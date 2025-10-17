Răspunsul oferit de Raoul când a fost întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Face parte din școala vieții”

„Eu nu cânt tot timpul cu Mirabela Dauer, așa cum nici ea nu cântă cu mine. Și, de vreo 20 de ani, de când am asocierea asta, foarte multă lume crede că eu am ceva cu Mirabela. Mai ales doamnele! Și nu ai cum să le scoți asta din conștiință. Și mă mai duc la spectacole și mă întreabă: «Doamna Mirabela ce face, de ce nu a venit?». Și eu le zic: «Doamnă, a rămas acasă cu copiii».

Mirabela Dauer a fost și este un exemplu pentru mine despre ce să fii și, de foarte multe ori, despre cum să nu fii. Și face parte din școala vieții. Fiecare avem lumini și avem umbre. Dacă te ajută căpșorul, discernământul, să vezi ce e bine și ce e rău, oamenii de lângă pot să fie lecții. Mirabela este o lecție și despre cum să fii și cum să nu fii, ca profesionist. A contat enorm de mult întâlnirea cu Mirabela Dauer. Eu am spus-o și o repet: eu pot să cânt și cu Celine Dion, lumea tot va zice că sunt Raoul, ăla care cântă cu Mirabela”, spune artistul în fața lui Marius Manole.

De altfel, Raoul semnează și o carte despre viața Mirabelei Dauer, intitulată „Prin ochii sufletului”.

Legătura dintre Raoul și tatăl lui Marius Moga

Raoul vorbește și despre oamenii care l-au ajutat la început de carieră, înainte chiar să o cunoască pe Mirabela Dauer: „Nu am avut mâini întinse. În schimb, știi ce am făcut? Din puținul pe care l-am avut sau credeam că îl am, m-am transformat eu în mână întinsă. Indiferent că era vorba despre o persoană mai mare ca mine, dacă exista o situație în care puteam să intervin, m-am oferit. Așa mi-am deschis uși. Mentor mi-a fost tatăl compozitorului Marius Moga. El m-a învățat cum se stă în fața camerei, când vorbești, când taci, că și asta este foarte important la televizor. Și mai ales cum taci! Și el m-a tot plimbat: pe la Alba-Iulia, pe la Turda, pe la Satu Mare… Și vreau să spun că el m-a pus direct în pâine. Nu aveam emisiuni înregistrate. Eram înainte să fac armata, dar îmi plăcea”.

Un alt om de la care a avut multe de învățat a fost Florin Piersic. „Tu îți dai seama că eram un neica nimeni, un necunoscut ilustru și primul meu turneu în străinătate, înainte ca eu să fiu câtuși de puțin cunoscut în România, a fost alături de Florin Piersic. Doamne, păi, cât am învățat într-o lună și jumătate de la el, ca și om, ca și atitudine… Chiar dacă ar fi teatral, e o teatralitate care lasă urme de sinceritate! Oricât am fi de buni și de deschiși, nu putem să-i iubim pe toți, exact așa cum nu toți vor sau pot să ne iubească”, a spus Raoul.

„Îmi place să mănânc” – spune artistul în fața lui Marius Manole

Ce le răspunde artistul fanilor care îi spun că a luat câteva kilograme în plus? „Îmi place să mănânc, dar vorba unei fane: «Domnul Raoul, sunteți mai frumos ca în realitate». Artiștii se ascultă, nu se cântăresc! Nimeni, înainte de spectacol, nu ne pune pe cântar. Iar Pavarotti nu a fost niciodată atlet”, a afirmat cântărețul.

