, m-am inspirat de la el. Musicalul este ceva total diferit, adică e actorie, dar și muzică. E mult mai multă muncă, avem un musical la operetă, 7 luni de zile ne-am pregătit intens”, a mai declarat Radu Ștefan Bănică, care a fost provocat de Cătălin Măruță să spună ce apreciază la tatăl lui, atât din punct de vedere profesional, cât și ca părinte, dar și ce îl enervează.

Recomandări După ce Ciucă a promis că trimite Armata, podul de la Luțca arată la fel ca acum 9 luni, când s-a prăbușit. S-a transformat într-o cascadă

„Profesionalismul, aici ar trebui să pun punct. Profesionalismul e principalul la mine, nu am ce să îi reproșez, e ce trebuie. Și este foarte eficient în muncă și perfecționist”, a zis Radu Ștefan Bănică, și a mai adăugat: „Ca tată e un tată zâmbitor, este caterincă și inventează multe povești”, l-a lăudat tânărul actor pe tatăl lui.

Ce relația are Radu Ștefan Bănică cu părinții lui

Când a venit momentul să spună ce îl deranjează pe Radu Ștefan Bănică la tatăl lui, acesta a avut nevoie de multe minute de gândire, dar în final a zis: „Sunt astea normale. Nu înțelege anumiți termeni în engleză spre exemplu, adică înțelege, dar nu vrea să accepte (…).

Da îmi vine așa, de exemplu îi zic ceva random, „random”? Cum să zic random, ca actor și are dreptate (…) Și cam atâtea. Mai are d-astea, de părinți. Nu e cicălitor. Nici el, nici mama”, a încheiat Radu Ștefan Bănică, care nu și-a anunțat părinții înainte că apare la Pro TV. În schimb, el și-a salutat bunica, ea îl urmărește mereu.

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Oreste și soția lui s-au înșelat reciproc, în cei 27 de ani de căsnicie: 'Lili și-a găsit un amant, eu, o doamnă bine...'

Observatornews.ro Imagini şocante la Gara de Nord din Capitală. O femeie a fost înjunghiată în plină zi, atacatorul a rănit şi un poliţist

Știrileprotv.ro Imaginile cu tehnica militară românească îndreptându-se spre granița cu Republica Moldova, fake news. Anunțul MApN

FANATIK.RO Locul din România unde poți cumpăra o casă cu mai puțin de 500 de euro. Are peisaje de vis

Orangesport.ro FOTO! Cum arată ”palatul” fiicei lui Gigi Becali. Imagini cu vila de lux a Teodorei

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2023. Leii pot gestiona foarte simplu problemele din exterior, dacă vor accepta să-și împlinească nevoile interioare